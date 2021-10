Broj novozaraženih u Hrvatskoj je u porastu, kao i broj preminulih pacijenata. Kako javlja Index, danas imamo 3162 nova slučaja od 10.691 testirane osobe. Postotak pozitivnih među testiranima je gotovo 30 posto. U odnosu na protekle dane radi se o velikom porastu. Prošle srijede imali smo 2022 slučaja, a prije dva tjedna 1925 novih slučajeva.

Uspoređujući s prva dva dana proteklog tjedna radi se o rastu od 75 posto, a obolijeva sve veći broj djece i mladih.

Zamjenica ravnatelja HZJZ-a Ivana Pavić Šimetin u emisiji HRT-a Otvoreno komentirala je izjavu predsjednika RH Zorana Milanovića koji se prije nekoliko dana ponovno dotaknuo teme nošenja maski.

"Europski centar za kontrolu bolesti predviđa za zemlje koje imaju udio cijepljenih od europskog prosjeka da će se nastaviti povećavati broj novozaraženih, broj hospitaliziranih, na respiratoru i preminulih. Za zemlje koje imaju prosjek EU-a, a to je 68% cijepljenih jednom dozom, ili bolji od toga, da se u tim zemljama, čak i pri popuštanju mjera, recimo situacija da se manje nosi maska, ne očekuje pogoršanje pogotovo u smislu hospitalizacije, teških oblika bolesti ili smrtnog ishoda.

Cijepljeni u zemljama s velikim cijepnim obuhvatima će biti više zaštićeni od infekcije i od teškog oblika bolesti, dok u zemljama s nižim cijepnim obuhvatom čak i oni koji su cijepljeni nisu potpuno zaštićeni. Ako gledamo ukupnu populaciju mi smo na 45% cijepljenih, a EU je na 68 posto. Broj od 55 posto cijepljenih odnosi se na odraslu populaciju", pojasnila je Pavić Šimetin, dodajući da se još uvijek nalazimo u uzlaznoj fazi četvrtog vala.

Ravnateljica NZJZ-a "Dr. Andrija Štampar" Sandra Šikić otkrila je da su najčešće novooboljeli u gradu Zagrebu necijepljeni, i to uglavnom radna populacija, ljudi srednje dobi. Osvrnula se i na informaciju da su na Zagrebačkom velesajmu danas bila gužve za prvu dozu, rekavši kako je veseli interes za cijepljenje.

Situacija na Zaraznoj nije dobra

Zamjenik ravnateljice Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", dr. med. Zoran Barušić, kazao je kako situacija u toj klinici nije dobra.

"Od ljetnih mjeseci bilježimo postupni porast oboljelih. Sad je to u fazi uzlaznog trenda zadnjih tjedana, pogotovo zadnjih dana. Imamo nešto više od 80 bolesnika. To su sve bolesnici različitih životnih dobi, sa sve većim brojem onih mlađe životnih dobi što nas posebno brine. Posebno je veliki pritisak na jedinicu intenzivnog liječenja. Imamo 22 bolesnika, od toga njih 14 na ECMO potpori, to nismo zabilježili u prethodnim valovima. ECMO uređaje koristimo kad se ne može više zbrinjavati pacijent na respiratoru. ECMO je invazivan postupak i njime se uz pomoću katetera izvlači krv iz organizma te se u aparatu dodaje kisik te ponovno vraća u organizam i tako se zamjenjuju pluća", objasnio je Barušić.

Otkrio je i da su potkraj prošlog tjedna imali dramatičnu situaciju - ECMO uređaje morali su posuđivati od drugih. "Sad smo u situaciji da možemo opskrbljivati sve bolesnike", rekao je te dodao da svi pacijenti u covid intenzivnom dijelu nisu cijepljeni.

Govoreći o stanju procijepljenosti u Hrvatskoj, najmanja je u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Da je situacija zabrinjavajuća kazao je i predstojnik Klinike za infektologiju KBC-a Split Ivo Ivić. "Za razliku od ostatka Hrvatske, koja je u trendu rasta, mi smo više od mjesec dana stalno u istoj situaciji, između 75 i 80 hospitaliziranih zbog koronavirusa. Za sada se ti brojevi ne rastu, no sa zahladnjenjem očekujemo da će rasti jer je kod nas zasad toplo pa je i širenje smanjeno. U bolnici su zastupljene sve generacije. Među onima koji imaju teški oblik bolesti, koji su na respiratoru ipak su prije svega stariji od 50, a daleko više stariji od 60 godina", rekao je Ivić.

'Idemo okrenuti ploču'

Govoreći dalje o cijepljenju, imunolog s riječkog Medicinskog fakulteta Stipan Jonjić je, upitan zašto cjepiva ne štite još bolje, kazao da je sreća da štite dosta dobro.

"Idemo okrenuti priču. Istina je, to je legitimno pitanje. Prirodno da nakon cijepljenja ili infekcije imunosni odgovor polako slabi i ono što ostaje su stanice koje pamte i koje nas onda štite od neke nove infekcije. To je tako u većini slučajeva. No postoje virusne infekcije kod kojih uopće ne možemo napraviti cjepivo jer su virusi vrlo nezgodni biološki", kazao je Jonjić pojašnjavajući dalje da je ovaj virus "vrlo nezgodan".

Smatra i da će trebati nova cjepiva protiv virusa. "Mislim da će ovaj virus kružiti među nama još jako puno godina, iako je to jako vrlo teško predvidjeti, i misli da će trebati nova cjepiva, ne samo koja će ciljati neke druge virusne antigene, nego će trebati cjepiva koja će biti puno lakša za globalniju upotrebu.

Mi govorimo o trećoj dozi, a pola svijeta nije cijepljeno. To su sve niže koje osiguravaju da se virus širi i ponovno dođe nama. Vjerojatno će trebati i cjepiva koja će bolje čuvati ulaz virusa. Postoje u najavi cjepiva koja će vjerojatno osigurati lakšu primjenu i lakšu dostupnost", dodao je Jonjić.

Pavić Šimetin pojasnila cijepljenje trećom dozom

Govoreći o cijepljenju trećom dozom, Pavić Šimetin ponovila je kome se ono preporučuje.

"Cijepljenje trećom dozom se prvo i osnovno daje šest mjeseci nakon završetka primarnog cjepiva, odnosno druge doze ili jednodoznog Jansen. To su osobe životne dobi iznad 65 godina, korisnici domova za starije i nemoćne i odrasle osobe s invaliditetom, djelatnici u tim domovima, zdravstveni djelatnici koji direktno skrbe s pacijentima, osobe s kroničnim bolestima i ako su ispod 65 godine, kao i osobe koje žive u kućanstvu s imunokompromitiranim osoba.

Ako im je prošlo više od 6 mjeseci od druge doze, zasad se cijepi s trećom dozom Pfizerom koji je zasad jedini registriran za 3. dozu bez obzira na to s kojim je cjepivom završeno primarno cjepivom.

Posebno razlikujemo kategoriju imunokompromitiranih osoba, misli se na osobe koje imaju umjerenu ili teže imunodeficijenciju, a to su zapravo osobe s teško narušenim zdravstvenim stanjem poput osoba koje imaju transplantirane solidne organe i uzimaju imunosupresivni terapiju da ne bi došle do odbacivanja organa, osobe koje se aktivno liječe protiv raka, hemodijalizirane osobe, osobe s uznapredovalom bolesti HIV. Dakle, jedna takva grupacija izrazito teških pacijenata koji su u ovom trenutku težeg zdravstvenog stanja i zbog toga su imunokompromitirani trebaju dobiti 3. dozu već osam tjedana nakon završetka primarnog cijepljenja, odnosno što prije", objasnila je Pavić Šimetin.