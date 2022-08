Nije novost da cijena svih proizvoda i usluga leti u nebo, ali jedan proizvod definitivno zapinje za oko, a riječ je o siru. Jutarnji list usporedio je sadašnje cijene sireva u trgovinama s cijenama istih proizvoda prošle godine nakon čega su otkrili da su neki među njima poskupjeli 100 posto.

Vindijin svježi kozji sir Caprofresh u srpnju prošle godine koštao je 17,99 kuna za paket od 280 grama, a sada se u istoj trgovini prodaje za 34,99 kuna što znači da mu je cijena sada gotovo dvaput veća.

Drastični rast cijena

Tvrdi kozji sir Caprodur u srpnju prošle godine koštao je 100 kuna za kilogram, a trenutna cijena u istim trgovinama iznosi mu 189 kuna za kilogram što znači da je poskupio 89 posto.

Topljeni sir Zdenka od 140 grama u kolovozu lani koštao je 11,99 (a mjesec dana prije cijena mu je bila za kunu niža) da bi ga potrošači sada plaćali 15,99 kuna, Sirelin sir u listićima s 8,99 skočio je na 10,99, a Dalmatinac proizvođača Paške sirane sada umjesto 145 kuna za kilogram stoji 200 kuna, što je poskupljenje od 38 posto.

Kupci ne mogu razumjeti kako ovaj drastični rast cijena sireva uzevši u obzirom činjenicu da sirovina, dakle mlijeko, nije porasla niti približno toliko.

'Poskupljenja bi se proizvođačima mogla obiti o glavu'

Martin Evačić, predsjednik Uprave NTL-a i član Hrvatske udruge poslodavaca, za Jutarnji list je rekao kako kompletan mliječni asortiman prema njegovim je procjenama u godinu dana poskupio za sto posto, a kad su u pitanju sirevi, najviše su rasle cijene gaude koju Hrvatska većinom uvozi jer njena proizvodnja može pokriti dvadesetak posto potreba.

"Iskreno, ne vidim opravdanja zašto bi cijene sireva toliko otišle gore. Proizvođači to opravdavaju rastom cijena energenata i sirovine, no sirovina, dakle mlijeko, u posljednjih je godinu dana poskupjela desetak posto pa nije jasno zašto bi sirevi bili sto posto skuplji. Sukob između Rusije i Ukrajine mogao je utjecati na poskupljenje čisto zato što iz Ukrajine stiže stočna hrana, no to opet ni po kakvoj logici ne može biti po ovim stopama. Pa zamislite da su trgovci za sto posto podigli svoje marže, kako bi tada cijene izgledale?", rekao je Evačić i dodao kako smatra da su se proizvođači zaigrali i da bi im se poskupljenja uskoro mogla obiti o glavu.

'Sirovina nije poskupjela 100 posto'

"Već sada je drastično pala prodaja mliječnih proizvoda i piletine koji su najviše otišli gore. Zasad je to još koliko-toliko ok dok traje sezona i dok je zemlja puna turista, no vjerujem kako će na jesen proizvođači morati početi obrtati trendove", kaže Evačić.

Predsjednik udruge proizvođača mlijeka Mliječni put Hrvatske, Mario Rengel, potvrđuje da sirovina nije poskupjela 100 posto.

"Dakle, cijena sirovine porasla je možda desetak posto iako su nam svi troškovi koji se tiču energije porasli za 100 posto. Dakle, proizvođači mlijeka na svojim leđima snose posljedice poskupljenja energenata, a zašto proizvođači sireva dižu cijene, treba pitati njih", kazao je Rengel.