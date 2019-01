SISAČKI MONSTRUM PLANIRA BIJEG? Najopasniji zatvorenik u Hrvatskoj stalno bilda, čuvare zove slugama i razgovara s iscjeliteljicom

Trenutno je monstrum uzorni zatvorenik lepoglavske kaznionice i mirno čeka 4. svibnja 2027. kad će izaći iz zatvora, na svoj 46. rođendan

39-godišnji Srđan Mlađan koji je ubio troje ljudi danas se trebao pojaviti u svojstvu svjedoka na suđenju 29-godišnjem Dariju Šišakoviću osumnjičenom za pokušaj ubojstva Roberta Matanića u lepoglavskoj kaznionici, no operacija najvišeg sigurnosnog rizika dovođenja najopasnijeg zločinca u Hrvatskoj odgođena je zbog zdravstvenih problema osumnjičenog, piše Jutarnji. Isti već izdržava kaznu zbog ubojstva profesorice sociologije i kroatistike Dijane Ćubrlik (31) koju je ubio nožem 2011.

I dalje čeka priliku za bijeg

Mlađan je trebao biti prepraćen uz specijalne mjere osiguranja za Siščanina čiji je bijeg iz zatvora spriječen u siječnju prošle godine. Prema sigurnosnim procjenama, on i dalje čeka svoju priliku i kuje planove za bijeg jer se ne miri da u zatvoru u Lepoglavi mora ostati do svibnja 2027. I dalje ga se tretira kao visoko rizičnog zatvorenika, što i ne čudi s obzirom da je on sam za sebe nakon izricanja presude kazao: “Za mene je rješenje metak u čelo!”.

U Lepoglavi je stalno na Odjelu pojačanog nadzora, no poštuje kućni red. Među zatvorenicima slovi kao autoritet, piše Jutarnji. Često bilda i igra igrice na računalu, no odnedavno su zatvorenicima igre s ubijanjem zabranjene. Razgovara samo s ostalim stanovnicima zatvora, a u pismima ili telefonskim razgovorima pravosudne policajce zove slugama.

Dopisivao se s bjeguncima

Tu i tamo posjećuje ga vjerska iscjeliteljica te roditelji, a dopisivao se s Zdenkom Jarošem, bivšim zatvorenikom i bjeguncem s kojim je stvorio i posebni šifrarnik. Činjenicu da su mu bili dopušteni telefonski razgovori, Mlađan je i njegov broj mobitela naveo kao broj svojeg odvjetnika te neko vrijeme s njim razgovarao. Osiguranje i policija su nakon nekog vremena otkrili prevaru te iz nadziranja komunikacije shvatili da Mlađan planira bijeg. Dopisivao se i s bjeguncem Slavkom Vukašincem.

U sudnici nasrnuo na vlastitu sestričnu

Posljednji javni ispad bijesa Mlađana koji leži zbog tri ubojstva i pljačke banke dogodio se 23. rujna 2002. godine kad mu se sudilo za ubojstvo policajca Milenka Vranjkovića Kinga. Svjedočila je njegova sestrična i rekla kako mu je pružila utočište nakon bijega iz zatvora, a jasno je bila da je ona bila ta koja je pozvala policiju te otkrila gdje se on nalazi. “Kujo, platit ćeš mi za ovo!”, vrisuno je i skočio na djevojku te ju počeo udarati dok ga nisu spriječila dvojica pravosudnih policajaca. Incident je završio brat ubijenog policajca koji je preskočio stolice u sudnici i šakom udario Mlađana u bradu te ga uz pomoć ostalih policajaca svladao.

Izlazi 4. svibnja 2027.

Trenutno je monstrum uzorni zatvorenik lepoglavske kaznionice i mirno čeka 4. svibnja 2027. kad će izaći iz zatvora, na svoj 46. rođendan. Pisma obožavateljica više ne prima.