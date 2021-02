SJEĆATE LI SE HRT-ova PRILOGA O DJEVOJCI KOJA JE NAUČILA HRVATSKI? Javila se javnosti: ‘Bilo mi je teško, postala sam predmet ismijavanja‘

Voditelj se nije mogao prestati iščuđavati kako je to ona u samo tri godine uspjela naučiti hrvatski tako dobro da ide na natjecanja iz tog predmet

17-godišnju Teu Lončar nedavno je posjetio HRT-ov novinar Edi Škovrlj i o njoj napravio reportažu koja se krenula širiti po društvenim mrežama. Djevojku iz okolice Obrovca počeli su mnogi ismijavati, a sada su njih dvoje prokomentirali to za BBC News na srpskom.

Tea je živjela u Kruševcu u Srbiji dok se prije nekoliko godina s roditeljima nije preselila u Hrvatsku. Žive izolirano, a njihovo selo i školu koju pohađa Tea dijeli stara srednjovjekovna cesta. Bez obzira na te teškoće, ona postiže odlične rezultate u školi i odlazi na natjecanja iz hrvatskog jezika, prenosi Slobodna Dalmacija.

Ali, nisu se smijali njoj

“Posljednja dva dana mi je bilo teško jer sam predmet ismijavanja u svim mogućim medijima zbog priloga na HRT-u. Ne želim nikoga uvrijediti ili uvredit, samo želim reći drugu stranu priče koju ljudi možda nisu ni vidjeli i nisu me shvatili na pravi način”, rekla je.

No, ljudi se nisu smijali Tei već voditelju. On se nije mogao prestati iščuđavati kako je to ona u samo tri godine uspjela naučiti hrvatski tako dobro da ide na natjecanja iz tog predmeta. Ljudi, nisu mogli vjerovati.

Hiljade ljudi je pogledalo prilog o devojci iz Srbije koja je za "samo tri godine" naučila hrvatski i ide na takmičenja – pogledajte drugu stranu priče o 17-godišnjoj Tei koja danas živi u Hrvatskoj 🇷🇸👩🏼‍💻🇭🇷 pic.twitter.com/KkTPIjWppP — BBC NEWS na srpskom (@bbcnasrpskom) February 9, 2021

Edi Škovrlj nastavio je inzistirati da današnja djeca ne razumiju ‘oba jezika’ objašnjavajući da je to zato što nisu živjeli u Jugoslaviji.

“Nije bila namjera ono što su raspisali portali, reći kako ne postoji razlika između dva jezika i kako je to vrlo banalno i vrlo lako savladivo. Naravno, ovaj govorni dio je dosta razumljiv, međutim, onaj suštinski, pravopisni, gramatički, složit ćete se, nije tako banalan kako se mnogima čini. Vi ovdje morate imati kontekst, a kontekst je djevojčica od 17 godina. Lako je nama koji smo živjeli u Jugoslaviji govoriti o hrvatskom i srpskom jeziku i razumjeti dosta dobro oba. Vi danas u Hrvatskoj ne možete pronaći niti jednog srednjoškolca koji će znati točno kaže što znače neke srpske riječi tipa meredevine, testera ili bure”, kaže.