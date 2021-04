ŠIROM SVIJETA LJUDI PRIMAJU CJEPIVO U AUTU: Slavonska županija pokreće drive-in cijepljenje, oglasio se i Capak

Pokušava se doskočiti problemu sporog odvijanja cijepljenja pa je bitno osigurati da se u što kraćem roku cijepi što više ljudi, a Capak veli da HZJZ podržava drive-in cijepljenje

Kao što postoji drive-in varijanta uzimanja brisa za analizu, tako postoji i drive-in cijepljenje protiv koronavirusa. Doduše, u drugim državama, ne i u Hrvatskoj. No, čini se da bi se to moglo promijeniti jer je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Krunoslav Capak, na današnjoj presici Stožera govorio upravo na tu temu.

Pokušava se doskočiti problemu sporog odvijanja cijepljenja pa je bitno osigurati da se u što kraćem roku cijepi što više ljudi. Premijer Andrej Plenković je jučer najavio da bi Hrvatska do ljeta trebala imati 3,1 milijun doza cjepiva, što bi trebalo biti dovoljno da se do 55 posto stanovništva starijeg od 18 godina procijepi.

Ovih dana na Velesajmu u Zagrebu, gdje se svakodnevno održava masovno cijepljenje, mogle su se vidjeti velike gužve. Takva situacija stvara rizik da se ljudi zaraze dok čekaju svoj red za primanje cjepiva.

Od svibnja drive-in cijepljenje u Virovitičko-podravskoj županiji

Dr. Miroslav Venus, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Virovitičko-podravske županije, u razgovoru za Index najavio je da se tamo planira uvesti drive-in cijepljenje. Objasnio je zašto će to biti korisno i dobro. Početkom svibnja plan im je uvesti drive-in cijepljenje po uzoru na drive-in testiranje.

“Planiramo to osigurati na mjestu gdje se održavao Viro Expo. Ljudi će doći autom u naručeno vrijeme, tamo će im se iz auta uzeti podaci, oni će se cijepiti kroz prozor, potom otići autom sa strane na parking i pričekati 15 minuta. To nam se već pokazalo dobrim u Slatini, tako sam ondje cijepio starije polupokretne osobe iz udomiteljskih obitelji koje bi došle autom. Ovih dana obišlo smo lokaciju za drive-in cijepljenje, a radi se o natkrivenoj hali, pokrivenoj Wi-Fi mrežom sa svim uvjetima za takvu vrstu cijepljenja. Sve je to dosta brže, a ljudi se međusobno ne guraju”, rekao je dr. Venus za Index.

Capak: ‘Podržavamo drive-in cijepljenje’

Na današnjoj presici Nacionalnog stožera civilne zaštite Capak je upitan o cijepljenju te se postavilo i pitanje organizacije više punktova za cijepljenje.

Capak je istaknuo da osim punkta na Velesajmu, gdje radi sto ljudi, u dvije smjene i više, postoje i dalje cijepljenja u ordinacijama liječnika obiteljske medicine te na mini punktovima domova zdravlja. Rekao je da u HZJZ-u cijepe novinare, policiju te da će cijepiti i vojsku.

“Cijepi se i u HZJZ-u, cijepili smo invalide. Cijepimo i novinare u radnim organizacijama, cijepimo i policiju, cijepit ćemo i vojsku. Ne cijepi se samo na Velesajmu, nego i na drugim mjestima a ako i kad bude potrebno, mogu se organizirati i drugi punktovi. Što se tiče drive-in cijepljenja, vidjeli smo neke modele u svijetu kako to funkcionira, vi znate da tu postoji i administrativni dio upisivanja u e-cijepi, temeljem čega će se kasnije izdavati Covid putovnice, a postoji i dio čekanja od 15 minuta za slučaj da dođe do anafilaktičkog šoka. U svijetu se ljudi cijepe, a onda sami ostaju u svom automobilu na parkiralištu 15 minuta pod nadzorom zdravstvenog osoblja. Ako postoje tehnički uvjeti, podržavamo drive-in cijepljenje”, kazao je Capak.

Ministar zdravstva Vili Beroš rekao da je on “apsolutno za nove punktove cijepljenja u Zagrebu”, ali da to ovisi o procjeni gradskih zdravstvenih vlasti jer je to u njihovoj ingerenciji. “Kao ministar mislim da nema vikenda, nema subote ili nedjelje. Mi smo u epidemiji i moramo znati odgovoriti na te okolnosti”, kaže Beroš.

55 posto cijepljenih do kraja lipnja

Beroš je dodao da se pripremaju na dolazak većih količina cjepiva jer “ako one dođu, a mi nismo spremni, napravili smo loš posao”. Rekao je da će se u metropoli na vrhu opterećenja trebati utrošiti 40.000 doza. “U potpunosti nam u Zagrebu kažu da su spremni na sve, a mi stojimo i logistički i drugačije uz njih, ako će trebati bilo kakvu pomoć”, veli Beroš.

“Mi smo rekli 55% do kraja lipnja, a tijekom ljeta će se naravno to nastaviti. Količine cjepiva će i dalje pristizati i kontinuirano će se cijepiti. Ta procjena od 55% je procjena na temelju obećanih doza od farmaceutske industrije. Kad potrošimo te doze koje bi trebale doći, to će biti tih 55% odraslog stanovništva. Ako dođe više doza, cijepit ćemo i više”, odgovorio je Capak na pitanje koliko možemo biti zadovoljni ciljem od 55% cijepljenih do kraja lipnja.

