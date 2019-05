SINDIKATI UPRLI SVE SNAGE U OTPOR RADU DO 67., ALI TO BI SVE MOGLO BITI UZALUD: Razlog je doista tragičan

Velike negativne demografske promjene zasjenile su smanjenje broja nezaposlenih od svibnja 2014. do danas

Iako je od izlaska iz recesije, svibnja 2014. godine, stvoreno 126 tisuća novih radnih mjesta te se broj nezaposlenih spustio na niske razine, velike negativne demografske promjene zasjenile su sve te pozitivne pomake, piše Večernji list. Naime, prema podacima HZMO-a, s kraja ožujka 2019., više od 54 posto zaposlenih čine stariji od 40 godina, a udio mlađih od 40 je pao na oko 45 posto. U odnosu na danas, prije 10 godina 52 posto radne snage bili su mlađi od 40 godina. Među njima je udio mladih do navršenih 29 godina bio čak 22 posto, za razliku od danas kada ih je svega 17 posto.

U 10 godina je iz populacije zaposlenih do 29 godina nestalo 83 tisuće osoba. U dobi do 34 godine ima 111 tisuća mladih manje nego prije 10 godina, a u dobi do 40 godina manje je 136.747 osoba. Zanimljivo je da je pad radne aktivnosti mlađih skupina izraženiji kod muškaraca nego kod žena.

Sve je manje mladih koji mogu osiguravati mirovine aktualnih i budućih umirovljenika

Zbog ovakvih demografskih promjena, kada je prosječna dob zaposlenih u Hrvatskoj gotovo 44 godine, sindikalni otpor radu do 67. godine mogao bi biti uzaludan. Sve je manje mladih ljudi koji mogu osiguravati mirovine sadašnjih i budućih umirovljenika, a taj problem se neće moći riješiti ni pomicanjem granice odlaska u mirovinu.

U javnom sektoru natprosječan broj starijih

I dok su mladi odlazili raditi u inozemstvo, u javnom sektoru je natprosječan udio starijih radnika. Razlog tome je što u javnom sektoru radnici nisu ostajali bez posla u tolikoj mjeri kao u privatnom sektoru.

Vlada Andreja Plankovića pokušava nedostatak radne snage riješiti jačim uvozom strane radne snage. Međutim, pitanje je koliko njih će ostati u Hrvatskoj, a hrvatski poslodavci morat će se sve više okretati starijoj populaciji. Broj radnika starijih od 60 godina gotovo se udvostručio u zadnjih 10 godina, a udio radnika starijih od 50 godina skočio je s 20 na 28 posto. Starijih je radnika puno u prerađivačkoj industriji, trgovini, zdravstvu, socijalnoj skrbi, javnoj upravi i obrazovanju, piše Večernji list.