Hrvatski znanstvenik Ivan Đikić smatra da bismo se u borbi protiv koronavirusa trebali ugledati na azijske zemlje, a kao pozitivan primjer političara koji razumije situaciju ističe Angelu Merkel te dodaje da bi pravo stanje stvari u hrvatskoj moglo otkriti tek uvođenje testiranja na granicama

Molekularni biolog Ivan Đikić gostovao je u programu N1 televizije gdje je ponovno upozorio da je najvažniji balans te točne informacije i poruke koje će i pozivati građane na oprez, ali istodobno neće izazivati paniku. Otkrio je i što on misli o novom porastu broja zaraženih u Hrvatskoj.

“Situacija nije kritična, ali je ozbiljna. Broj zaraženih blizak je onome u ožujku. Sumnjam da je porast broja zaraženih bio očekivan. Gospodin Capak je priznao da su bili iznenađeni. Zato moramo slati pozitivne i točne informacije, ne umanjivati opasnost, ali ne plašiti građane. Diskusija zadnjih dana koju je pokrenuo ministar Beroš, da je virus oslabio, maknuta je s rasporeda, došlo je do slaganja znanstvenika i to je dobra poruka javnosti – ne smijemo se bojati, ali virus je s nama i dalje je opasan. Ako ćemo se pravilno ponašati, možemo kontrolirati njegovo širenje, ali ne znamo što će se dogoditi najesen”, rekao je Đikić.

Turizam s koronavirusom je moguć

Smatra da je moguće postići kvalitetnu turističku sezonu uz potrebne mjere, a jedna od njih je i testiranje na granicama.

“Osobno ću doći na more u Dalmaciju na četiri tjedna, dovest ću i prijatelje iz Münchena. No, moramo imati mjere, osigurati kvalitetan odmor ljudima i maknuti nepotrebne partijanske stvari koje plaše mnoge ljude. Ako se može, neka se testira puno više ljudi, pogotovo na ulasku u Hrvatsku. Kad bismo nasumično testirali ljude, 10-15 posto svih koji ulaze, dobili bismo prilično precizan broj onoga što se događa. Ako je među turistima oko jedan zaraženih, to je preko 3.500 ljudi, a to je veći broj nego sad kompletno testiranih. Zato je potreban oprez, potrebno je ulagati u kvalitetne turiste, a ne samo u brojeve”, istaknuo je znanstvenik.

Veću opasnost vidi u izlasku na parlamentarne izbore koji će se održati u nedjelju, ali smatra kako će i to proteći u redu ako se birači budu pridržavali epidemioloških mjera. Ipak, znanstvenik ponavlja poruku svojih kolega i ističe kako ćemo s koronavirusom morati naučiti živjeti kao s gripom.

“Dosta možemo naučiti od Azije. Te zemlje su puno bolje naučile živjeti da sve funkcionira, najbolji primjer je Južna Koreja. Ako bi primijenili te mjere, više testirali, da građani mogu normalno živjeti, a istovremeno razumjeti i imati konzistentne poruke od Stožera, mogli bismo živjeti s tim i ne bi bilo toliko straha i medijski krivih poruka.”

Virus ne poznaje politike i zastave

Građani brojnih zemalja diljem svijeta otvoreno su kritizirali vlast da ne sluša struku, a kod nas se razvilo mnogo polemika oko uplitanja politike u rad Nacionalnog stožera civilne zaštite. Đikić ističe njemačku kancelarku Angelu Merkel kao primjer političara koji razumije znanost, sluša i šalje prave poruke javnosti.

“Ima puno primjera velikih zemalja kao SAD i Brazil gdje je suprotna situacija, politika se uključila. Ako netko nosi masku, to je znak političke obojenosti. Ovaj virus ne poznaje političke stranke i boje zastave. Važna je točna i konkretna informiranost, vjerujem da su građani naučili da je važnije vjerovati stručnjacima nego vodećem predsjedniku zemlje. Političke opcije koje će nametati svoje političke interese, građani će ih kazniti jer će shvatiti da idu kontra znanstvenih podataka i kontra zdravlja građana”, zaključio je Đikić.

