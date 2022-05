Predsjednik Sindikata “Preporod” Željko Stipić ponovio je u petak u Osijeku da se povećanje naknade za prijevoz može smatrati najvećim i jedinim pravim uspjehom nedavnih pregovora o novom kolektivnom ugovoru za javne i državne službe. Na konferenciji za novinare Stipić je rekao kako se, bez obzira na to što je nakon završenih pregovora u javnost otišla informacija da je riječ o nekakvom uspjehu sindikata, pravim uspjehom može smatrati samo povećanje naknade za prijevoz s jedne na 1,35 kuna po kilometru uz mogućnost korekcije ako se na mjesečnoj razini promijeni srednja cijena goriva za 10 posto.

'Bez obzira na povećanje, cijena našeg rada se smanjila'

Stipić je upozorio da “povećanje osnovice plaće za četiri posto, u situaciji kada prvi put imamo ozbiljnu inflaciju veću od sedam posto, znači da se prvi put poslije pet godina u Hrvatskoj smanjila cijena rada svim radnicima u javnim službama”. Bez obzira na povećanje osnovice od četiri posto, cijena našega rada se smanjila. Brojke su neumoljive jer je vidljivo kako cijene divljaju, ustvrdio je Stipić.

Istaknuo je kako je drugi navodni uspjeh u tim pregovorima bilo povećanje iznosa za sistematske preglede s 500 na 1.200 kuna, ali, dodao je, kako je postavljen uvjet da se taj novac mora iskoristiti u javnozdravstvenim ustanovama, to je zapravo neka vrsta prelijevanja proračunskog novca, koji je otišao zdravstvu.

“To teško možemo sagledati kao nekakav sindikalni uspjeh”, ocijenio je.

'To je prava istina o tim pregovorima'

Kao treći pomak u pregovorima naveo je zahtjev da se svim sveučilišnim specijalistima poveća plaća, jednako kao i onima koji imaju titulu magistra, a rade u javnim službama.

“Tražili smo osam posto, a dobili smo pet. To jest uspjeh, ali njih nema puno i to nisu preveliki novci pa se to ne može uspoređivati s naknadom za prijevoz. Prema tome, to je prava istina o tim pregovorima”, poručio je Stipić.

Bitno je da su takve odredbe uvrštene u kolektivni ugovor jer je on “ipak zaštita”, rekao je Stipić i podsjetio da se u javnim službama trenutačno vodi oko 60 tisuća radnih sporova jer je, ustvrdio je, Vlada 2016. godine pokušala izbjeći obveze iz tadašnjeg ugovora.