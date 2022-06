Ministar gospodarstva Davor Filipović prisustvovao je danas na otvorenju tvornice FACC Hrvatska. Najzanimljiviji dio izjave za medije bio je onaj o novom rastu cijena goriva.

"Mi se nalazimo trenutno negdje tu u sredini i činimo sve što možemo kako bismo olakšali našim sugrađanima i gospodarstvu i to se već pokazalo u mjerama koje smo poduzimali do sada. Jer da nije bilo mjera, cijena benzina i dizela bi bila skoro 2 kune skuplja nego što je to sada", rekao je Filipović.

Što ćemo s trošarinama?

Na pitanje o velikim trošarinama koje država ubire na gorivo, Filipović je kazao: "Mi ćemo raditi sve što je u našoj moći kako bi pomogli našim sugrađanima i gospodarstvu. Sve opcije su na stolu i učinit ćemo sve da se ovi inflatorni udari ublaže što je više moguće. Ne možemo znati što će biti unaprijed, pratimo situaciju", kazao je.

"Kada se govori o proračunu, on ima dvije komponente - prihodovnu i rashodovnu stranu. O tome ministar Marić vodi računa. Pratimo situaciju i reagirat ćemo na vrijeme", kazao je ministar gospodarstva

Podsjetimo, iako su smanjene trošarine i marže, a korekcija pomaknuta sa jednog na dva tjedna, cijene goriva idućeg će tjedna vjerojatno opet rasti. Ako bi se korekcija primijenila danas, Eurosuper bi rastao za 71 lipu i bio 14,20 kuna po litri, dok bi dizel porastao za gotovo kunu i pol te bi bio 14,52 kune.