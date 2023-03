Siniša Hajdaš Dončić gostovao je u srijedu navečer u RTL Direktu gdje je govorio o SDP-ovom planu za borbu protiv inflacije, a nije propustio priliku ni obrušiti se na premijera Andreja Plenkovića i vladajući HDZ.

Rekli ste da je Andrej Plenković Luj XIV. odnosno Kralj Sunce. Zašto tako kažete, upitala je Mojmira Pastorčić.

"Zato što njegovi ministri nemaju pravo da donose odluke. On izigrava velikog ćaću, vođu. Mi bi u Zagorju rekli da ga je 'pojelo malo'. Malo je predugo premijer, malo sve počinje shvaćati da je sve njegovo. 'Ja sam za euro, šengen zaslužan'. Majstore, zaslužan si za to što smo peta država po visini inflacije u siječnju ove godine. Kad se on hvali za sve dobro, mora biti zaslužan i za ovo što je loše. Ne može prebacivati krivnju na nekog drugog ministra pošto oni nemaju pravo glasa. Vidite kako je lagano Butkovića išamarao jer je rekao da neće kupovati obveznice"

Ali nije inflacija samo hrvatski problem, puno je vanjskih faktora. Zbog čega mislite da je Vlada kriva?

"Pogledajte Španjolsku koja ima sličan broj sunčanih dana kao Hrvatska, kod nje je u siječnju inflacija bila pet posto. Na vrijeme su krenule u energetsku tranziciju. Kroz subvencije, poticaje, ulaganja… A energija uz hranu je najveći ponder koji čini tu inflaciju visokom. Mi po tom nismo učinili ništa. HEP je živa katastrofa. Da se uključite u njihovu mrežu za logistiku čekate po godinu dana. Meni to miriše na nekakvu korupcija"

Što kažete na mjere koja je Vlada dosad poduzela?

"Neke mjere su bile dobre. Neke su bile slične mjerama koje smo mi predlagali u svom prvom paketu. Imali smo slične mjere koje se tiče dodatka za umirovljenike, ljudi koji su kod praga siromaštva, razgovarali smo o zamrzavanju cijena nekih proizvoda. Ono po čemu se razlikujemo je to da nisu promijenili način na koji se računa mirovina. Tražili smo da 100 posto bude indeks koji uključuje inflaciju. Na taj način su umirovljenici prošle godine izgubili 200 do 300 eura jer se taj indeks nije korigirao, a oni su jedna od najranjivijih skupina u Hrvatskoj. Predložili smo dizanje neoporezivog dijela dohotka. Reći ću u kunama, s 4 na 5 tisuća kuna jer se povećao minimalac i jedan dio ljudi je opet ušao u škare. Treba više razgovarati o regionalnom-ravnomjernom razvoju. Nije Hrvatska nije ista, ne stvara se za 10 posto najbogatijih"

Kako komentirate onaj rat s trgovcima, od kojeg na kraju nemamo ništa nego aplikaciju u kojoj su podaci tri dućana?

"Trebalo je sjesti na početku. Živimo u kapitalizmu, njegova osobina je sukob između rada i kapitala. Trebalo je sjesti, napraviti triparitetan sporazum i vidjeti čega ćemo se svi odreći. Trebali su se svi nečeg odreći, za to treba. Porez na dobit je nikad veći u Hrvatskoj. Ne možete doći kao Luj XIV."

Je li bilo pogrešno zamrznuti cijene nekih proizvoda?

"Neke cijene osnovnih živežnih namirnica-da. Ali, to je bolje kroz potpore i subvencije riješiti ljudima koji su siromašniji. U jednom dijelu treba pustiti da tržište odradi svoju priču. Zato što kako rastu troškovi i plaće rastu troškovi proizvodnje. Ne možete sve zamrznuti jer ćete stvoriti nestašicu. To nas je povijest naučila. Neke stvari - da. Ali ne sve"

Mislite da imaju svoje prste u tome?

"Od Luja XIV. najveći grijeh je nečinjenje. On ne čini, čeka da se nešto dogodi. On ima 5 milijardi eura EU sredstava na raspolaganju. Jedino zahvaljujući njima mi nismo ušli u tehničku recesiju. To će vam svi priznati tko malo kuži brojke".