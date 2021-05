‘SITUACIJA JE POVOLJNA’: Kozlevac optimističan: ‘Kroz tjedan, dva Istra će biti na 50 posto procijepljenosti’

‘Očekujem da ćemo u mjesec-dva imati puno liberalnije mjere čak i od ovih koje imamo u najavi za šesti mjesec’, rekao je Dino Kozlevac

Načelnik Stožera civilne zaštite Istarske županije, Dino Kozlevac za RTL Danas je komentirao epidemiološko stanje u toj županiji te otkrio sprema li se Istra za turističku sezonu kao i prije pandemije.

“Brojke govore o tome već na području županije nekoliko tjedana da je vrlo stabilna situacija s trendom pada brojki i tako da mogu konstatirati da je danas situacija povoljna i koja nam daje za pravo promišljati daljnje korake. Prema tome, da li je bio treći val ili nije kao što stručnjaci kažu, mi smo u njegovoj silaznoj putanji i uvjereni smo da idemo prema kraju”, rekao je Kozlevac.

‘Kamo sreće da ne moramo nositi maske…’

U Istri su najavljene mnoge manifestacije, među kojima je i teniski turnir. “Dakle, mi smo na temelju zahtjeva, neću reći pritiska jer osjeća se naboj svih organizatora raznih evenata pa i sportskih i kulturnih za organizacijom događaja koji prošle godine nisu mogli biti. Ono što već komuniciramo već cijelih mjesec dana, razgovarali smo konkretno, spomenuli ste ATP, s organizatorima, jasno smo im rekli na temelju onoga što i komuniciramo s Nacionalnim stožerom, da će se manifestacije moći održati.

Sezona će krenuti. Mi smo u visokoj pripremi sa sezonom. Sve najbitnije smo već napravili na području županije, što se odnosi na moguća testiranja turista koji će se vraćati, na samoizolaciju i to su svi faktori bili uključeni u tu priču. Epidemiološki okvir u suradnji s Nacionalnim stožerom i stožer će ga odrediti, odnosno HZJZ, vidjet ćemo kakav će biti. Ja se nadam da će biti što liberalniji, kamo sreće da ne moramo nositi maske”, poručio je.

Istra kroz tjedan dana na 50 posto procijepljenosti

Načelnik Istarskog Stožera govorio je o procijepljenosti u Istri, ali i smjeru Hrvatske što se tiče smanjivanja restrikcija.

“Procijepljenost ide i više nego dobro. Što se tiče razine Hrvatske, to imamo prilike svaki dan slušati izvješća, što se tiče Istre, ide i više nego dobro, mi ćemo za tjedan, dva imati 50 posto procijepljenosti i to omogućava da se mjere mogu planirati puno kvalitetnije, znači značajnije olakšavanje mjera. Vidjet ćemo, početkom 6. mjeseca će početi opuštanje mjera, to smo čuli, Stožer je najavio, mi smo isto na tom tragu. Da li će to ići postepeno, to će biti procjena epidemiološka, kakvo je kretanje i stanje. Ja očekujem da ćemo u mjesec-dva imati puno liberalnije mjere čak i od ovih koje imamo u najavi za šesti mjesec”, rekao je.

Osvrnuo se i na otvaranje drugih zemalja, odnosno kada očekuje njihovo otvaranje. “Mi činimo sve što možemo napraviti, bit ćemo u potpunosti spremni, uključujući i ove certifikate.

Najave zemalja u Europi su, vidimo, dobre, najave su za 6. mjesec da će doći do otvaranja i opuštanja. Vidimo da oni opuštaju svakodnevno mjere, moramo naglasiti da smo mi imali jako liberalne mjere, a paralelno smo se borili s virusom, za razliku od njih koji su imali policijske satove, totalno zatvaranje itd. Vidimo da Hrvatska sada ima dobre brojke, taj liberalni dio imao je svoju cijenu, mislim da su građani to honorirali i da su svjesni da smo funkcionirali i to nam sada omogućava da krenemo praktički na istim pozicijama. Ja sam uvjeren da će to biti kako treba”, zaključio je Kozlevac.

