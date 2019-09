SIROTI STUDENTI: Iznajmljivači u Zagrebu prešli svaku mjeru s cijenama najma, tko ima obraza tražiti ovolike novce za ovakve stanove?

‘Gazde’ su svjesni da predavanja počinju za mjesec dana pa internetski oglasnici i razne Facebook stranice vrve oglasima koji počinju s ‘idealno za studente’ i opisima ‘nalazi se blizu kampusa’ ili pak ‘pet minuta od tog i tog fakulteta’, za samo nekoliko tisuća kuna mjesečno, plus režije

Jesenska runda ispitnih rokova i skori početak nove akademske godine zagrebačke studente bez smještaja tjera na traženje mjesta za život. Sretni su oni koji godinama žive u istom stanu, kao i oni što će sigurno dobiti sobu u domu, no kako će se snaći studenti koji još nemaju privatni ili domski smještaj? Neki od njih krenut će putem oglasnika, a neki će si na ilegalan način osigurati domsko mjesto.

Stan na Sveticama, u blizini fakulteta i tramvajskih ili autobusnih stanica od 38 kvadrata idealan je za prosječnog studenta, no stanarina u iznosu od 3000 kuna s režijama koje ljeti iznose 800, a zimi 1500 kuna, ipak je malo previše za studentski džep, piše Večernji list. No, to nije sve jer se traži i agencijska provizija kao i polog u iznosu od jedne mjesečne najamnine.

Tržište nekretnina ne ide na ruku studentima

U naselju Voltino, malo dalje od fakultetskih lokacija, ista je priča. Primjerice, garsonijera od 32 kvadrata, opremljena modernim namještajem te s niskim režijama, zbog cijene najamnine ponovno nije skrojena za studentski budžet. I tu stanodavci traže 3000 kuna najamnine plus polog. Iz aviona se vidi da tržište nekretnina studentima nikako ne ide na ruku.

Prva predavanja nekima počinju već za mjesec dana, 30. rujna pa je krajnje vrijeme da pronađu mjesto za život kroz akademsku godinu. Toga su svjesni i “gazde” pa internetski oglasnici i razne Facebook stranice vrve oglasima koji počinju s “idealno za studente” i opisima “nalazi se blizu kampusa” ili pak “pet minuta od tog i tog fakulteta”, za “samo” nekoliko tisuća kuna mjesečno, plus režije.

Od stanova za troje studenata do garsonijera za dvoje

Novinari Večernjeg lista provjerili su kako se kreću cijene smještaja i na drugim lokacijama koje nisu toliko privlačne studentima ili se ne nalaze blizu centra grada. Stan za 2000 kuna mjesečno, bez režija ne može se pronaći. U slučaju da student želi biti u smještaju koji će platiti manje od 2500 kuna s režijama jest ako u stanu bude s više ljudi, uglavnom dvoje ili troje. No, postoje i oni koji bi garsonijeru iznajmili dvjema osobama. Tako garsonijera od 35 kvadrata u Trnavi košta 1800 kuna, ali po osobi. U tako malenom prostoru ne nalazi se jedan krevet već dva. Oglas za jednosobni stan na Trešnjevci gdje su gazde tražili samo 2000 kuna, no ipak postoji kvaka. Stanar će morati kuhinju i kupaonicu dijeliti s još jednom osobom.

U slučaju da student ili studentica želi živjeti sam, smještaj će mjesečno minimalno plaćati 2500 kuna. I to na perifernom području, ne nadomak fakulteta. U to spadaju primjerice Gajnice ili Gornja Dubrava. Stanovi bliži centru plaćaju se puno više, a u oglasnicima ne postoji ni jedan stan u krugu od nekoliko kilometara od Filozofskog fakulteta koji se može unajmiti za manje od 2700 kuna, a stanovi u krugu kampusa na Borongaju uglavnom se kreću između 2500 kuna za garsonijere do 3700 kuna za stanove s odvojenom spavaćom sobom.

Najviše cijene stanova oko Ekonomskog i Pravnog fakulteta

Cijene stanova oko Ekonomskog i Pravnog fakulteta su najviše pa se na području Svetica i Ravnica jedva može pronaći bilo kakav stan za manje od 3000 kuna. Ako student želi živjeti na području Donjeg grada, može zaboraviti da će proći ispod 3500 kuna mjesečno, plus režije. No, tko uporno traži i ima dobro otvorene oči može pronaći i neki povoljni dragulj.

Tako je jedan mali stan na Malešnici idealan za studenta-samca. Stan se nalazi u mirnoj ulici bez puno prometa te ima prekrasni pogled na Medvednicu. Prostor je opremljen moderno i skromno – ima klimu, grijanje je centralno, a postoji i mjesto za komodu s televizorom. Vlasnik kaže da režije nikada ne prelaze 400 kuna, a stanarina je samo 2000 kuna. Vlasnik kaže da postoji i mogućnost sniženja stanarine ako se postigne pravi dogovor.

U domovima cvate ilegalan biznis prodaje soba

Budući da je vrlo teško naći idealan studentski smještaj koji bi po cijeni i po onome što pruža odgovarao skromnom studentskom budžetu, mnogi se okreću i domskom smještaju. Čak i oni koji nisu ostvarili pravo na smještaj u domu pokušavaju doći do sobe pa onda prije početka svake akademske godine cvate ilegalna prodaja soba. Ako studenti ne znaju osobu koja će im prodati svoju sobu, tada posežu za Facebook grupama domova poput doma Stjepan Radić, Cvjetnog naselja, dr. Ante Starčević itd.

“Oni koji žele kupiti sobu javljaju se u studentske grupe na Facebooku i jednostavno napišu što im treba, odnosno traže li MM-sobu (muško-muško) ili ŽŽ (žensko-žensko). Sobu sam platila 4000 kuna jednokratno, a plaćanje stanarine rješavala sam tako da bih pravoj stanarki svaki mjesec na račun uplaćivala potreban iznos. Ona bi stanarinu plaćala izravno domu da ne bi bilo sumnjivo”, objašnjava studentica Maja postupak “prijave” za ilegalnu sobu jer je i sama nekoliko godina živjela kao ilegalac u domu Stjepan Radić, među studentima poznatijem kao “Sava”. Ističe da provjera nema, a u slučaju hvatanja studenta ilegalca, posljedice nisu strašne, objašnjava Maja. “Samo te izbace iz doma”, kaže.

Domski smještaj kao tražena roba

“Dobila sam dom, no istodobno sam dobila ponudu prijateljice da dođem živjeti k njoj. Mislila sam odjaviti sobu, ali sam vidjela da jedna djevojka traži dom i javila se. Prodala sam joj sobu za 4000 kuna i nikad nisam imala problema s njom”, ispričala je studentica Lea za Večernji. Niti ona nije imala problem s kontrolama, a sobu je davala drugoj osobi u najam dok nije diplomirala. Dodaje da se bilo tko s iksicom može useliti u dom te da je i ona prve godine živjela u sobi s djevojkom koja ju je kupila od nekog drugog.

Bez obzira na to jesu li u domu ilegalno, ili legalno, domska soba je zbilja tražena roba. Za mnoge studente život u domu predstavlja razbibrigu, veselje te način da uvijek nađu ekipu za zezanciju, izlazak ili pak učenje. Osim toga, puno je tu i financijskih prednosti. Primjerice, dvokrevetna soba u obnovljenom sedmom paviljonu na Savi košta 375 kuna mjesečno. Jednom kada dobiju sobu u domu, studenti mjesečno ne moraju izdvajati novac za režije ili popravke. U zagrebačkim studentskim domovina cijene soba kreću se od 100 do 700 kuna, a ove zadnje su jednokrevetne luksuzne sobe. Osim toga, blizu je i menza pa studenti ne moraju razmišljati o kuhanju i o nabavljanju namirnica.

Neki traže 9000 kuna za ilegalnu sobu

Novinari Večernjaka pokušali su preko domskih Facebook stranica ilegalno kupiti sobu. Ono što im je Maja ispričala o cijeni od 4000 kuna je valjda prošlo svršeno vrijeme. Studenti su se okuražili pa za jednokrevetnu sobu, ovisno o kategoriji, traže po pet, šest, čak i sedam tisuća kuna. Neki čak i devet tisuća kuna.

Prva kategorija označava luksuzniji smještaj u apartmanu te ima četiri ležaja u dvije odvojene sobe s kupaonicom i kuhinjom. Cijena ilegalnog smještaja u toj kategoriji doseže i do 9000 kuna po ležaju. S druge strane, osma kategorija označa trokrevetne sobe sa zajedničkim toaletima i kuhinjama na katu. Ilegalni smještaj ondje je ipak jeftiniji. Iz razgovora sa studentima, novinari su došli do zaključka da je ilegalna kupovina sobe u domu kao kupovina na Hreliću – puna je pregovora i cjenkanja. No, na kraju se postigne dogovor.

Iz Studentskog centra kažu da postoje redovite kontrole, ali studenti to negiraju

U SC-u su svjesni kupoprodaje domskog smještaja pa zato prate što se događa u grupama na Facebooku i koja je dinamika kretanja studenata. Kažu da taj problem rješavaju redovitim kontrolama. “Sobe kontroliramo nenajavljeno kako bismo ilegalne stanare uhvatili na djelu. Prošle smo godine tako zatekli sedam ilegalaca”, govori Mario Župan, zamjenik ravnatelja za studentska pitanja.

Naglasio je da sankcije za ilegalce i sve prekršitelje postoje. Župan kaže da će studenti čije su to sobe bile biti izbačeni iz doma i tijekom studija se više neće moći prijaviti na natječaj za sobu. One koje su zatekli da stanuju u tim sobama, objašnjava Župan, odmah su izbacili. Međutim, studenti iz doma kažu da je situacija zapravo drugačija i da previše kontrole nema.

