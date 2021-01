‘NEŠTO NAJOGAVNIJE ŠTO JE MOGAO NAPRAVITI’; Gradonačelnica Siska ogorčena Plenkovićem: ‘Stanovnici Banije su taoci HDZ-a’

Kristini Ikić Baniček najave o obnovi Banije tek na ljetu su ‘potpuno neprihvatljive’, jer 150 njenih sugrađana živi u kontejnerima, iako još nisu pregledani svi objekti

Sisačka gradonačelnica Kristina Ikić Baniček svoje je gostovanje u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u dva iskoristila kako bi se ponovno zahvalila svim volonterima i ljudima dobre volje koji su se krajem prosinca, za vrijeme i nakon razornih potresa, “utkali u tu našu sisačku priču”.

“Mladi, stari, s lopatama, s metlama – volonteri iz cijele Hrvatske su pohrlili. Onaj ljudski poriv kad vidite nečiju nesreću i probleme i da morate pomoći na neki način. Ljudi su doslovno iz Zagreba, Splita, Vukovara sjeli u auto i došli pomoći. Zahvalna sam volonterima bez obzira jesu li skidali dimnjake, sortirali pakete u Crvenom križu ili su u prvim satima nakon potresa raščišćavali prometnice. Jer svi smo svjesni da se država nije baš u prvih sedam dana, niti u prva 32 dana najbolje snašla. Da nije bilo volontera situacija bi bila puno gora”, istaknula je.

Istaknula je kako se situacija zbog lošeg vremena pogoršava. Dodala je kako je dosad šteta prijavljena na 9500 objekata u Sisku. Pregledano ih je 5500, a od toga ih je 1300 privremeno neupotrebljivih i 600 potpuno neupotrebljivih. Od 29. prosinca kada je potres magnitude 6,4 zahvatio Baniju, tlo se uzdrmalo oko 1000 puta. Stoga joj je “potpuno neprihvatljiva” izjava ministra graditeljstva Darka Horvata da će obnova u najboljem slučaju krenuti na ljeto.

“Ljudi već sada žive mjesec dana u kontejnerima. Jutros je bilo nula stupnjeva. Vi i ja smo imali tu sreću da se probudimo u toplom domu, odemo u svoju kupaonicu i obavimo toalet. Sto pedeset Siščana nije imalo tu sreću, jer žive u kontejnerima i na toalet odlaze u sanitarni čvor koji je udaljen tri ili četiri metra. To je preživljavanje, to nije život”, rekla je Ikić Baniček.

Degutantni politički igrokaz

Govorila je i o premijerovim optužbama da je oporba zbog rušenja saborskog kvoruma u petak okrenula leđa Baniji. “Andrej Plenković i HDZ neće prezati od ničeg da ostvare svoje interese. Mislim da je to daleko beskrupuloznija i nečasnija osoba nego što smo si mogli zamisliti u najcrnjim mislima. Mislim da su stanovnici Siska, Gline, Petrinje, Banije doslovno taoci HDZ-a kao takvog koji je pod ‘a’ vladajući i zadužen za osigura saborsku većinu, ‘b’ uklonio sve sabornike i rekao da se prekida sjednica umjesto da je predsjedavajući zatražio stanku od pola sata, konzultirao se s predsjednicima klubova i nastavio sjednicu. Nego su zbog nekoliko stotina uhljeba iz HGK odlučili da je ipak oportuno baciti Baniju, baciti Sisak, Glinu i Petrinju u žrvanj, sve radi nekakvih dnevno-političkih igrokaza. Jučer je bio jedan koji je bio posebno degutantan. Bager je došao, kao što je došao i 2006. kad je Sanader otvarao dio autoceste. Igrokaz je odrađen, a onda – ljudi razlaz”, istaknula je gradonačelnica.

Na pitanje smatra li da Zakon o obnovi treba vezati sa Zakonom o HGK rekla je da “misli da je to nešto najogavnije što je Andrej Plenković mogao napraviti”. “Ako ikome nakon afere Nadan Vidošević treba objašnjavati što je HGK onda ne vidim smisao”, dodala je.

Košić mi je u Caritasu objašnjavao da svi u ljudi u crnom i nisu bili tako loši

Odgovarala je i na pitanje o spornim plakazima. Iako u SDP-u smatraju kako je zabila autogol, i dalje je uvjerena kako su plakati bili dobra stvar. Plaketi kojima se proziva vlast zbog prijedloga prema kojem bi Sisčani morali sami plaćati dio obnove trebali su biti plaćeni iz gradskog proračuna, no kada je prijedlog izmjenjen, trošak je na sebe preuzeo SDP, da bi na koncu 20 tisuća kunpa platila sama Ikić Baniček.

“Na to ne gledam kao na osobnu pobjedu niti smatram da je to promidžba. Zaljepljeni su na mjestima gdje je bila moja božićna čestitka, a prije toga su bili moji projekti. Ne možete očekivati da su ljudi 50 plus na društvenim mrežama. Ostajem da smo izlobirali da se Sisčane ne tretira kako građane drugog reda”, kazala je Ikić Baniček dodavši da tu nije riječ o političkoj kampanji.

Komentirala je riječi biskupa Vlade Košića da je u Sisku nametnula diktaturu Sjeverne Koreje kazavši da ne zna što bi rekla na to.

“Bili smo u Caritasu kad mi je biskup počeo objašnjavati da svi ljudi bili u crnom u Drugom svjeskom ratu nisu tako loši. On čvrsto vjeruje u to i bilo je to zadnji put da smo proveli predblagdanski ručak zajedno”, istaknula je Ikić Baniček.