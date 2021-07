Potpredsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić komentirao je najave da poduzetnici čiji zaposlenici nisu cijepljeni neće moći dobiti državne potpore za očuvanje radnih mjesta.

"Ima puno boljih rješenja i modela na koji način se to može riješiti. Moramo štiti individualne slobode ljudi. S druge strane, imate fond zdravstvene zaštite koju plaćamo svi. Najnormalnije je da fond ostane javni, ali uvijek možete raditi određene stvari koje se tiču uplate u fond. Primjerice, ako pušite ili ste skloni alkoholu ili se ne cijepite, plaćat ćete veću policu zdravstvenog osiguranja nego netko tko živi zdravim životom", kaže Hajdaš Dončić za N1.

Poruka za premijera

Poslao je poruku i predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću.

"Ovo izravno ili neizravno što pokušavaju s potporama, to je prebacivanje odgovornosti, a država je najodgovornija. Inače nam ne treba država. Nemojte to prebacivati na poslodavce. Vi upravljate, HDZ upravlja državom. Isto kao što je krenulo od Plenkovića, što je prebacivao odgovornost, a on je premijer i odgovoran je, na fiktivno tijelo koje se zove Stožer. Preuzmi odgovornost i donesi pravila", poručio je SDP-ovac.

Ističe da je pravo osobe da se ne cijepi, ali da je i pravo države da ih destimulira zbog toga. "Umjesto 200 kuna neka plate 300 kuna mjesečno, isto kao za pušače", rekao je, dodajući da je država odgovorna za to.

'Ljudi ne vole elite, a elite guraju cjepivo'

Hajdaš Dončić navodi da se stvorila negativna percepcija u javnosti kada je riječ o cijepljenju.

"Ljudi ne vole elite, a elite guraju cjepivo. Drugi misle da je covid nešto bezveze, neka malo jača gripa. Onda imate doktora Googlea pa sami stvaraju zaključke. Cijeli taj splet rezultirao je lošom kampanjom za procijepljenost. Plenković je tri ili četiri puta proglasio pobjedu nad covidom, i to utječe na javno mnijenje", istaknuo je.

Govoreći o uvođenju obveznog cijepljenja, Hajdaš Dončić ističe da se o tome treba raspravljati u parlamentu. Ističe da su se i osobe u zdravstvenom sustavu trebali cijepiti kako bi bili primjer drugima.