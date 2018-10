SINDIKATI ZAHTIJEVAJU SASTANAK S VLADOM: ‘Neka nam kažu hoće li ili neće opstati brodogradnja u Hrvatskoj’

” Zabrinutost, nepovjerenje i nervoza radnika su na maksimalnoj granici te stoga tražimo sastanak s premijerom a ne s pomoćnicima ministra odnosno zahtijevamo sastanak s vrhom da nam se jasno kaže hoće se ili neće opstanak brodogradnje u Hrvatskoj”, rekao je Rajko Kutlača

Predsjednica Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije (SIKD) Marina Cvitić danas je u Puli ocijenila kako svi dosadašnji događaji u vezi s Uljanikom upućuju na najgori scenarij, da brodogradilište ne može preživjeti, a povjerenik tog sindikata u Uljaniku Rajko Kutlača osudio je sve one koji odgovornost za budućnost Uljanika žele prebaciti na radnike.

“Svi dosadašnji događaji oko Uljanika upućuju na najgori scenarij odnosno na scenarij u kojem pulsko brodogradilište ne može preživjeti, jer su glavni dionici Programa restrukturiranja, a to su Vlada, Uljanik i strateški partner još daleko od finalnih dogovora koji bi omogućio rješenje” ,rekla je Cvitić na konferenciji za novinare.

Poslali tri dopisa Vladi

Istaknula je da to što sindikati koji djeluju u Uljaniku još nisu dobili odgovor na tri dopisa koja su uputili premijeru Andreju Plenkoviću i ministru gospodarstva Darku Horvatu, govori u prilog tomu da brodogradnja očito nije strateška djelatnost Vlade, a nije ni industrija.

“Smatramo nedopustivim što Uprava društva i jedinica lokalne samouprave razmišljaju zatražiti izjašnjavanje radnika o tome što žele na prostoru Uljanika. “Takve ideje su sumanute i licemjerne. Umjesto da preuzmu odgovornost za sve ono što su do sada napravili i za budućnost Uljanika, oni odgovornost za ono što se može dogoditi žele prebaciti na radnike, što je krajnje neodgovorno” , istaknula je čelnica SIKD-a .

Ako ideja o izjašnjavanje bude realizirana, ovaj će sindikat pozvati radnike da to bojkotiraju, rekla je Cvitić.

Istaknula je da se ne može oteti dojmu kako je to pokušaj da se u igru uvuku sindikati i radnici kako bi bili sudionici prljavih igara “temeljem kojih će se ostvarivati davno zacrtano plan u kojem tu više neće biti brodogradilišta.”

“Treba izabrati manje zlo”

Cvitić je naglasila kako se, zbog izostanka jasnog i nedvosmislenog stava Vlade, stvara dojam da je između “dva zla treba izabrati manje zlo, odnosno da se prihvati Plan restrukturiranja s Kermasom, jer u protivnom slijedi stečaj”.

“Stečaj će biti samo ako to žele sudionici ovog Programa restrukturiranja odnosno Vlada, Uprava i strateški partner uz podršku lokalne politike”. To je ucjena i to neće biti u interesu radnika. U svim tim planovima radnici neće sudjelovati i osuđujemo sve one koji takvu opciju predlažu” – poručila je Marina Cvitić dodajući kako raspolaže informacijom da su dosad osigurana sredstva za isplatu samo pola plaće za rujan radnicima Uljanika.

Lokalna sredina nema sredstva

Istaknuvši da su se radnici Uljanika i građani Pule osam dana za redom, dok je trajao štrajk i prosvjed zbog neisplate plaće za srpanj izjasnili da žele opstanak Uljanika i brodogradnje, povjerenik SIKD-a Rajko Kutlača novinarima je rekao kako se problem Uljanika i 3. maja svodi na to želi li Vlada ili ne brodogradnju ili će se opredijeliti samo za turizam i za trgovinu.

“Rješenje problema ne može se naći na lokalnoj razini, jer ono traži ogromna sredstva koja lokalna sredina naprosto nema. Zabrinutost, nepovjerenje i nervoza radnika su na maksimalnoj granici te stoga tražimo sastanak s premijerom a ne s pomoćnicima ministra odnosno zahtijevamo sastanak s vrhom da nam se jasno kaže hoće se ili neće opstanak brodogradnje u Hrvatskoj” – zaključio je Kutlača i istaknuo kako sindikati i radnici nisu krivi za nastalu situaciju u Uljaniku i stoga neće niti preuzeti krivicu.