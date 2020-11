‘SITUACIJA U HRVATSKOJ JE KRITIČNA’: Đikić apelirao da se odustane od masovnog odlaska u Vukovar; Pristužu podaci županija

Jučer je u Hrvatskoj zabilježeno 1945 novih slučajeva pa je broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) 15.371

1827 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga na respiratoru 196

Preminule je ukupno 1113 osoba

U svijetu je potvrđeno 55.366.732 zaraženih

Oporavilo se 38.507.343, a umrlo 1.332.565

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

19 novozaraženih u Požeško-slavonskoj županiji

8:50 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 269 slučajeva zaraze korona virusom (COVID-19), 245 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 24 osobe su hospitalizirane. U samoizolaciji se nalazi 500 osoba, a ukupno su testirane 15382 osobe. Na posljednjem testiranju obrađen je 191 uzorak, od kojih je 19 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

Južna Koreja i Japan s novim rekordima

8:39 – Južna Koreja i Japan u srijedu su zabilježili nove rekorde u broju novooboljelih od koronavirusa, a broj zaraženih u Indiji približava se devet milijuna, objavile su vlasti tih zemalja. U glavnom japanskom gradu Tokiju u srijedu je postavljen novi dnevni rekord novooboljelih od 493 čime je premašen raniji rekord iz početka kolovoza. Tokijske gradske vlasti razmatraju hoće li podići uzbunu zbog epidemije na najvišu od četiri razine. “Tim za praćenje stanja u Tokiju prošlog je tjedna uočio početak brzog širenja zaraze, ozbiljno stanje koje zahtijeva iznimnu budnost”, kazao je glasnogovornik gradske uprave Katsunobu Kato.

I Južna Koreja u srijedu je izvijestila o novom rekordu od 313 novoobljelih što također nije bilo zabilježeno od kolovoza. Zbog toga su vlasti odmah uvele nove strože mjere koje uključuju zabrane okupljanja više od sto osoba, ograničen broj vjernika u crkvama i publike na sportskim događanjima. Zemlja sada registrira pojave žarišta u uredima, zdravstvenim ustanovama i na malim okupljanjima zbog čega su vlasti odmah uvele nove strože mjere na području Seula upozoravajući na veću prijeteću krizu širenja bolesti po čitavoj zemlji. Već pet dana zaredom potvrđeno je više od 200 slučajeva a prvi put od kolovoza, kada je utvrđeno žarište na crkvenom okupljanju, broj je premašio 300, objavila je južnokorejska agencija za kontrolu i prevenciju bolesti. “Zaraze sada izbijaju istodobno u svim dijelovima društva, za razliku od ranije kad se to događalo na jednom mjestu ili u jednoj skupini”, upozorio je zamjenik ministra zdravlja Kang Do-tae. Slučajevi na području Seula povezani su s teretanom, planinarskim društvom, tvornicom i obiteljskim okupljanjima. U zemlji je ukupno zaraženo 29.311 a umrlo je 496 osoba.

Indija je u srijedu objavila da je s 38.617 novoboljelih od koronavirusa broj zaraženih u zemlji premašio 8,9 milijuna. Ta je južnoazijska država nakon SAD-a druga na svijetu po broju oboljelih od covida-19. Od rujna se uočava trend usporavanja broja novoboljelih osoba. U zemlji su do sada umrle 130.993 osobe.

Južna Australija zbog 22 slučaja zaraze uvodi strogu karantenu

8:37 – Nakon sedam mjeseci bez lokalne transmisije, iznenadna pojava covida-19 u Južnoj Australiji, dovela je do zemljina ulaska u strogu šestodnevnu karantenu, kako bi se virus stavio pod kontrolu, najavio je u srijedu premijer Steven Marshall. “Od ponoći naša zajednica mora zastati šest dana”, rekao je Marshall novinarima u Adelaideu. “Široki niz restrikcija uvest će se kako bi se u zajednici smanjila mobilnost i time spriječila zaraza i uništio virus.” Zemlja u kojoj živi oko 1.7 milijuna stanovnika, zabilježila je dva nova slučaja zareze covidom-19 u srijedu, zbog čega je broj potvrđenih slučajeva porastao na 22. Sve zaraze povezane su s epicentrom na sjeveru glavnog grada Adelaidea.

Od ponoći, u zemlji će stati život, a lokali, restorani brze hrane i sveučilišta će se zatvoriti. Gdje god da se stanovnici Južne Australije zateknu kad restrikcije stupe na snagu, tamo moraju ostati šest dana. Stanovnicima neće biti dopušteno da napuštaju svoje domove zbog tjelovježbe, a samo će jedna osoba iz kućanstva smjeti jednom dnevno otići u trgovinu po namirnice. Izvan domova bit će obavezno nošenje maski. Smith je upozorio da se u trgovinama namirnice panično ne kupuju te da će policija biti u pripravnosti. Vlasti će djelovati ako dođe do bilo kakvih nereda, rekao je. Škole i vrtići bit će otvoreni samo nužnim radnicima. Bit će zabranjena regionalna putovanja, vjenčanja i pogrebi. “Moramo djelovati brzo i odlučno”, rekao je premijer. “Ne štedimo napor da ovaj virus uništimo u našoj državi. Djelujmo snažno i odmah.”

U ponedjeljak, broj slučajeva u Južnoj Australiji skočio je s tri na 17 preko noći, zbog čega su gotovo sve druge savezne države i teritoriji odmah zatvorili svoje unutarnje granice prema novom “epicentru” u zemlji. Vjeruje se da je do zaraze u Adelaideu došlo kad je virus svojim članovima obitelji prenio radnik zaposlen u hotelu predviđenom za karantenu. Nicola Spurrier, šefica javnog zdravstva Južne Australije, rekla je da jednom kad virus uđe u zajednicu, “širi se jako brzo.” “To je upravo ono što se dogodilo u Victoriji. Ne želim da se to dogodi u Južnoj Australiji i učinit ću sve što je moguće da se to ne dogodi.”

Druga najnaseljenija savezna država Victoria, tek je nedavno izišla iz jedne od najdužih i najtežih karantena u svijetu. 4.9 milijuna stanovnika glavnog grada Melbournea 112 dana su se pridržavali politike “ostanimo kod kuće”. U srijedu, Victoria je 19. dan zaredom zabilježila bez novih zaraženih niti umrlih. Australija, nacija od oko 25 milijuna ljudi, od početka pandemije zabilježila je tek nešto iznad 27.700 slučajeva zaraze koronavirusom – što je značajno manji broj zaraženih po glavi stanovnika od većine razvijenih zemalja. Zemlja kombinira karantenu s rigoroznim testiranjem i praćenjem kontakata kako bi suzbila virus. Široke restrikcije Južne Australije bit će zasad najbrža i najstroža karantena uvedena u zemlji.

Đikićev poslao apel uoči Kolone sjećanja

7:01 – Hrvatski znanstvenik Ivan Đikić upozorio je u utorak da je situacija u Hrvatskoj i u svijetu kritična zbog virusne pandemije te apelirao da se odustane od masovnog okupljanja u Vukovaru. Premda svjestan da se potreba za odavanjem počasti ratnim stradalnicima ne smanjuje i u kriznim danima opterećenim opasnošću od širenja virusne pandemije, Đikić je istaknuo da se ona mora usuglasiti sa zaštitom zdravlja i života građana Vukovara i Škabrnje. “Stoga, kao znanstvenik koji je dobro upoznat s opasnošću ovog virusa, a i činjenicom da je u Hrvatskoj trenutno velik broj zaraženih ljudi koji nekontrolirano šire ovu ugrozu, pozivam sve građane RH da proslavu ovogodišnje Kolone sjećanja provedu u okrilju svojih domova”, napisao je Đikić u svom apelu.

Istaknuo je da odustajanje od masovnog odlaska u Vukovar – kako bi Kolonu sjećanja formirali samo članovi obitelji poginulih, ranjeni, stradali i suborci – neće onemogućiti iskazivanje pijeteta prema stradalim osobama niti umanjiti bilo čije poštovanje njihove žrtve. Predložio je i povezivanje svih Hrvata u zemlji i inozemstvu u virtualnu Kolonu sjećanja. “Uz paljenje svijeća i lampi iz vlastitih domova točno u podne, moguće je odati počast palim žrtvama te ostvariti povezanost cijele Hrvatske s Vukovarom i Škabrnjom, a u isto vrijeme, očuvati život i zdravlje ljudi. I to svih ljudi, a ponajprije onih u Koloni sjećanja, od kojih je većina, s obzirom na svoju dob i narušen zdravstveni status, itekako podložna zarazi”, napisao je Đikić.

Posebni apel uputio je svim političarima i javnim djelatnicima u Republici Hrvatskoj. “Molim Vas, ne idite ako ne morate, sutra u Vukovar i Škabrnju! Dolazak velikog broja političara iz drugih krajeva Hrvatske u Vukovar (najavljeno je oko 300 političkih dužnosnika), prema mojem mišljenju, stvorio bi veliku opasnost i direktnu ugrozu Vukovarcima i sudionicima kolone koji su u većem postotku starije osobe, invalidi rata, ranjeni ili rizično bolesne osobe”, poručio je Đikić.

Apelirajući na odgovornost prema građanima i poštovanje prema Vukovaru i Škabrnji, ustvrdio je da će političari i javni djelatnici upravo svojim nedolaskom osigurati dostojanstvo ljudima u Koloni sjećanja, a u isto vrijeme, zaštititi ljudske živote i pokazati odgovornost prema onome što je svima najvrjednije, a to je život. “Time bi se članovima obitelji poginulih, suborcima i ranjenima u ratu osiguralo obilježavanje događaja na dostojanstven i siguran način umjesto da ih se izlaže uistinu prevelikom riziku za njihovo zdravlje pa i život”, poručio je Đikić.

Istaknuo je da je cijeli svijet u opasnosti zbog pandemije koronavirusa. “Cijeli svijet je u ogromnoj opasnosti jer se ova virusna pandemija širi vrlo brzo i odnosi veliki broj života (preko 55 milijuna zaraženih i preko 1,33 miliona umrlih širom svijeta). Situacija u Hrvatskoj kao i mnogim zemljama Europe je kritična”, rekao je i podsjetio na primjer Švedske koja je ograničila okupljanja na samo osam građana, s dosadašnjih 300. Jer, zaključio je, održavanje distance i izbjegavanje okupljanja za sada su se pokazali kao najuspješnije mjere protiv daljeg širenja ovog virusa.

Francuska prešla prag od dva milijuna potvrđenih slučajeva

7:00 – Francuska je u utorak prešla prag od dva milijuna potvrđenih slučajeva covida-19 od početka epidemije, rekao je čelnik Agencije za javno zdravstvo Francuske Jérôme Salomon. “Drugi val je snažan, smrtonosan, večeras prelazimo prag od dva milijuna oboljelih od covida-19″ s 2.036.755 potvrđenih slučajeva”, rekao je Salomon na konferenciji za novinare, odnosno 45.552 slučajeva više u posljednja 24 sata u odnosu na podatke agencije za javno zdravstvo od ponedjeljka. Salomon je dodao da je u ponedjeljak nezabilježeni broj od 33.500 covid pacijenata hospitalizirano u Francuskoj iako “naši zajednički napori počinju donositi rezultate i epidemija se usporava”. Tijekom vrhunca epidemije u proljeće broj hospitaliziranih covid pacijenata je sredinom travnja dosegao vrhunac s 32.292 pacijenta, uz 6500 ljudi na respiratoru. “Pritisak na bolnice je i dalje snažan”, rekao je Salomon, uz 4854 covid pacijenata na respiratoru, od ukupno više od 8000 pacijenata raznih bolesti. U bolnicama je u 24 sata umrlo 437 oboljelih, a ukupno je najmanje 46.273 umrlih od početka epidemije, dodao je. Ukupno “blizu 26 milijuna PCR testova je objavljeno od ožujka i novi antigenski testovi su dodatni adut” uz 32.935 testiranih pozitivnih od početak studenoga zahvaljujući tim brzim testiranjima.