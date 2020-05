SINU MOĆNOG HDZ-OVOG NAČELNIKA GRAĐANI SU PLATILI PRIVATNO ŠKOLOVANJE: Skup ceh platile su vatrogasne zajednice

Dvije Područne vatrogasne zajednice koje su djelovale na području Općine Jasenice, koju vodi HDZ-ov Martin Baričević uplatile su četiri rate za školovanje njegova sina Luke

Martin Baričević je HDZ-ov načelnik općine Jasenice pokraj Maslenice, saborski zastupnik i predsjednik Hrvatske zajednice Općina. Iza sebe vuče jednu aferu otprije nekoliko godina. Tada ga je vlasnik lokalnog restorana optužio da mu duguje 185.000 kuna za janjetinu i piće. Načelnik je na sudu ipak uspio dokazati da nije “besplatno pojeo čitavo stado”.

Njegov sin Luka je također prije nekoliko godina od oca dobio koncesijsko odobrenje da na plaži u Maslenici izgradi ugostiteljski objekt. No, inspekcija je zaustavila radove. Ali Luka nije žalio za propalom investicijom, već je 2014. upisao dodiplomski stručni studij na privatnoj Visokoj školi za sigurnost s pravom javnosti u Zagrebu. Cijeli studij košta oko 7800 eura, odnosno gotovo 60.000 kuna, no on je platio samo 240 kuna upisne pristojbe. Ostatak je plaćen iz džepova građana.

Novac za ‘općekorisne funkcije šuma’

Naime, 24sata doznaje kako je njegov studij plaćen u četiri rate. Dvije rate je platila Područna vatrogasna zajednica Sveti Florijan iz Benkovca, a druge dvije Područna vatrogasna zajednica Velebit iz Obrovca. Inače, radi se o lokalnim savezima udruženih vatrogasaca, koji se financiraju iz proračuna države i lokalne samouprave, odnosno novcem poreznih obveznika, točnije građana.

No, tu priči nije kraj. PVZ Sveti Florijan djelovala je, između ostalog, i na području Općine Jasenice, koju vodi Baričević stariji te je propala otprilike 10 mjeseci nakon uplate druge rate Lukine školarine. Nakon toga je otkriven niz malverzacija, između ostalog i to da je njen zapovjednik Ante Buljat koristio novac zajednice kako bi instalirao podno grijanje u svojoj kući. Zbog toga, ali i lažiranja prekovremenih sati i donacija završio je na optuženičkoj klupi zadarskog suda.

Gotovo istodobno, 2015. godine, osniva se PVZ Velebit, koja također djeluje na području Jasenica. Te godine oni nastavljaju financirati Lukinu školarinu, ali to nije sve. Od Ministarstva poljoprivrede dobivaju gotovo 200.000 kuna za “općekorisne funkcije šuma”. U sljedeće dvije godine su od ministarstva za istu stavku dobili još 550.000 kuna. Na “tekuće donacije u novcu” otišlo je gotovo 200.000 kuna, a ostatak je potrošen na “ostale nespomenute rashode poslovanja”.

Deficitarni kadar

“Vas to ne zanima, uopće me nemate pravo zvati. Vas ću tužiti, lip vam pozdrav, ugodan dan”, poručio je novinarima Luka Baričević, no njegov je otac bio nešto otvoreniji nakon što je zatražio pisani upit.

“Na Vaš upit mogu odgovoriti sljedeće: Obavezu financiranja vatrogastva imaju sve JLS u RH, pa tako i općina Jasenice. Koliki je točno iznos izdvojila općina Jasenice dobit ćete u najkraćem mogućem roku kada bude uredovno vrijeme, pa službeniku za informiranje budu dostupni traženi podaci. O plaći moga sina, školovanju i zaposlenju, ja ne mogu govoriti, jer te evidencije ne vodi općina Jasenice, niti sam ja na to bilo čim utjecao”, poručio je Martin Baričević.

U Područnoj vatrogasnoj zajednici Velebit priznaju da su financirali školovanje načelnikova sina te dodaju kako je on njihov zaposlenik.

“Deficitarni smo s kadrom. Kod nas vatrogastvo nije baš u tradiciji naših ljudi i krenulo se s doškolovanjem. Financiramo se dijelom od osnivača, a to su Grad Obrovac i Općina Jasenice i dijelom iz državnog proračuna. To ide iz sredstava koja pripadaju vatrogasnim zajednicama. On je bio prije toga zaposlenik Svetog Florijana koji nije profunkcionirao. Da ne ostane na ulici i bez posla, zaposlio se kod nas. Počeo je raditi kod nas isti posao kao i tamo, administrativni posao”, priznao je predsjednik PVZ Velebit, Slobodan Jurjević, inače HDZ-ov dogradonačelnik Obrovca.

Mile Baričević, osoba za informiranje u Općini Jasenice, potvrdio je da je općina propalom PVZ-u Sveti Florijan 2014. uplatila 25.000 kuna, a od 2016. do 2019. PVZ-u Velebit čak 217.000 kuna.