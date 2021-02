SINIŠA VUCO KAŽE DA JE ON – SVJEŽA SNAGA: ‘Nisam službeno još kandidat HSS-a za gradonačelnika, mislim da ću to biti’

Svi znaju da sam bio simpatizer HSS-a, to je stranka koja 117 godina postoji. Krešo Beljak je napravio vrhunski potez, sve ću učiniti da to dokažem. Popričali smo, trebao je dole lider da ojačamo stranku. Prvo je stranka, potom lokalni izbori, nastojat ćemo ostvariti što bolji rezultat’, rekao je Vuco

Glazbenik Siniša Vuco u subotu je izabran za predsjednika gradske organizacije HSS-a Splita.

Za N1 je rekao kako ima više nekretnina, ali da živi u Splitu: “Pa gdje mogu živjeti kad se kandidiram za Split? Živim u Splitu, tu sam išao u srednju školu. To što imam kuću u Trilju, zemlju na Hvaru, to je druga stvar. Živim u gradu u kojem sam predsjednik HSS-a i to je logično. Prije desetak godina sam shvatio da je lakše kad imam još negdje nekretninu, imam kuću u Sv. Nedelji, moja djeca su živjela u Zagrebu, a supruga je isto pretežno u Sv. Nedjelji.”

BELJAK JE ZADOVOLJAN, SINIŠA VUCO NOVI JE ŠEF SPLITSKOG HSS-A: Razmišlja i o kandidaturi za gradonačelnika

‘Kerum mi je drag čovjek’

Kazao je da još nije službeni kandidat za gradonačelnika:

“Svi znaju da sam bio simpatizer HSS-a, to je stranka koja 117 godina postoji. Krešo Beljak je napravio vrhunski potez, sve ću učiniti da to dokažem. Popričali smo, trebao je dole lider da ojačamo stranku. Prvo je stranka, potom lokalni izbori, nastojat ćemo ostvariti što bolji rezultat. 2011. kad sam zadnji put imao politički izlet, bio sam neovisni kandidat, ostvario sam peto mjesto. Iza mene su ostali Laburisti, HSS, HSLS… Da se Grubišić tad nije kandidirao, sad biste razgovarali sa saborskim zastupnikom. Sad ćemo udružiti snage HSS i Vuco. Svježa sam snaga. Nikoga se ne smije podcijeniti. Nisam službeno još kandidat za gradonačelnika, mislim da ću to biti.”

Komentirao je i Željka Keruma: “Koaliranje nije isključeno, napravit ćemo sve da HSS ide sam. Jedva čekam prve ankete pa ćemo vidjeti kako stoje HSS i Siniša Vuco. Keruma znam i osobno, on je specifičan, u dosta stvari smo slični, meni je on drag čovjek.”