ŠIRI SE ISJEČAK EMISIJE U KOJOJ JE KAO DJEČAK SUDJELOVAO FILIP ZAVADLOV: ‘Ja sam Filip iz Splita, ispričat ću vam moj san.’

Trostruki ubojica iz Splita, Filip Zavadlav bio je zvijezda dječje emisije Dica sritnih lica koja se prikazivala na Jabuci TV

Filip Zavadlav, trostruki ubojica iz Splita, kao dječak sudjelovao je u emisiji Dica sritnih lica, koja se emitirala na Jabuci TV. Index je dobio potvrdu da se na snimci jedne od emisija nalazi upravo on. Dica sritnih lica bila je polusatna emisija za djecu i one koji su uspjeli sačuvati dijete u sebi, opisali su je na Jabuci TV, na kojoj se emitirala od 2006. godine.

“Od samog je početka zabavno – edukativno – putopisno – kolažnog karaktera i sastoji se od niza različitih rubrika koje na svoj način obrađuju neko od područja dječjih zanimacija. Boris Hrepić – Hrepa autor je, voditelj i snimatelj emisije, lutkarski animator, glumi nekoliko likova, sinkronizira životinje i bebe, a u gotovo svakoj epizodi donosi novu dječju pjesmu koja prati neku od dječjih aktivnosti. Iako u tehničkoj realizaciji vrlo skromna, svojom originalnošću i toplinom emisija je stekla velik broj gledatelja, od male djece i tinejdžera, pa do baka i djedova”, opis je te emisije.

FILIP JE KAO DJEČAK BIO ZLOSTAVLJAN: Kad mu je bilo 13, majka je pretukla njega i brata, dobila je 40 dana zatvora; Ona tvrdi: ‘To su bezvezarije’

San o Australiji

U jednoj od njih je Filip Zavadlav opisao svoj san, kojeg prenosimo u cijelosti.

“Ja sam Filip iz Splita, ispričat ću vam moj san. Jednog dana sanjao sam da sam sam otišao sa svojim prijateljima na ekskurziju 4. razreda u Australiju. Bio sam cili sritan. Popeli smo se na jedan veliki neboder koji je bio poviše mora, na njemu je bilo kao ovdi gore na Marjanu. Istraživali smo, no kada smo došli gore, imali smo što vidjeti. Kada smo došli gore, vidjeli smo sobe bez prozora.

Kad bi provirio kroz prozor, bilo bi ka da si na nekoj velikoj visini, da ćeš upasti u more. Tada smo svi bježali, a učiteljica nas je skupila. Ja sam bio sretan, ali sam želio vidjeti tu visinu. Jednog trena sam se došuljao, a učiteljica me pitala: ‘Filipe, što to radiš?’ Rekao sam joj da želim vidjeti tu visinu, a ona mi je rekla: ‘Ma ne možeš, upast ćeš.’

Učiteljica me skupila i ja sam otišao… Onda mi je mama donijela doručak, rekao sam joj: ‘Mama, samo čas, sanjam lijep san…’ Rekla je da ne mogu više spavati pa sam opet rekao: ‘Molim te’. Onda je rekla: ‘Ma dobro’.

No tada sam već bio budan. Žao mi je što ga nisam dovršio. Mislim da će mi se svanuti taj dan. Hvala.”

Često na televiziji

Društvenim mrežama kruže snimke nekoliko njegovih pojavljivanja na televizijskim prilozima, a na Dnevniku HRT-a je jučer prikazana i njegova izjava za emisiju Puls koju je dao prije 10 mjeseci i u kojoj je rekao: “Pazite, mi zasigurno možemo biti sritni kako živimo u lipome gradu.”

UBOJICA IZ SPLITA PISAO PISMA NEPOZNATOJ OSOBI: ‘Sve je to zbog nespavanja, al’ i to će se riješiti. Volim te M, samo me ti možeš spasiti’