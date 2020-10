STOŽER USKORO OBJAVLJUJE BROJKE: U Zagrebu zabilježeno rekordnih 199 novih slučajeva zaraze

Jučer je u Hrvatskoj zabilježeno 457 novih slučajeva zaraze te tri preminule osobe, čime je broj aktivnih slučajeva porastao na 2438; na bolničkom je liječenju 385 pacijent, od kojih je 28 na respiratorima; zbog toga Nacionalni stožer civilne zaštite razmatra uvođenje novih, strožih epidemioloških mjera, a one su za pojedine općine i županije već produljene

U Hrvatskoj je preminulo ukupno 313

Na respiratoru je 28 pacijenata

U svijetu je zaraženo 36.761.330

Oporavilo se 27.673.859, a preminulo 1.066.952 oboljelih

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Više od 100 umrlih u Ukrajini

9:25 – Prvi put od izbijanja epidemije u Ukrajini je u jednom danu umrlo više od 100 osoba od posljedica covida-19, objavilo je u subotu vijeće za nacionalnu sigurnost. Umrlo je 108 osoba, objavilo je vijeće, a prethodni rekord iznosio je 93 umrle osobe 8. listopada. Do subote je potvrđeno 256.266 slučajeva u Ukrajini, a umrlo je 4.887 osoba te se njih 112.570 oporavilo. Suočena s naglim rastom zaraženih koronavirusom vlada u Kijevu u petak je najavila da će više bolnica osposobiti za liječenje covida. Nadalje, ukrajinske vlasti razmatraju kako ponovno ojačati mjere ograničenja kretanja i zatvaranja koje su bile snazi no postupno su ublažavane od lipnja kako bi se pomoglo gospodarstvu koje je potonulo za 11,4 posto u drugom kvartalu.

29 novozaraženih u Sisačko-moslavačkoj županiji

9:02 – Na području Sisačko-moslavačke županije u protekla 24 sata potvrđenao je 29 novozaraženih koronavirusom, izvijestio je u subotu županijski Stožer civilne zaštite. Riječ je o deset osoba s područja grada Siska, devet s područja grada Popovače, gdje zaraza još ne jenjava, zatim sedam osoba s područja grada Kutine, te po jednoj osobi s područja grada Gline i s područja općine Dvor. Iz Stožera apeliraju na dosljedno pridržavanje mjera i preporuka Nacionalnog i Županijskog stožera.

Jedan novi slučaj u Istri

8:57 – Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 182 uzoraka briseva (83 za administrativne potrebe) na COVID-19, od kojih je potvrđen jedan pozitivan. Epidemiološka obrada je u tijeku. Trenutno je 11 aktivnih COVID-19 pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 170 osoba, javlja lokalni stožer.

Jedan novi slučaj u Koprivničko-križevačkoj županiji

8:52 – Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je nakon pristiglih nalaza izuzetih uzoraka testiranih na SARS – CoV-2 virus potvrđen jedan novi slučaja bolesti COVID-19. Riječ je o osobi srednje životne dobi iz opće populacije s koprivničkog područja, bliskom kontaktu ranije pozitivne osobe. Na području Koprivničko-križevačke županije trenutno je aktivno 48 slučaja, jedna osoba je oporavljena od bolesti COVID-19, a na bolničkom liječenju je ukupno 26 osoba. Od početka pojave koronavirusa na području županije zabilježeno je ukupno 269 slučajeva bolesti COVID-19, a u samoizolaciji se trenutno nalazi 147 osoba.

199 novozaraženih u Zagrebu

8:45 – U Zagrebu je potvrđeno čak 199 novih slučajeva zaraze koronavirusom, izvijestio je u subotu Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” (NZJZ). U protekla 24 sata u NZJZ “Dr. Andrija Štampar” provedeno je 1054 testiranja na SARS-CoV-2. U Gradu Zagrebu zabilježeno je 199 slučajeva novooboljelih osoba, te je za 553 osobe izrečena mjera samoizolacije, stoji u priopćenju.

16 novozaraženih u Primorsko-goranskoj županiji

8:31 – U Primorsko-goranskoj županiji danas je 16 novozaraženih osoba, a 16 osoba je ozdravilo. Aktivnih slučajeva na području županije je 122, a analizirano je oko 500 uzoraka, javlja lokalni stožer.

Šostar očekuje danas više od 200 zaraženih u Zagrebu

8:03 – Ravnatelj zagrebačkog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Zvonimir Šostar ocijenio je u petak kako je broj zaraženih koronavirusom u Zagrebu porastao zbog nediscipliniranosti i neodgovornosti te najavio da će predložiti nove mjere – maske na otvorenom. “U ponedjeljak krećemo s prijedlogom novih mjera, to su maske na otvorenom. Maska nije problem da se nosi kontinuirano. Italija je uspjela suzbiti drugi val maskama. Ova eksplozija u Zagrebu je samo rezultat naše nediscipliniranosti i neodgovornosti”, rekao je Šostar u Dnevniku Nove tv. Smatra kako situacija u glavnom gradu još nije izmakla kontroli, “ali je na najboljem putu”. Šostar očekuje da će u Zagrebu i u subotu biti srušen rekord po broju zaraženih. “Očekujem više od 200 novozaraženih i više od 600 u samoizolaciji. Situacija je ozbiljna jer virus nije oslabio. Brine me kao liječnika što je sve više starijih oboljelih”, kazao je. Šostar je ustvrdio da novi lockdown “ne dolazi u obzir”, ali i dodao da će se “morati početi kažnjavati one koji se ne pridržavaju mjera”. On bi, rekao je, nenošenje maske kažnjavao s 300 do 400 kuna i vjeruje da više ne bi bilo oni koji ne bi poštivali mjere. U Zagrebu je u petak zabilježen dosad najveći broj novih slučajeva koronavirusa – zaražena je 161 osoba, a 460 osoba poslano je u samoizolaciju.

Fauci tvrdi da se virus počeo širiti na događaju u Bijeloj kući

8:00 – Vrhunski američki stručnjak za viruse Anthony Fauci, član tima za borbu protiv covida-19, rekao je kako je očito da je “superširenje” te bolesti počelo u Bijeloj kući, javlja u petak BBC. Upitan na radiju CBS News o širenju epidemije iz Bijele kuće, Fauci je rekao da “podaci govore sami za sebe”. On je govorio na radiju nakon što je predsjednik Donald Trump rekao da se oporavio i da je kadar vratiti se u predizbornu utrku, nepunih mjesec dana prije izbora. Kritičari kažu da Bijela kuća izbjegava pitanja o Trumpovu zdravlju. Dopisnik radija CBS Newsa iz Bijele kuće upitao je Faucija za komentar o nevoljkosti Bijele kuće da inzistira na nošenju maski i socijalnoj distanci kao mjerama opreza protiv širenja virusa. “Podaci govore sami za sebe – imali smo događaj u Bijeloj kući s kojeg je počelo superširenje, gdje su ljudi bili natiskani i nisu nosili maske”. Fauci je usto istaknuo da su stručnjaci preporučili nošenje maske prije šest mjeseci. Događaj u Bijeloj kući na kojemu se slavilo predsjednikova nominacija sutkinje Amy Coney Barrett u Vrhovni sud 26. listopada, najvjerojatnije je bio žarište lokalnog prijenosa zaraze jer su mnogi sudionici skupa na testiranju nakon toga bili pozitivni. Glasnogovornica Bijele kuće rekla je u petak prijepodne da se predsjednik želi tijekom vikenda vratiti u predizbornu utrku.