SITAN PROPUST ILI…? Milanović pod istragom DIP-a zbog domjenka u Požegi, odnosno zbog jednog računa: ‘To je nova Fimi media!’

Postavlja se pitanje zašto računa iz domjenka u Požegi nema u financijskom izvješću Zorana Milanovića?

Izabrani predsjednik Republike Zoran Milanović trenutno se nalazi pod nadzorom DIP-a, a riječ je o spornom računu iz njegove kampanje. Kako piše Novi list, radi se o tome da u Milanovićevom konačnom financijskom izvješću DIP-u ne piše da je 16. prosinca 2019. boravio u Požegi gdje je potrošeno 6.000 kuna za najam dvorane i domjenak za članove SDP-a.

Tamara Puač, bivša SDP-ovka iz Požege dostavila je dokumente koji to dokazuju uz tvrdnju da je novi predsjednik tada boravio u požeškom ugostiteljskom objektu “Sara” te da je račun plaćen gotovinom. Navodi da u zaglavlju računa stoji netočan podatak koji se odnosi na to da je račun podmirio Županijski odbor stranke.

‘Stranačka organizacija na terenu bila je aljkava baš kao i Milanovićev stožer’

Tamara Puač smatra da je ovo nova Fimi media i da pritom nije bitan iznos. Navodi da on nije velik, no da je bitna činjenica da račun nije prikazan u Milanovićevom izvješću.

“Račun je plaćen u kešu, a Županijski odbor SDP-a nije mogao biti platitelj, čak ni ako je skup organizirala stranka, jer je pravna osoba samo SDP Hrvatske, a Županijski odbor nema tu pravnu snagu. Dakle, račun je izdan za stvarni trošak, za usluge koje jesu napravljene, ali očito je stranačka organizacija na terenu bila aljkava, a jednako tako i Milanovićev stožer, koji je od terena trebao uvijek tražiti svaki račun za svaki događaj i uvrstiti ga u svoje izvješće. Ovako izgleda da ljudi koji vode stranku i stožer ne poznaju zakon i svoje obaveze. Meni osobno je svejedno je li za ovo kriv SDP Požege, neki pojedinac koji se pravio važan pa je račun platio iz svog džepa, ili sam Milanović: činjenica je da on nije proknjižen u stranci, niti zabilježen u financijskom izvješću”, rekla je Puač Novom listu.

‘Dva su problema’

Bivša požeška SDP-ovka navodi da račun u kampanji za predizborni skup ne smije biti izdan na ime stranke, ali da je tako i bilo pa da je na kraju SDP Hrvatske platio račun, mora biti vidljiva akontacija skinuta sa žiroračuna stranke, proknjižen kroz blagajnu kao ulaz i zatvoren s izlaznim računom u Požegi, kaže ona. Puač dalje govori da je ovdje riječ o dva problema.

“Očigledno je da na razini države i županijskih i gradskih organizacija SDP ima ljude koji nemaju minimum znanja o poslovanju i financiranju političkih stranaka. Znači, ovdje govorimo o dva ključna problema, organizator SDP Hrvatske i lokalna organizacija nisu znali na koga račun treba ispostaviti u kampanji, a sve stoji na stranicama DIP-a, a isto tako nemaju pojma o načinu vođenja financija. Isto tako, ako je riječ o donaciji i plaćanju donacijom, zakon je i tu vrlo jasan. U svakom slučaju neznanje u ovom slučaju ne opravdava jer je šteta nanesena tamo gdje je nije trebalo biti”, veli Puač.

Tajnik SDP-a: ‘Radi se o propustu’

Nikša Vukas, glavni tajnik SDP-a za Novi list komentira kako je sitna pogreška moguća, no da je samo bitna činjenica da je račun plaćen i da je na njega plaćen porez. Navodi da se račun podmirio odmah prvi dan. U SDP-u, kaže Vukas, to vode kao donaciju i dodaje da je stranka račun nakon plaćanja proknjižila i podmirila. Ipak, ostaje pitanje zašto računa iz domjenka u Požegi nema u financijskom izvješću Zorana Milanovića?

Očito, to je taj propust, i to priznajemo. Ali račun je plaćen i proknjižen”, ponavlja tajnik SDP-a. Vukas spominje da je sličnih sitnica bilo i na izborima za Europski parlament, no da tada nitko zbog toga nije dizao prašinu niti kopao po tome. Ovu temu Vukas zaključuje s “dogodi se, ništa strašno”. S druge strane, Milanovićev tim objašnjava da je ovdje riječ o poslu koji je vodio SDP.

‘SDP je s vlastitim sredstvima sudjelovao u Milanovićevoj kampanji’

“Skup u Požegi organizirao je SDP i snosio sve troškove tog skupa, a za sve detalje o računima molimo vas obratite se SDP-u. SDP kao stranka čiji je kandidat bio Zoran Milanović na taj način je, vlastitim sredstvima, sudjelovala u njegovoj kampanji kao što je to omogućeno Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma. Što se tiče Izvješća DIP-u, ova stavka nije navedena budući da nas je SDP obavijestio tek nakon podnošenja Izvješća. Odmah po zaprimanju obavijesti od strane SDP-a, o tome smo obavijestili DIP i zatražili upute na koji način možemo prikazati plaćene, ali naknadno pristigle račune od strane SDP-a”, rekao je za Novi list Nikola Jelić, glasnogovornik Zorana Milanovića.

Nikša Vukas je potvrdio da je stranka to uvrstila u izvješće, no o cijelom slučaju se oglasio i DIP. Oni kažu da nadzor još uvijek traje. Inače, prema izvješću koje je Milanović dostavio DIP-u, SDP je svom kandidatu dao 1, 28 milijuna kuna.