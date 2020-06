SJEĆATE LI SE ČOVJEKA KOJI JE PRIJAVIO JOSIPU LISAC ZBOG ‘IZRUGIVANJA HIMNI’? Upravo je kazneno prijavljen, pazite zbog čega

Danas je medije obišla vijest o muškarcu koji je teško bolesnog čovjeka, danas preminulog, prevario te rasprodao njegovu imovinu i kod sebe zadržao novac

Čovjek koji je kazneno prijavio Josipu Lisac koja je pjevala himnu na inauguraciji Zorana Milanovića je isti čovjek koji je prevario teško bolesnog muškarca, preuzeo mu firmu i rasprodao imovinu, javlja Dubrovački dnevnik. Naravno na prijevaru. Riječ je o 45-godišnjem poduzetniku Bošku Županoviću iz Konavala, a čini se da to nije jedina prijevara koju je u životu napravio.

Podsjećamo, danas je medije obišla vijest o muškarcu koji je teško bolesnog čovjeka, danas preminulog, prevario te rasprodao njegovu imovinu i kod sebe zadržao novac. Osim toga, preuzeo je njegovu firmu. Protiv Županovića je podignuta optužnica. On je sav novac od prodaje tuđe imovine zadržao i tako si “zaradio” 2,6 milijuna kuna.

Nobilo: ‘On je prevarant i policijski doušnik’

Anto Nobilo, poznati hrvatski odvjetnik za Index je, nakon što je u javnost izašlo tko je prijavio Josipu Lisac, komentirao Županovićevu prošlost sa zakonom. Rekao je da je on policijski doušnik i prevarant i da ga je on sam jednom kazneno prijavio. tad bio rekao kako je Županović prevarant i policijski doušnik te da ga je i on kazneno prijavio. Inače, Nobilo se Županovića sjeća s prijelaza stoljeća iz vremena suđenja “zločinačkoj organizaciji”.

“Kolega Rajko Mlinarić, koji je tada radio u mom uredu, a sad je sudac Ustavnog suda, zastupao je Županovića u pokušaju odgode ili smanjenja zatvorske kazne. Međutim, Županović se kod nekog čovjeka predstavljao kao zaposlenik mog ureda i uzeo mu akontaciju za zastupanje. Čovjek mi je došao u ured i sve ispričao pa sam protiv Županovića odmah podnio kaznenu prijavu”, prisjetio se Nobilo za Index događaja od prije gotovo 20 godina.

Afera u pravosuđu

Kako je Index pisao početkom godine na portalu zagrebačkog Pravnog fakulteta ostala je zabilježena sudska crtica o Bošku Županoviću:

“U nastavljanju istrage o aferi u pravosuđu istražni sudac iz Rijeke Veljko Miškulin saslušat će na Županijskom sudu u Zagrebu nekoliko svjedoka. Iskaz bi trebali dati predsjednik Općinskog suda u Dugom selu i predsjednik Općinskog suda u Zagrebu koji su, na osnovi medicinske dokumentacije, potpisali odgodu za izvršenjem zatvorskih kazni Boška Županovića. Županović ima već mnogo kaznenih djela zabilježenih u dosjeu, a nakon što je uhvaćen u švercu ljudi i bijega iz Hrvatske MUP je za njim raspisao međunarodnu tjeralicu. Dok je služio zatvorsku kaznu zbog prijevare 1995. u Dubrovniku nad njim je obavio vještačenje specijalist neuropsihijatar dr. Niko Glavić. Kod Županovića je našao ‘poremećaj osobnosti u vidu psihopatski strukturirane ličnosti’ te je ocijenio da je Županovićeva sposobnost upravljanja vlastitim postupcima umanjena, no ne bitno.”

“U istrazi o aferi u pravosuđu Županović je bio ključni svjedok tužiteljstva, ali je nakon prikupljanja novih dokaza ubrzo postao prvookrivljeni”, stoji na portalu Pravnog fakulteta.

Kako prenosi Dubrovački dnevnik, afera u pravosuđu koja se spominje u ovoj crtici završila je ostavkom tadašnjeg glavnog državnog odvjetnika Radovana Ortynskog. Županović je Ortynskom u procesu protiv “zločinačke organizacije” trebao poslužiti kao svjedok za tezu da odvjetnici optuženih podmićuju suce.

Županovićeve društvene mreže pune fotki s Kolindom i Mamićem

Slovenski mediji javljaju da je Županović i dalje aktivan u nogometnom poslu jer upravlja nogometnim klubom Koper i utjeruje njihove dugove. O svemu tome Dubrovački dnevnik htio je popričati s Boškom Županovićem, no on se nije javljao pa su ostali uskraćeni za njegovu stranu priče.

Inače, Županovićeve društvene mreže pune su fotografija s bjeguncem od hrvatskog pravosuđa Zdravkom Mamićem i bivšom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović. Županović se čak fotografirao i s Carlom Ancelottijem.