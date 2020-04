SJEĆATE LI SE ČUDNE PRODAJE MASKI VLADI? Teta vlasnika tek osnovane firme je utjecajna HDZ-ovka, evo je s Plenkovićem i Kolindom

Iako ministar Darko Horvat i vlasnik tvrtke ‘Medical and pharm trading’ tvrde da politika nema ništa s njihovim trgovanjem bez natječaja, činjenica jest da je rođakinja mladog vlasnika iznimno dobro umrežena u vrh HDZ-a

“Ne bih se složio s vama da nemaju iskustva u tom poslu…”, gorljivo je branio posao s tvrtkom Medical and pharm trading d.o.o iz Pule ministar gospodarstva Darko Horvat u razgovoru s urednicom N1 TV u studiju u petak, 24. travnja.

Radi se o tvrtki u vlasništvu Dominika Gjonija iz Pule, mladića koji je lani diplomirao medicinu na Medicinskom fakultetu u Osijeku, a i tvrtka i vlasnik postali su poznati širokoj javnosti sredinom ožujka kada je objavljeno da je Ministarstvo gospodarstva zatražilo od Ministarstva financija odobrenje isplate iz proračuna – 19 milijuna kuna za nabavu zaštitnih maski i druge zaštitne opreme – upravo njihovoj tvrtki. Nakon salvi propitivanja kako je moguće da milijunske isplate idu tvrtki koja je osnovana tek prošle godine, a vodi je mladić koji je tek diplomirao, Vlada je službeno objavila da odustaje od tog posla, a nedostatak zaštitnih maski je iznenada “zakrpan” velikom donacijom anonimnog šeika.

Prije nekoliko dana portal Index je otkrio da je Vlada, odnosno Ministarstvo gospodarstva, desetak dana kasnije ipak poslovala s tvrtkom mladog liječnika-poduzetnika iz Pule Dominika Gjonija: kupljeno je 130 tisuća zaštitnih maski i više od milijun zaštitnih rukavica za 1,2 milijuna kuna.

Ministar je, u spomenutom intervjuu na N1 TV više puta naglašavao da su nakon odluke Stožera izuzeti iz procesa javne nabave i da nabavljaju zaštitnu opremu od šest-sedam dobavljača i da ne razumije zašto se stvara “fama” upravo oko te jedne tvrtke iz Pule. Na novinarkino inzistiranje da se radi o tvrtki bez iskustva u tom poslu, tek osnovanoj, ministar Horvat je odlučio pokazati i nešto detaljnije poznavanje geneze tvrtke od koje ipak kupuje maske i rukavice – sada po znatno skupljoj cijeni nego u prvoj seriji. Ministar je osobno objasnio da se radi “o kompaniji koju vode liječnici”, i da se baš ne može govoriti da su oni bez iskustva u tom poslu.

Misterij prvog kontakta

No, na precizan upit Net.hr-a upućen još u fazi prije pojave šeika i otkazivanja prvog posla – kako je došlo do prvog kontakta, odnosno, kako je moguće da tek osnovana tvrtka pošalje ponudu Ministarstvu i da je ono odmah prihvati – ministar nije nikad odgovorio. Dominik Gjoni, mladi poduzetnik sa svježom diplomom s Medicinskog fakulteta, na upit Net.hr-a inzistirao je na tome da su oni poslali ponudu na koju je Ministarstvo gospodarstva reagiralo – jer je njihova cijena bila najpovoljnija. No, kako su znali da je njihova cijena najpovoljnija? I kako je moguće da je jednoj tvrtki – ako je bila anonimna i neiskusna u tom području – Ministarstvo tako promptno odgovorilo? Dominik Gjoni na pitanje Net.hr-a jesu li imali preporuku odlučno je odgovorio: ne.

Pa ipak, mnogi poduzetnici koji su sami od sebe tek osnovali tvrtku odmahuju glavom na propitivanje što misle bi li njima tako promptno odgovorilo Ministarstvo da pošalju ponudu da bi oni sada nešto prodali državi… Nije li tu ipak bila neka preporuka “iz liječničkih krugova”, kad se i ministar Horvat tako brani poznavanjem liječničkog kružoka iza mlade tvrtke iz Pule?

Dominik Gjoni i u razgovoru za Net.hr kao i za mnoge druge medije u fazi prije propasti prvog posla inzistirao je da su on i njegova braća, Stefan i Fabian Gjoni, liječnici, i da su uspješno organizirali turističke ambulante, ali i da potječu iz obitelji u kojoj su uspješni medicinari godinama. Da, dakle, oni nisu u tom poslu “od jučer”.

Slična argumentacija kao i ona koju sada koristi ministar Darko Horvat. No, bi li i svim drugim mladim osobama koje su tek diplomirale na medicini prohodnost do milijunskih poslova bila tako jednostavna? Činjenica jest da je jedna od liječnica iz obitelji, koja također i predaje na Fakultetu na kojem su diplomirala braća Gjoni, njihova teta, Marija Glasnović, aktivna članica HDZ-a, osoba koja nedvojbeno ponosno pokazuje svoje druženje s najviše rangiranim HDZ-ovcima.

Ponosno fotografiranje s Plenkovićem

Dr. Marija Glasnović, dugogodišnja zaposlenica Kliničkog bolničkog centra Osijek, na Klinici za unutarnje bolesti, posebno se u svom znanstvenom radu posvetila reumatologiji, a predaje i na Katedri za internu medicinu na Medicinskom fakultetu u Osijeku, dugogodišnja je članica HDZ-a, a 2015. godine javno je objavljeno i njezino ime na listi podrške HDZ-u, odnosno Domoljubnoj koaliciji uoči parlamentarnih izbora na kojima je HDZ predvodio Tomislav Karamarko.

Bila je to lista od 50 liječnika koji podržavaju HDZ, na prvom mjestu je objavljeno ime dr. Ante Ćorušića, danas ravnatelja KBC-a Zagreb i predsjednika HDZ-ovog odbora za zdravstvo, na trećem mjestu je dr. Vili Beroš, tada “samo” neurokirurg u KB Sestre milosrdnice, a danas ministar zdravstva, dok je na 11. mjestu teta sada uspješnih dobavljača maski, dr. Marija Glasnović.

Reumatologica Glasnović ima javno otvoren Facebook profil i uz mnogo fotografija zajedno s uspješnim nećacima i drugim članovima obitelji tu su i fotografije s Kolindom Grabar-Kitarović iz vremena njezine predsjedničke kampanje, te poruke podrške i nade u njezinu pobjedu. Također, izdvojena je i zajednička fotografija s Andrejem Plenkovićem, premijerom i predsjednikom HDZ-a. Tekst statusa objavljenog u svibnju 2019., uz simbole sreće i ljubavi jest: “U uglednom društvu! Premijer Plenković u Osijeku. Za europski put Hrvatske.”

Dr. Glasnović je aktivna i u Zajednici žena HDZ-a, te je u suradnji s njima i gostovala na tribinama i održavala i edukativna predavanja o čemu je, također, izvještavala na svom Facebook profilu.

Dr. Glasnović se nakon dugogodišnje karijere u KBC-u Osijek nedavno preselila u Pulu i sada radi u Općoj bolnici Pula. Kada smo je tražili u KBC-u Osijek samo nam je rečeno da se “preselila u Pulu”, da je sada tamo “šefica dnevnog prijma”. U Općoj bolnici Pula nam je potvrđeno da ona sada radi u njihovoj bolnici, no, na web-stranici bolnice nije navedena njezina točna funkcija. Iako smo pokušali kontaktirati dr. Glasnović telefonom, do zaključenja teksta nismo je uspjeli dobiti, a odgovor na naša pitanje upućena na njezin mail – nije stigao.

