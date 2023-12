Društvenim mrežama širi se snimka gradonačelnika Splita i predsjednika stranke Centar Ivice Puljka koji navodno spava tijekom sjednice splitskog gradskog vijeća. Oglasio se na Facebooku i istaknuo da je riječ o lažnoj snimci. Objavu prenosimo u cjelosti:

"Na društvenim mrežama se širi lažni video, u kojem ja 'ubijam oko', tj. spavam, na sjednici Gradskog vijeća. Pravi video je ovdje, a ovaj lažni je u komentaru i u njemu je izrezano samo dio slike i par sekundi, te je montiran da se prikaže i širi lažna informacija.

No, drago mi je da je sjednica Gradskog vijeća Splita postala tema među našim sugrađanima pa barem i na ovaj način. Zato ću skrenuti pažnju na to što smo na toj sjednici napravili za Split: usvojen je najveći proračun i pokrenut najveći investicijski ciklus u povijesti Splita, kroz kojeg ćemo: napraviti projekt plaže Žnjan, dovršiti i pokrenuti Tehnološki park, sagraditi 5 novih vrtića, 6 školskih dvorana, proširiti 15-tak škola, napraviti veći broj garaža i komunalnih centara, obnoviti Dom mladih, napraviti par bazena i dvorana na istoku grada, sagraditi Škversku ambulantu, obnoviti Poljud i sagraditi novi stadion na Brodarici i započeti održivi projekt gradnje stanova za dugoročni najam, riješiti promet na Istočnoj obali, započeti gradske projekte Kopilica, Duilovo, Stari Hajdukog plac i Poljud, zazeleniti Split, proširiti pješačke zone, obnoviti Rivu, dovršiti projekt gospodarenja otpadom, uvesti nove linije gradskog prometa, uvesti LED rasvjetu, na krovove javnih objekata staviti solarne elektrane … i još mnogo toga.

Ovo su sve projekti koji me drže jako motiviranim, a sigurno ne pospanim. No, očito nekome smeta ova prevelika aktivnost u Splitu pa me želi i na ovako smiješan način diskreditirati."