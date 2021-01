Podrhtavanje tla u Sisačko-moslavačkoj županiji i dalje ne prestaje. Novi potres od 2,9 stupnjeva prema Richteru osjetio se malo iza 7 sati. EMSC na Twitteru javlja kako je epicentar potresa 30 kilometara zapadno od Siska. U jednom od tvitova su odgovorili kako je riječ o 75. potresu koji se na tom području osjetio u posljednja 72 sata.

Felt #earthquake (#potres) M2.9 strikes 30 km W of #Sisak (#Croatia) 6 min ago. Please report to: https://t.co/AAk6QGquTd pic.twitter.com/CnwVyDjeLB

— EMSC (@LastQuake) January 5, 2021