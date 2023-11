Više studentica posljednjih dana požalilo se u Facebook grupi Studentski dom "Stjepan Radić – Sava” da su naletjele na oglas muškaraca starog 50-ak godina koji iznajmljuje stan na zagrebačkoj Trešnjevci, a mladim djevojkama koje mu se jave šalje uznemirujuće poruke.

Screenshoteve poruka studentice su podijelile u grupi, javlja Jutarnji list.

Iz dopisivanja se vidi kako se djevojka kod muškarca koji je objavio oglas raspituje o detaljima stana koji nudi u najam, no razgovor vrlo brzo ode u drugom smjeru.

Na početku on od nje traži da mu napiše kratke informacije o sebi. "Pod info podrazumijevam da napišeš koji si faks, koja si godina, odakle dolaziš, gdje si prije bila smještena, razlog promjene smještaja, na koliko dugo bi uzela najam. Očekujem tvoj odgovor", napisao joj je. Djevojka mu kratko odgovara na dio njegovih pitanja i ispričava se što joj je duže trebalo da mu se javi jer je "bila u kinu".

Nakon njenog odgovora, uslijedila je poruka “OK, jesi li bila u Cinestaru, koji film si gledala? Pretpostavljam da si u Zagrebu?”. Raspituje se i gdje je smještena, "što za nju znači smještaj koji je OK".

Nakon što mu je odgovorila, šokirao ju je novom porukom: “Bitno je gdje si, jer se pitam jesi li solo ili imaš dečka?”. Muškarac je zatim dodao kako je objavljena cijena namijenjena djevojkama koje su solo, a za one koje imaju dečka vrijedi dvostruka. "Jedino ako ti ne inzistiraš pa da se nekako dogovorimo”.

'Iznajmljujem samo mlađima'

U komentarima ispod objave javila se još jedna djevojka koja je objavila screenshotove razgovora s istim muškarcem. I nju je pitao ima li dečka, na što ga je ona upitala može li znati zašto je to bitno.

"Zašto me to pitaš? Ja iznajmljujem samo mlađima i to ugodnim oku kao što si ti i to ja tebi iskreno. A sada bez ustručavanja ti meni iskreno odgovori na moje pitanje imaš li dečka", napisao joj je.

Ubrzo je stigla još jedna poruka u kojoj joj piše: "Nije mi jasno gdje si u međuvremenu, nije valjda da se dopisuješ s više njih simultano?".

Zatim joj je rekao kako je "on stariji, ali zato i iskusniji". Napisao joj je kako on u ovom oglasu iznajmljuje kauč u stanu te da tamo već živi jedna cimerica.

"Ja dolazim u Zagreb jednom, dvaput u godini na par dana i trebali bi u tom slučaju ili prenoćiti kod cimerice u sobi ili podijeliti kauč sa mnom. Iz tvog profila vidim da si lijepa djevojka, fotogenična, sviđaš mi se i ako si to, možemo se dogovoriti i oko cijene. Važno mi je da si dobra osoba, imaš pozitivan stav i dobru volju da izađeš meni u susret”,napisao je, na što je ona odgovorila kako odustaje od stana.

Na crnoj listi

"Tako mlada djevojka, odustaje od druženja i života, baš žalosno. Ja još sportaš bio, ona sportašica, ja profesor, ona na putu da bude profesorica i čak odustaje da me upozna, baš tužno. Ni na kavicu neće, samo je interesira stan... Gledaj, cijena za osobu tvog profila i tvojih zahtjeva ovdje može jedino biti 250 eura + režije", napisao joj je.

Nakon nekoliko dana joj se ponovno javio s upitom je li našla smještaj te joj je napisao da može kod njega za 150 eura s režijama, ali da je uvjet da prihvati njegov poziv na piće. "Može kraj Cibone?", dodao je, na što mu je djevojka ponovno napisala da je našla stan i da nije zainteresirana za njegovu ponudu.

“Ako misliš da nisam ozbiljan, varaš se, nemaš pojma koliko! Sve je ovo dio protokola, sigurnosne provjere, zar misliš da svaki profil osobe samo tako lako može doći do boravka u ovom stanu? Ti imaš tu mogućnost, ako želiš i predomisliš se, slobodno se javi”, napisao joj je.

Upozorenje na dotičnog muškarca objavljeno je i Facebook grupi "Crna lista najmodavaca i najmoprimaca".