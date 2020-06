STIGLI REZULTATI ISTRAŽIVANJA ZA TRI IZBORNE JEDINICE: HDZ ostaje najjači na istoku, ali u jednoj jedinici vodi se posebno napeta utrka

Napeta i poprilično neizvjesna utrka kroz jedinicu koja se prostire dijelovima Zagrebačke i Primorsko-goranske županije, cijelom Karlovačkom sve do južnog dijela Zagreba. Tu je razlika između vodećeg Restarta i drugoplasiranog HDZ-a samo 2,2%.

Birači Požeško-slavonske, Brodsko-posavske i Vukovarsko-srijemske županije ostali su vjerni HDZ-u iako im je uzdanica na prošlim i parlamentarnim i lokalnim izborima sad predvodnik Škorine koalicije. Unatoč odlasku Ivana Penave, HDZ-ova lista na čelu s aktualnim ministrom financija Zdravkom Marićem, a na začelju sa Stevom Culejom i dalje je najjača, donosi HRT.

HDZ ima 41,1% biračke potpore. Upola manje (20,8%) osvaja lista Restart koalicije na kojoj je prvi Fred Matić, a zadnji Željko Sabo. Koalicija okupljena oko Miroslava Škore, a ovdje predvođena vukovarskim gradonačelnikom Penavom ima 16,8%. Šansu za ulazak u Sabor preko 5. izborne jedinice ima još Most koji je trenutačno na 4,4%.

Kad se ove postotke pretače u mandate, D’Hondtova metoda pokazuje da na 13 od 14 mandata koji se mogu osvojiti na istoku Hrvatske, statistička pogreška od 4% nema utjecaja. Zato ih se naziva fiksnima ili sigurnima. G3Dijele ih u omjeru 7-3-3 HDZ, Restart i koalicija predvođena Domovinskim pokretom. Za onaj jedan preostali, takozvani rubni mandat bore se tri liste (HDZ, Restart, Most), a najbliža mu je prema HRejtingu SDP-ova koalicija.

Omjeri snaga u šestoj jedinici

U 6. izbornoj jedinici na mandate, prema HRejtingu, sigurno mogu računati četiri liste, a smiješi se i petoj. Razlika između Restart koalicije i HDZ-a ovdje je točno 5% u korist Restarta.

SDP-ova lista predvođena Davorkom Vidovićem osvaja 29,4, a HDZ-ova na čelu s ministrom unutarnjih poslova i šefom nacionalnog stožera Davorom Božinovićem – 24,4% glasova. Dvostruko manje dobiva Škorina koalicija 11,7%.

Prema anketi, prelazak praga u 6. izbornoj jedinici Mostu 5,7%, a ujedno i mandat sebi, osigurava Nikola Grmoja.

Male šanse da im se dogodi isto anketa daje strankama okupljenima u platformi Možemo (4,4%) Prema D’Hondtovoj metodi preračunavanja glasova u mandate, 5 zastupnika imat će Restart, 4 HDZ, 2 koalicija oko Domovinskog pokreta i jedan Most. Za još dva takozvana rubna mandata bore se 4 liste (Restart, HDZ, DP, Možemo), ali najveću anketnu šansu da ih podijele imaju Restart i HDZ.

Sedma izborna jedinica

U 7. izbornoj jedinici dvije najjače liste su one Restart koalicije i HDZ-a. Kako bi prema HRejtingu završio sraz SDP-ova župana Zlatka Komadine i HDZ-ova ministra Tome Medveda koji ondje predvode liste?

Restart osvaja 28,6, HDZ 26,4%. Izborni prag prelazi još jedino Škorina lista koju ovdje predvodi bivši Mostov zastupnik i ministar Slaven Dobrović. Dobivaju točno 11%. Najbliže su pragu u 7. izbornoj jedinici stranke oko platforme Možemo. Trenutačno su na 4,6%. Anketa potpuno iz igre za mandat ne isključuje ni Most (4,2%) ni koaliciju okupljenu oko Živog zida (4,0%) iako su ispod 4 i pol posto.

Pretvaranjem navedenih postotaka u mandate, dolazi se do 12 fiksnih. Po pet ih uzimaju Restart i HDZ, a dva su Škorina. Ona su dva još preostala mandata – rubna i na dohvatu čak pet lista (Restart, Možemo, HDZ, Most, ŽZ). No računica prema D’Hondtu pokazuje da su mu najbliže Restart i savez na platformi Možemo, predvođen Radom Borić.

Neodlučnih birača u šest dosad obrađenih izbornih jedinica u prosjeku je više od 11%. Najviše u 6. (14%), a najmanje u 5. izbornoj jedinici (8%).