SISTEMSKA BOLEST? ‘Oni s blagim simptomima misle da bolest nije strašna, ali pitajte one s težim oblikom, ili one kojima je netko umro’

Željka Karin, ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije osvrnula se i na stanja u školama pa je rekla da su se škole u Splitsko-dalmatinskoj županiji dobro pripremile i organizirale te da se jako dobro provode epidemiološke mjere

‘Brojke su konačno počele padati’

Kazala je da su “brojke konačno počele padati” te je navela i razloge tako visokih brojki u toj županiji.

“Do sada smo imali najveći broj testiranih u cijeloj Hrvatskoj, ali smo uvijek imali iznad 10 posto pozitivnih, kretalo se čak do 12 ili do 15 posto od svih uzoraka. Danas smo počeli padati ispod 10 posto.

Nadamo se da će to u tom smjeru ići i dalje. Istina je da 48 novooboljelih u jednom danu i dalje nije mali broj, ali je to pomak nabolje s obzirom na to kakve su brojke bile ranijih tjedana. Ove brojke su rezultat situacija vezanih za turističku sezonu, za izlaske mladih, za obiteljska okupljanja i manifestacije prije donošenja mjera o ponašanju ljudi na svečanostima”, kazala je Karin za N1.

‘Škole u županiji su se dobro pripremile’

Karin se osvrnula i na stanja u Školama pa je rekla da su se škole u Splitsko-dalmatinskoj županiji dobro pripremile i organizirale te da se jako dobro provode epidemiološke mjere.

“Svi smo na oprezu, sve nas je strah, jer škola je tek počela, pa gledamo na pojave svih simptoma koji bi se mogli povezati s covidom. Neke smo razrede stavljali u samoizolaciju do rezultata testova učenika. Imali smo po jednog pozitivnog učenika ili po jednog pozitivnog nastavnika u nekoliko škola”, kazala je ravnateljica NZJZ-a te županije.

Ona smatra da je stanje u školama u ovoj županiji zadovoljavajuće te dodaje da će se na zdravstvene probleme učenika i nastavnika sada reagirati puno češće nego inače. “Sigurno da nije svaka temperatura niti svaki respiratorni simptom covid, ali pozivamo roditelje na oprez, da radije dijete ostane dva dana doma”, nastavila je.

‘Na zimu će ljudi lakše obolijevati od Covida’

“Oni koji su imali blage simptome ili uopće ne, jasno je da imaju doživljaj da to nije tako strašno. Ali oni koji su imali težak oblik ili kojima je netko umro, oni to vide drugačije. Brojna istraživanja pokazuju da je to virus koji napada brojne organe, da je to sistemska bolest”, komentirala je visoku smrtnost od virusa.

Ravnateljica Zavoda dodaje da niti ona niti mnogi kolege iz Zavoda tijekom ljeta nisu uzeli niti jednog dana godišnjeg. Kazala je da je ritam iscrpljujući već šest mjeseci otkada je proglašena pandemija. Rekla je nešto i o tome kako možemo očekivati da će izgledati zima.

“Ljudi će puno lakše obolijevati od korone, oni koji budu imali gripu vjerojatno će se zamjenjivati kliničke slike, da će se misliti da je korona”, rekla je. Karin smatra da je testiranje i dalje opravdano isto kao i osnovno oruđe držanja epidemije pod kontrolom i praćenja epidemiološke slike. U to spada i samoizolacija.

“U Hrvatskoj još uvijek nemamo takav broj oboljelih da ne bismo mogli kontrolirati situaciju. Svjesna sam koliko to sve opterećuje ljudske i materijalne resurse”, komentirala je Željka Karin za N1.

