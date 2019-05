SISAK NA NOGAMA: ‘Žele nam dovesti nuklearni, kemijski, medicinski i azbestni otpad. Stanje je kritično!’

+Kritično je stanje i sa sisačkim komunalnim odlagalištem Goričica koji ne zadovoljava propise’

Prosvjed protiv dolaska Rijekatanka, tvrtke koja bi u Sisku trebala obrađivati 30.000 tona opasnog i 10.000 tona neopasnog otpada, u subotu se u središtu toga grada pretvorio u prosvjed protiv pretvaranja Sisačko-moslavačke županije u najvećeg uvoznika svih vrsta otpada, uz poruku kako građani imaju pravo na zdrav i dostojanstven život.

Iako je, kako tvrde organizatori, iz sisačke gradske uprave, nakon dva tjedna čekanja, došla dozvola da se skup održava tek nakon 13 sati, a ne u “Pet do 12”, kako je bio i najavljen, on je ipak održan u zakazano vrijeme. Aktivistica građanske inicijative Katarin Miškulin to je ocijenila pokušajem sabotaže skupa.

Više stotina prosvjednika

Među više stotina okupljenih, bili su i predstavnici Petrinje, Gline, Dvora, pa čak i Novog Grada iz BiH.

“Želimo aktivno sudjelovati u odlučivanju o pitanjima koja su za građane od vitalne važnosti. Ne želimo da te odluke političari donose mimo nas i na našu štetu. U našu županiju trebao bi doći nuklearni otpad, opasni kemijski otpad, medicinski otpad, azbestni otpad i sve druge vrste otpada, a kritično je stanje i sa sisačkim komunalnim odlagalištem Goričica koji ne zadovoljava propise”, rekla je Miškulin.

Posebno ih, kaže, zabrinjava dolazak Rijekatanka i Remondisa u Sisak, koji su protjerani iz Rijeke i Jastrebarskog. “Iako je Gradsko vijeće donijelo odluku da se Rijekatanku ospori dozvola za zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada, bojimo se da je to samo deklarativno, jer se još čeka odluka ministarstva. Naše daljnje djelovanje će ovisiti o toj odluci. Ne prihvaćamo put kojim ide Sisačko-moslavačka županija. Treba uzeti u obzir da je naša županija četvrta u Hrvatskoj po smrtnosti od karcinoma, a svake godine ima tisuću novooboljelih. Kakvo će stanje biti s novim odlagalištima i pogonima za obradu, možemo samo pretpostavljati”, poručila je.

Potpora petrinjskog gradonačelnika Dumbovića, Živog Zida…

Aktivistica građanske inicijative Martina Špiušić je rekla kako se ova bitka za zdrav život ne smije izgubiti. Dodala je kako se o Sisku govori kao o gradu slučaju, ali njegovi stanovnici ne žele napustiti svoj grad i žele zdrav život.

Sa skupa je upućena i poruka političarima u kojoj se kaže kako građanima Siska i Sisačko-moslavačke županije ne mogu oduzeti pravo na zdrav i dostojanstven život.

Na prosvjedu se pojavio i petrinjski gradonačelnik Darinko Dumbović, koji je najavio daljnju potporu svim aktivnostima za zdrav život. Napomenuo je kako se mora čuti glas građana, a ne da političari tako važne odluke donose “ispod radara”.

Među prosvjednicima su bili i članovii Živog zida s čelnikom Ivanom Viliborom Sinčićem. Kako je rekao, u Sisku se nalaze u sklopu planiranog predizbornog programa, ali svojim prisustvom su samo potvrdili svoju potporu prosvjednicima.