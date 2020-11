STOŽER OBJAVIO NOVE BROJKE: Imamo 2179 novih slučajeva, preminulo je 16 osoba, na respiratoru 81 pacijent

Koronavirus ne prestaje harati svijetom, osobito Europom gdje se svakodnevno obaraju rekordi po broju dnevnih zaraza; Danas Hrvatska bilježi 2.179 novih slučajeva zaraze i 16 preminulih osoba. Na respiratoru se nalazi 81 pacijent

Prema službenim podacima u svijetu je trenutno 11.712.491 zaraženih; preminulo je 1.200.565 osoba

Austrija uvodi lockdown, Engleska također u karanteni

Skupovi Donalda Trumpa doveli od 30.000 zaraza koronavirusom

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

BiH: 6 zaraženih rukometaša igralo prvenstvenu utakmicu

10:59 – Uprava Bosne iz Visokoga potvrdila je kako je šest njihovih rukometaša zaraženih koronavirusom nastupilo u subotu navečer u susretu 7. kola rukometne Premijer lige BiH protiv Krivaje iz Zavidovića. Bosna je izgubila utakmicu sa 31-33.

Šest rukometaša Bosne još od prošle nedjelje imali su ozbiljne simptome bolesti, i Bosna je u subotu ujutro tražila odgodu utakmice, ali čelnici Krivaje su to odbili. Mediji u BiH u nedjelju su objavili kako su bolesni igrači igrali unatoč zdravstvenim problemima, što je posebno opasno zbog eskalacije epidemije koronavirusa u toj državi.

“Krivaja je namirisala krv i nije željela odgodu utakmice. Pobjedu su ostvarili, ali što se tiče fair playa nisu nikakvi sportaši. Bodovi se osvajaju i gube, ali obraz i prijatelje ne možete sačuvati s ovakvim stvarima”, poručili su iz RK Bosna iz Visokoga.

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji 36 novih

10:57 – U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježeno je 36 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Riječ je o 19 osoba iz Dubrovnika, devet iz Župe dubrovačke, četiri iz Blata, jednoj iz Metkovića i Opuzena te dvije osobe koje nemaju prebivalište na području naše županije.

Ukupno je zaraženo 16 osoba muškog spola te 20 ženskih osoba, a za njih 19 utvrđena je epidemiološka veza.

Izliječeno je 30 osoba: 11 iz Dubrovnika, šest iz Metkovića, četiri iz Vela Luke, tri iz Župe dubrovačke i Kule Norinske te po jedna iz Stona, Smokvice i Opuzena.

U OB Dubrovnik hospitalizirane su 33 osobe pozitivne na koronavirus, a četiri bolesnika su na odjelu intenzivne njege. Od toga se dva nalaze na respiratoru- neinvazivna ventilacija, a jedan na invanzivnoj ventilaciji. U posljednja 24 sata obrađeno je 145 uzoraka, a od početka pandemije analizirano je ukupno 19 562 uzorka.

U samoizolaciji je 977 osoba, a u posljednja 24 sata nije zabilježeno kršenje mjere samoizolacije. Od početka pandemije utvrđeno je ukupno 90 slučajeva kršenja samoizolacije.

Stožer CZ DNŽ i dalje apelira na građane da se drže svih propisanih mjera od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Stožera civilne zaštite RH.

25 nova slučaja u Sisačko-moslavačkoj županiji

10:50 – U Sisačko-moslavačkoj županiji, na današnji dan je 25 novooboljelih osoba od zarazne bolesti COVID-19. Riječ je o trideset dvije osobe s područja grada Siska, dvadeset dvije osobe s područja grada Kutine, osamnaest osoba s područja grada Petrinje, deset osoba s područja grada Popovače, četiri osobe s područja općine Lekenik, dvije osobe s područja općine Sunja, dvije osobe s područja grada Hrvatske Kostajnice, jednoj osobi s područja grada Gline, jednoj osobi s područja općine Topusko, jednoj osobi s područja općine Gvozd, jednoj osobi s područja općine Martinska Ves, te jednoj osobi s područja općine Jasenovac

Brodsko-posavska županija ima 53 novozaražene osobe

10:40 – Prema podacima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, u zadnja 24 sata na području Brodsko-posavske županije zabilježena su 53 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2. Broj zaraženih osoba prema prebivalištu (grad/općina): grad Slavonski Brod (25), grad Nova Gradiška (10), općina Podcrkavlje (3), općina Sibinj (3) te po jedna zaražena osoba sa područja općina Brodski Stupnik, Bukovlje, Dragalić, Garčin, Oriovac, Rešetari i Velika Kopanica, dok je za preostalih 5 osoba epidemiološka obrada u tijeku. Ukupan broj zaraženih osoba s prebivalištem na području Brodsko-posavske županije od početka epidemije tako sada iznosi 1.547, dok je broj aktivnih slučajeva 552.

U slavonskobrodskoj bolnici preminule su dvije muške osobe (1954. i 1960. godište). Jedna preminula osoba je duže vrijeme bila na respiratoru u JIL, dok je druga preminula osoba imala i druge komorbiditete. Ukupan broj preminulih osoba s prebivalištem na području Brodsko-posavske županije od početka epidemije tako sada iznosi 11.

Hospitalizirano je ukupno 40 osoba (2 osobe više nego prethodni dan). U slavonskobrodskoj bolnici hospitalizirane su 32 osobe od čega 10 korisnika jednog doma za starije i nemoćne osobe (s blažom kliničkom slikom). U novogradiškoj bolnici hospitalizirano je 8 osoba (7 pozitivnih i jedna na COVID suspektna osoba). Pod mjerom samoizolacije trenutno se na području Brodsko-posavske županije nalaze ukupno 903 osobe (150 osoba manje nego prethodni dan).

Stanje s pandemijom u svijetu

10:36 -Diljem svijeta zabilježeno je više od 46 milijuna slučajeva koronavirusa, a globalno je preminulo 1.195.930. Od izgubljenih života, 230.556 je u SAD-u. Zemlja ima najveći broj smrtnih slučajeva od koronavirusa, a najveći broj slučajeva iznosi više od 9 milijuna.

Redno redni broj predmeta, sljedeći su najteže pogođeni: Indija, koja je prebrojala više od 8,1 milijuna slučajeva i izgubila 122.111 života, Brazil, koji je zabilježio preko 5,5 milijuna slučajeva i 159.884 smrtnih slučajeva, Rusija koja je potvrdila 1,6 milijuna slučajeva i 28 026 smrtnih slučajeva, Francuska, koja je zabilježila 1,4 milijuna slučajeva i 36.826, Velika Britanija ima deveti broj slučajeva s više od 1 milion i zabilježila je 46.645 smrtnih slučajeva.

Te brojke potječu sa Sveučilišta Johns Hopkins.

Grad Zagreb ima 924 nova slučaja

10:33 – U protekla 24 sata u Službi za kliničku mikrobiologiju NZJZ Dr. Andrija Štampar obavljeno je 1313 testiranja na SARS-CoV-2. U Gradu Zagrebu zabilježene su 924 novooboljele osobe (684 sa prebivalištem i 240 sa boravištem).

Epidemiolozi NZJZ Dr. A. Štampar u razdoblju od 20:00 30. listopada do 20,00 sati 31. listopada zabilježili su 924 novooboljele osobe, a uspješno je kontaktirano 409 osoba. Od navedenog, 96 osoba je od prethodnih dana, a 313 osoba je od 31. listopada. Mjera samoizolacije izrečena je 605 osoba.

Od 409 obrađenih pozitivnih osoba: 132 su za sada negativne epidemiološke anamneze, 159 osoba su kontakti COVID + osoba, kod dvije je osobe moguće izlaganje ne obiteljskim svečanostima i okupljanjima. 20 osoba su štićenici/djelatnici domova za starije, a za 17 osoba obrada je još u tijeku. Kod šest osoba moguća je izloženost na radnom mjestu, a jedna je osoba preminula prije kontaktiranja. 72 djece školske dobi u obradi je od strane liječnika školske medicine. Na obradu ukupno čekaju 2.733 osobe.

U sedam domova za starije i nemoćne osobe na području grada Zagreba u protekla su 24 sata potvrđeni pozitivni nalazi 10 korisnika i pet djelatnika, a jedna je hospitalizirana osoba, na žalost, preminula.

Tijekom proteklog dana utvrđen je pozitivan nalaz testa kod 15 učenika, jednog nastavnika i jednog pomoćnika u nastavi osnovnih škola te 16 učenika srednjih škola. Mjera samoizolacije određena je za 275 učenika i tri nastavnika osnovnih te 300 učenika srednjih škola. U Karanteni Grada Zagreba nalazi se 26 osoba.

Zaključno, trenutno su u Gradu Zagrebu 4.373 aktivna slučaja, a 6.454 osobe nalaze se u samoizolaciji.

4 nova u Koprivničko-križevačkoj županiji

10:31 – Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije javlja kako su potvrđena četiri nova slučaja bolesti COVID-19. Veliki dio nalaza još se uvijek očekuje, u skladu s dinamikom obrade rezultata, a epidemiološka obrada kontakata novooboljelih osoba je u tijeku.

Na području Koprivničko-križevačke županije trenutno je aktivno 220 slučajeva bolesti COVID-19, 19 osoba je ozdravilo, a na bolničkom liječenju se nalazi 19 osoba. Od početka pojave koronavirusa na području županije zabilježeno je ukupno 667 slučajeva bolesti COVID-19.

U OB Koprivnica preminula je jedna osoba s pozitivitetom na SARS – CoV-2 virus, koja je u kliničkoj anamnezi imala značajan komorbiditet.

48 novozaraženih u Karlovačkoj županiji

10:30 – U posljednjih 24 sata u Karlovačkoj županiji je 48 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2. Epidemiološka obrada je u tijeku. Ukupno je do sada u Karlovačkoj županiji oboljelo 1305 osoba. Jučer je testirano 100 osoba.

Na bolničkom liječenju u OB Karlovac se nalazi 46 pacijenata, od čega 2 novoprimljena, 1 otpušten na kućno liječenje, a na žalost je preminula jedna ženska osoba u dobi od 71 godinu. U OB Ogulin na COVID odjelu leži 18 pozitivnih pacijenata. U samoizolaciji se nalazi 487 osoba.

Vukovarsko-srijemska županija ima 86 novih slučajeva

10:28 – U Vukovarsko-srijemskoj županiji, prema podacima pristiglim do 8:00 sati, u posljednja 24 sata je 86 novih pozitivnih osoba na COVID-19 (20 osoba iz Vinkovaca, 10 iz Vukovara, 10 iz Županje, 7 iz Ivankova, 4 iz Gradišta, 3 iz Gunje, 3 iz Jarmine, 3 iz Soljana, 2 iz Tordinaca, 2 iz Lovasa, 2 iz Starih Jankovaca, 2 iz Ostrova, 1 iz Andrijaševaca, 1 iz Berka, 1 iz Bošnjaka, 1 iz Cerne, 1 iz Drenovaca, 1 iz Iloka, 1 iz Novih Jankovaca, 1 iz Novih Mikanovaca, 1 iz Otoka, 1 iz Rajevog Sela, 1 iz Retkovaca, 1 iz Srijemskih Laza, 1 iz Starih Mikanovaca, 1 iz Štitara, 1 iz Tompojevaca, 1 iz Vrbanje i 2 s boravištem izvan županije). Preminulih osoba nema.

Od početka epidemije, ukupan broj oboljelih osoba je 2040, od kojih je 1565 osoba izliječeno, a ukupno je 24 preminule osobe. Trenutno je u županiji 35 osoba hospitalizirano zbog COVID-19 bolesti. U protekla 24 sata testirano je 276 osoba, te je ukupno testiranih do sada na području županije 17483. U samoizolaciji na području županije je 906 osoba.

Od ukupnog broja pozitivnih na COVID-19 u Vukovarsko-srijemskoj županiji je pozitivno 37 radnika iz sustava zdravstva (11 liječnika, 20 medicinskih sestara/tehničara, 3 druga zdravstvena radnika i 3 nezdravstvena radnika). U samoizolaciji iz sustava zdravstva je 76 radnika (20 liječnika, 36 medicinskih sestara/tehničara, 5 drugih zdravstvenih radnika i 15 nezdravstvenih radnika).

U Zagrebačkoj županiji 254 novozaraženih; u Vrbovcu pozitivna djelatnica doma

10:27 – U Zagrebačkoj županiji u nedjelju je zabilježeno 254 novozaraženih koronavirusom, a na vrbovečkom području pozitivna na koronaavirus je jedna djelatnica doma za starije.

Samoizolacija je propisana učenicima četiri razreda osnovnih te četiri razreda srednjih škola. Također, u domu za starije na širem vrbovečkom području pozitivan je nalaz jedne djelatnice. Epidemiološka obrada je u tijeku, izvijestio je Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije.

Stožer civilne Zagrebačke županije apelirao je na sve stanovnike da se pridržavaju svih donesenih mjera i uputa te da posebice vode računa o socijalnoj distanci. Također, pozivaju ih da izbjegavaju putovanja. Svatko mora biti svjestan odgovornosti za vlastito zdravlje, zdravlje obitelji i sugrađana.

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije na području Zagrebačke županije od početka pandemije do nedjelje, 1.studenoga zabilježeno je 3298 osoba kojoj je potvrđena bolest uzrokovana novim koronavirusom, izliječene su 1102 osobe, a 26 osoba je preminulo. Trenutno je aktivno 2170 slučajeva.

U Istri više izliječenih nego zaraženih

10:15 – U Istri u nedjelju ima više izliječenih nego zaraženih – 34 je nova slučaja zaraze koronavirusom, a izliječena je 41 osoba, izvijestio je u nedjelju istarski Stožer civilne zaštite.

“Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 440 uzoraka briseva na Covid-19 te je potvrđeno 34 novozaraženih osoba s područja županije. Kod četiri osobe epidemiološki se radi o uvezenim slučajevima i to dvije osobe iz Kosova, te po jednu iz Rijeke i Zagreba, za 24 osobe radi se o dolasku iz mjera samoizolacije ili bliskom kontaktu već poznate pozitivne osobe dok je epidemiološka obrada u tijeku za šest osoba”, rekao je načelnik županijskog Stožera civilne zaštite Dino Kozlevac.

Od jučer je u Istri izliječena 41 osoba, trenutno je 295 aktivnih Covid-19 pozitivnih osoba dok su u samoizolaciji 494 osobe. Načelnik Kozlevac potvrdio je kako će danas na grobljima biti redari koji će kontrolirati red kao i broj ljudi, pa je stoga još jednom apelirao na sve građane da nose zaštitne maske i da se suzdrže od srdačnih pozdrava te da vode računa o distanci.

“U ime Stožera zahvaljujem se Porečkoj i Pulskoj biskupiji koja će sve mise i sve druge svečanosti i obrede prilagoditi epidemiološkim mjerama. Ukoliko će netko ipak otputovati u druge krajeve s djecom, bilo bi dobro da po povratku ostanu nekoliko dana kod kuće i da se jave školi, jer želimo spriječiti daljnji ulazak virusa u zajednicu, ne samo u obrazovni sustav, jer to izaziva lančanu reakciju”, poučio je Kozlevac.

Lauc o stanju s pandemijom u Hrvatskoj: ‘Najteži dio nas čeka…’

10:08 – Znanstvenik Gordan Lauc je za HRT komentirao stanje s pandemijom u Hrvatskoj te odgovorio na pitanje je li stanje dramatično.

“U Zagrebu i cijeloj Hrvatskoj u ovom trenutku je doista jako velik broj zaraženih. Moja osobna procjena je da je u Zagrebu najmanje 5 posto, a vjerojatno i više, ljudi aktivno zaraženo. To znači da je situacija doista dramatična i da svi sada moramo biti maksimalno odgovorni i paziti da se ne zarazimo, ali i da ne zarazimo druge, jer je puno ljudi infektivno, a da to niti ne znaju. No noć je najmračnija pred samu zoru, a kod nas već vidimo naznake da se izlaz iz tunela nazire.

Nakon vrlo velikog ubrzavanja širenja epidemije zadnjih nekoliko tjedana, vidimo prve jasne naznake promjene trenda i usporavanja širenja pandemije. To je posebice vidljivo u Zagrebu, gdje dnevni broj slučajeva ne raste već tjedan dana. No ne smijemo zaboraviti da porast broja hospitaliziranih i umrlih ljudi kasni dva do tri tjedna za brojem novozaraženih, tako da ćemo u Hrvatskoj nažalost sljedećih nekoliko tjedana imati sve veće bojeve teško bolesnih i umrlih ljudi.

Kao i svi drugi virusi i SARS-CoV-2 mutira i mijenja se. No, srećom, mijenja se dosta sporije od primjerice gripe, a i ima značajno manji glikanski štit od HIV virusa. Cjepiva za SARS-CoV-2 su praktično već razvijena i samo se čekaju formalna odobrenja regulatornih tijela. Mi ćemo gotovo sigurno do kraja godine imati registrirana cjepiva, no to ne znači da će ona postati i univerzalno dostupna. Kao zemlja članica EU, mi smo tu u jako dobroj poziciji i među prvima ćemo dobiti doze cjepiva, no one će biti prvenstveno namijenjene zdravstvenim djelatnicima i za neke druge ključne kategorije stanovništva. Široku dostupnost cjepiva ne možemo očekivati prije kasnog proljeća 2021.”, rekao je Lauc u dugačkom intervjuu.

U Zadarskoj županiji 34 nova slučaja

10:04 – Na području Zadarske županije 34 su novooboljele osobe. Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 280 uzoraka, u izolaciji i samoizolaciji su 794 osobe, a aktivni nadzor je istekao za njih 9208.

171 novozaraženi u Osječko-baranjskoj županiji

10:03 – U zadnja 24 sata pozitivan nalaz na koronavirus utvrđen je za 171 osobu s područja Osječko-baranjske županije, a testirano je ukupno 444 uzoraka, i to 342 u Kliničkom bolničkom centru Osijek i 102 u Zavodu za javno zdravstvo OBŽ.

Jučer su preminule dvije muške osobe iz Osijeka, obje hospitalizirane u Respiracijskom centru KBC-a. Rođeni su 1937., odnosno 1948. godine, a uz COVID-19 imali su i druga teža oboljenja.

U Hrvatskoj danas 2.179 nova slučaja, 16 osoba preminulo

10:01 – U posljednja 24 sata zabilježeno je 2179 novih slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 15.894 Među njima je 1.097 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 81 pacijent. Preminulo je 16 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 51495 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih su 562 preminule. Ukupno se oporavilo 35.039 osoba od toga 2.221 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 29.338 osoba.

Do danas je ukupno testirano 502048 osoba, od toga 8026 u posljednja 24 sata.

67 novih u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

10:00 – U posljednja 24 sata na području Bjelovarsko-bilogorske županije potvrđeno je 67 novih slučajeva zaraze koronavirusom.

51 novozaražena osoba s područja je grada Bjelovara, 4 novozaražene osobe s područja su općine Rovišće, 3 novozaražene osobe s područja su grada Garešnice, 2 novozaražene osobe s područja su općine Ivanska, a po 1 novozaražena osoba s područja je općina Šandrovac, Končanica, Nova Rača, Veliko Trojstvo, Severin i gradova Čazma i Daruvar.

U samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalazi se 558 osoba.

Velik skok u Primorsko-goranskoj – 115 novozaraženih

9:52 U Primorsko-goranskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježeno je 115 novozaraženih osoba. Testirane su 503 osobe, udio pozitivnih u ukupnom broju testiranih porastao je na 22%. Ozdravilo je 37 osoba pa je ukupno u PGŽ danas 1129 aktivnih slučajeva covid-19 bolesti. Na Klinici za infektologiju ukupno su hospitalizirane 24 osobe, priopćeno je iz Primorsko-goranske županije.

U Požeško-slavoskoj 20 pozitivnih

9:50 U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 178 slučajeva zaraze koronavirusom (covid-19), 162 osobe nalaze se u kućnoj izolaciji, a 16 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 538 osoba, a ukupno je testirano 12.626 osoba. Na posljednjem testiranju obrađena su 164 uzorka, od kojih je 20 pozitivnih.

U Istarskoj županiji 34 novozaražena

9:10 Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 440 uzoraka briseva na covid-19. Potvrđene su 34 novozaražene osobe s područja županije. Kod 4 osobe epidemiološki se radi o uvezenim slučajevima (Rijeka (1), Zagreb (1), Republika Kosovo (2)). Za 24 osobe radi se o dolasku iz mjera samoizolacije ili bliskom kontaktu već poznate pozitivne osobe. Epidemiološka obrada je u tijeku za 6 osoba. Izliječena je 41 osoba. Trenutno je 295 aktivnih covid-19 pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalaze se 494 osobe.

Prvi put u pet mjeseci Australija nema novooboljelih od covida

9:00 – Australija u nedjelju prvi put u gotovo pet mjeseci nije prijavila nove dnevne slučajeve zaraze koronavirusom, rekli su zdravstveni službenici, time oslobodivši prostor za daljnje ublažavanje mjera socijalne distance.

Savezna država Victoria, epicentar koronavirusa gdje je umrlo više od 90 posto od ukupno 907 preminulih od koronavirusa, nije prijavila nijednu dnevnu zarazu i nijedan smrtni slučaj drugi dan zaredom. U Australiji prvi put od 9. lipnja nije bilo transmisija, rekao je ministar zdravstva, Greg Hunt.

“Hvala svim našim sjajnim zdravstvenim i javnim djelatnicima i povrh svega Australcima”, tvitao je Hunt. Brze i stroge mjere kombinirane sa suglasnošću zajednice bile su dobra kombinacija za zaustavljanje pandemije pa ona nije prenapregnula australski zdravstveni sustav.

Specijalna bolnica u Stubičkim toplicama će biti sekundarni centar?

8:39 Ministar zdravstva Vili Beroš sudjelovao je na radnom sastanku s predstavncma Krapinsko-zagorske županije i ravnateljem Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, s kojima je razgovarao o tome što nas čeka u nastavku epidemije koroavirusa.

Raspravljali su i o ideji da ta ustanova postane sekundardni centar za tretiranje bolesnika koji su Covid pozitivnih u toj županiji, no bude li potrebno, i za područje Grada Zagreba.

“Razgovarali smo o svim elementima koji je potrebno, na neki način, odrediti i napraviti da to sve funkcionira na zadovoljavajući način, o svim izazovima koji su pred nama. Spomenut ću da je ova bolnica, zbog vrlo specifičnih okolnosti, već jednom bila u prilici biti Covid-19 bolnica. Sad je to iza nas kao što se nadamo da će u skoro vrijeme i ova globalna epidemija biti iza nas, međutim brojevi novozaraženih na dnevnoj razini u Hrvatskoj nam rastu, sad su već preko 2700 nekoliko dana što zasigurno ukazuje na to da će broj hospitaliziranih osoba rasti. Isto tako, njima ćemo nastojati pružiti adekvatnu zdravstvenu zaštitu, međutim, kada budu u zadnjoj fazi svog oporavka trebaju na neki način adekvatan zdravstveni tretman, tako da smo razgovarali u tom kontekstu o ulozi ove ustanove u našoj borbi protiv Covida”, rekao je Beroš,

Obama: ‘Trump virus ne shvaća ozbiljno’

8:00 – Associated Press izvještava o komentarima Baracka Obame u subotu u Michiganu, gdje je optužio Donalda Trumpa da nije ozbiljno shvatio pandemiju koronavirusa i predsjedništvo.

Obama i Biden održali su okupljene skupove u Flintu i Detroitu, pretežno crnim gradovima u kojima će snažna odazivnost biti presudna za zamahivanje dugogodišnje demokratske države na Bajdenovu kolonu nakon što ju je Trump osvojio 2016. godine.

“Tri dana do najvažnijih izbora u našem životu, a to uključuje i moje, što je bilo prilično važno”, rekao je Obama pozivajući demokrate da izađu na birališta. Od subote je gotovo 92 milijuna birača glasovalo širom zemlje, a do zatvaranja biračkih mjesta u utorak navečer glasat će još deseci milijuna.

Bivši predsjednik zakucao je Trumpovu daljnju usredotočenost na veličinu njegove predizborne gužve. “Zar nitko nije dolazio na njegovu rođendansku zabavu dok je bio dijete? Je li bio traumatiziran? Zemlja prolazi kroz pandemiju. To nije ono zbog čega biste se trebali brinuti”, komentirao je Obama. Biden se gotovo gotovo usredotočio na Trumpovu nesposobnost da kontrolira koronavirus. “Pobijedit ćemo ovaj virus i staviti ga pod kontrolu, a prvi korak u tome je pobijediti Donalda Trumpa”, rekao je Biden.

Pandemija je ubila gotovo 230.000 ljudi u SAD-u.

Povećan broj zaraza u Njemačkoj

7:25 – Broj potvrđenih slučajeva koronavirusa u Njemačkoj povećao se za 14.177 na 532.930, pokazali su u nedjelju podaci Instituta za zarazne bolesti Robert Koch.

Prijavljeni broj preminulih popeo se na 10.481. Njemačka je od sutra u ‘light lockdownu’.

Trumpovi skupovi doveli do preko 30.000 slučajeva covida-19

7:20 – Masovni predizborni skupovi američkog predsjednika Donalda Trumpa doveli su do više od 30.000 potvrđenih slučajeva covida-19 i vjerojatno prouzročili smrt 700 Amerikanaca, navodi novo istraživanje sveučilišta Stanford. Voditelji istraživanja objavljenog u petak pomno su pratili 18 Trumpovih skupova između lipnja i rujna te njihove posjetitelje i do deset tjedana nakon skupa, prenosi agencija Dpa.

“Zajednice u kojima su se održavali Trumpovi skupovi platili su visoku cijenu u smislu bolesti i smrti”, zaključili su istraživači. Istraživanje je pokazalo da je stopa covida-19 često porasla u zajednicama koje su bile domaćini okupljanja u usporedbi s obližnjim gradovima koje Trump nije posjetio.

“Postoje neki pokazatelji da se poštivanje zdravstvenih uputa, poput uporabe maski, poboljšalo na kasnijim skupovima”, napisali su istraživači. Na Trumpovim skupovima posjetiteljima su nuđene maske i mjerena im je temperatura, no mnogi maske nisu nosili.

Glasnogovornik njegova protukandidata Joea Bidena oštro je kritizirao Trumpove skupove kao mjesta “super širenja” zaraze na kojima se krše sva zdravorazumska zdravstvena pravila. Na Bidenovim skupovima sudjelovalo je mnogo manje ljudi, svi su nosili maske i držali socijalnu distancu.

Trodnevna karantena za putnike u New York

7:00 – Većina posjetitelja države New York moraju u karantenu najmanje tri dana prije testiranja na koronavirus, najavio je u subotu guverner Andrew Cuomo predstavljajući jedan od najstrožih karantenskih režima u Sjedinjenim Državama.

Ako se test pokaže negativnim, putnik može napustiti karantenu, prenosi Reuters. To se neće odnositi na stanovnike “susjednih” saveznih država, rekao je Cuomo novinarima, a drugačiji pristup vrijedit će i za Njujorčane koji napuštaju državu kraće od 24 sata. Kao primjere susjednih država imenovao je Connecticut, Pennsylvaniju i New Jersey, dom mnogih putnika u New York. No, ostalo je nejasno hoće li susjedni Vermont i Massachusetts također biti izuzeti iz novog režima.

Od putnika će se tražiti da se prođu testiranja koja moraju biti negativna tri dana prije dolaska u New York, rekao je guverner. Ako i drugi test proveden najmanje četiri dana nakon dolaska bude negativan, “možete se baviti svojim poslom”, rekao je Cuomo na telefonskoj konferenciji s novinarima. Ako testirana osoba bude pozitivna osoba mora ostati u izolaciji, rekao je.

Engleska i Austrija uvode lockdown

Vijesti od subote – Britanski premijer Boris Johnson uvodi ponovno karantenu u Engleskoj nakon što je u zemlji potvrđeno više od milijun zaraženih koronavirusom, a drugi val pandemije prijeti blokadom zdravstvenog sustava. Ujedinjeno Kraljevstvo, koje ima najveći službeni broj umrlih u Europi od covida-19, bori se s više od 20.000 novozaraženih svaki dan i znanstvenici upozoravaju da bi u najgorem slučaju moglo umrijeti više od 80.000 ljudi.

Johnson je kazao da će jednomjesečna karantena u Engleskoj stupiti na snagu u četvrtak i trajati do 2. prosinca. Ljudi će smjeti napuštati dom samo radi školovanja, odlaska na posao, vježbanja, kupnje neophodnih namirnica i lijekova i brige za ranjive osobe. „Vrijeme je da se nešto poduzme jer nema alternative”, rekao je Johnson. Vlada će ponovno aktivirati shemu za subvencioniranje plaća kako bi privremeno otpušteni radnici mogli primati 80 posto plaća. Esencijalne trgovine, škole i sveučilišta ostat će otvoreni, rekao je. Pubovi i restorani bit će zatvoreni osim za dostavu. Zatvaraju se sve neesencijalne trgovine.

Austrija je u subotu donijela odluku da od utorka ide u novi lockdown, uz policijski sat od 20 do 6 sati kako bi se spriječilo širenje koronavirusa, najavio je kancelar Sebastian Kurz. Drugi lockdown uvodi se od utorka do kraja studenog, rekao je Kurz na konferenciji za novinare u Beču. Austrija zatvara restorane i hotele, kulturne ustanove i zaustavlja sport. Cilj je, kako je rekao kancelar, u prosincu polako ublažavati mjere. Srednje škole i fakulteti prelaze na nastavu na daljinu, dok za niže razine obrazovanja škole ostaju otvorene. Otvoreni ostaju i dućani i frizerski saloni.

Austrija je bila uglavnom pošteđena u prvom valu ali je posljednjih tjedana došlo do eksplozije broja novi infekcija. Ta zemlja od 8,8 milijuna stanovnika registrira dnevno više od 5.000 slučajeva, dok je početkom listopada to bilo oko tisuću. “Ako sada ne djelujemo, kapaciteti intenzivne skrbi bit će prezasićeni”, upozorio je kancelar, iako je ranije govorio da će učiniti sve kako bi se izbjeglo novo zatvaranje. Austrija ima gotovo 105.000 zaraženih i preko 1100 umrlih.