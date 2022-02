Nakon zatvorene sjednice Odbora za nacionalnu sigurnost Hrvatskog sabora, predsjednik Odbora Siniša Hajdaš Dončić dao je izjavu medijima, rekavši da je sjednicu odbora sazvao jer je želio raspraviti imaju li institucije koje su temelj demokracije povjerenje premijera Andreja Plenkovića.

"Ja se s njime ne moram slagati, međutim on je premijer države u kojoj svi živimo. Ako je on pokazao djelomičnu sumnju u pojedine dijelove izvješća, dužnost predsjednika odbora je da o tome ispita sve uključene dionike”, rekao je.

Podsjetimo, Plenković je izjavio nakon sudjelovanja na sjednici Odbora za nacionalnu sigurnost koji je raspravljao o napadu Danijela Bezuka na Banske dvore, da je taj čin bio teroristički te da su razgovarali o stvaranju ozračja u društvu koje će smanjiti govor mržnje. Kazao je da danas nije glavnoj državnoj odvjetnici ni ravnatelju policije rekao da je nezadovoljan njihovim radom u vezi napada na Banske dvore, što je spominjao u prosincu.

"Kad sam vidio izvješća, bilo je niz otvorenih pitanja koja za mene nisu bila odgovorena i to sam rekao ovog ljeta glavnoj državnoj odvjetnici, ravnatelju policije i ministru unutarnjih poslova. Oni su danas rekli da na tom slučaju i rasvjetljavanju svih okolnosti rade i dalje", rekao je Plenković napomenuvši da slučaj još nije zatvoren.

Objava na društvenim mrežama

Hajdaš Dončić je potom rekao da je ključna bila rečenica objave na društvenim mrežama napadača na Banske dvore. “Pa smo tražili je li to jedino zbog objave na društvenim mrežama ili nešto više. To je bio i cijeli sukus rasprave. Zaključci su usvojeni, ali bit će i izdvojenih mišljenja. I od mene i od kolege Jakšića. Zbog klasficiranih podataka, to je sve što o tome mogu reći. Ono što mogu ja reći, nije stvar samog istraživanja, nego je ključna stvar je li pojedinca koji je to učinio bio sam ili je to dio neke društvene ili političke mreže”, rekao je.

Tvrdi da kao predsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost te stvari mora ispitati. “Ja ću reći da sam ja zadovoljan s izvješćem SOA-e, MUP-a i DORH-a o cjelokupnoj problematici napada na Banske dvore. Zaključak vladajuće većine će vam oni iznijeti. Ja mogu samo reći svoj dojam, a to je da je to bio akt pojedinca. Nije to čin nikakve radikalne desnice, nego smo mi govorili o desnom ekstremizmu”, smatra Hajdaš Dončić.