SISAČKA GRADONAČELNICA OŠTRO PO VLADI: ‘Igraju se sa živcima ljudi i očekuju da mi shvatimo dramaturgiju iz katakomba HDZ-a’

Sisačka gradonačelnica nezadovoljna je time što će zbog izmjena Zakona o obnovi nakon potresa građani morati sudjelovati u pokrivanju 20 posto troškova obnove, iako će svi ostali biti oslobođeni

Vijest da će žitelji Siska morati vlastitim novcem sudjelovati u obnovi nakon potresa, odnosno da će zakonom biti određen imovinski cenzus, razljutila je mnoge. Još je u četvrtak ministar graditeljstva Darko Horvat obećao da će država u cijelosti obnoviti sve kuće, nakon što je na Vladi rečeno kako Banija spada u potpomognuta područja, to se, čini se, ne odnosi na Sisak, iako je u članku 5. istog zakona navedeno da umjesto jedinice lokalne samouprave ili vlasnika obnovu sufinancira država.

Sisačka gradonačelnica, Kristina Ikić Baniček tvrdi da je problem upravo u formulaciji “potpomognuta područja”, jer su time vladajući Sisak stavili u rang Zagreba. Dodala je da bi tako 60 posto obnove trebala financirati država, 20 posto Sisačko-moslavačka županija, koja je ionako u dugovima od 120 milijuna kuna te 20 posto građani.

“Očekuje se da građani, ako nisu ‘socijalni slučajevi’, s 20 posto participiraju u troškovima obnove. Što znači da, ako ste bivši djelatnik Sisačke rafinerije koje je ostao prije nekoliko mjeseci bez posla, zahvaljujući fenomenalnoj politici Vlade o reindustrijalizaciji Hrvatske, i imate pristojna primanja s kojima možete spajati kraj s krajem i nikome niste dužni, očekuje se da platite tih 20 posto”, rekla je za RTL Ikić Baniček.

ZAKON O OBNOVI SE ŠIRI NA JOŠ DVIJE ŽUPANIJE: Na područu katastrofe država će u cijelosti financirati sanaciju šteta

HORVAT OTKRIO KOLIKO DUGO BI OBNOVA BANIJE MOGLA TRAJATI: ‘Bude li potrebe, angažirat ćemo i ljude iz susjednih zemalja’

‘Fantastična vijest’

Istaknula je kako se takav model odnosi isključivo na jedinice regionalne odnosno lokalne samouprave, odnosno Sisačko-moslavačku županiju te je dodala da joj nije jasno zašto bi Siščani morali plaćati 20 posto obnove iz svog džepa. Cinično se osvrnula na navode iz HDZ-a da se u Vladi traži rješenje problema, nazvavši to “fantastičnom viješću”.

“Fantastična vijest je bila i da su sedam dana nakon potresa proglasili katastrofu, fantastična je vijest bila kada su osnovali stožer na čelu s potpredsjednikom Vlade pokazujući da shvaćaju ozbiljnost situacije. Fantastično je da sam ja njima taj sedmi dan predložila da ljude oslobode plaćanja struje, odnosno da Vlada HEP-u plati tu struju, a oni će sada u ponedjeljak, 19. dan od potresa, o tome raspravljati. Fantastično je da se igraju sa živcima ljudi i očekuju da mi tu dramaturgiju koja se odvija u katakombama HDZ-ove partije i njihovih šerifa lokalnih, shvatimo što su oni mislili o tome kada su pustili prijedlog da Siščani plaćaju 20 posto kao Zagrepčani, ne razmišljajući o tome da je kvadrat stana u Sisku pet puta jeftiniji od onog u Zagrebu, da Sisačko-moslavačka županija nema cvonjka, a Zagreb ima osam ili devet milijardi prihoda”, rekla je.

DRŽAVA SVIMA PLAĆA KOMPLETNU OBNOVU, OSIM SISKU: Neki će dio morati platiti i sami! ‘Mi smo građani drugog reda’

‘NAKON PRIRODNE, POLITIČKA KATASTROFA’: Bivši ministar žestok: ‘Svi koji će za to dići ruku, bit će zatornici života na Baniji’

‘Horvat me nije muljao’

Dodala je da je Vlada mogla odmah reći da će svima u županiji s bilo kakvom štetom refundirati 100 posto troškova te se zahvalila ministru Darku Horvatu jer joj je jučer priznao da će se u Sisku primjenjivati ista pravila za obnovu kao i u Zagrebu.

“Nije me muljao, priznao je što su napravili. Ispričavam se u ime svih volontera kuhara koji su hranili Glinu, Petrinju i Sisak sve ove dane dok država nije uspostavila sustav kuhinje, ispričavam se u ime svih volontera gimnazijalaca koji su pomagali i svih DVD-a i koji su doveli svoju kućicu jer ne žele spavati pod vedrim nebom što radimo kaos. Dok ne postoji sustav, dok ne postoji država, dok ne postoji uređeni sustav pomoći, Siščani će i dalje, kako to neki nazivaju, raditi kaos, a sve s ciljem da bi pomoć došla i do zadnje osobe koja treba”, odgovorila je gradonačelnica na navode predsjednika sisačkog HDZ-a da radi kaos na terenu.

MINISTAR GRADITELJSTVA POTVRDIO: ‘Za obnovu nakon potresa pribavljeno oko 12 milijardi kuna’