SINDIKATI U ZDRAVSTVU TRAŽE POVEĆANJE PLAĆA: Moguće je i pokretanje sindikalnih akcija

Sindikalisti tvrde da će, ako Vlada ne prihvati sadašnje prijedloge, povećati svoje zahtjeve te traže brži tempo pregovora

Uoči sastanka s ministrom zdravstva Milanom Kujundžićem predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva i zdravstvenog osiguranja Stjepan Topolnjak izjavio je u ponedjeljak da sindikati ne odustaju od povećanja plaća koje je dogovoreno tijekom kolektivnih pregovora, inače će pokrenuti sindikalne akcije.

“Želimo dobiti ono što smo parafirali – povećanje plaća za tri posto na uvjete rada i četiri posto na odgovornost za život i zdravlje ljudi za sve zdravstvene i nezdravstvene djelatnike u procesu dijagnostike i liječenja, što godišnje iznosi oko 400 milijuna kuna”, rekao je Topolnjak Hini.

Moguće sindikalne akcije

Očekuje da će sindikalni predstavnici s Kujundžićem u utorak nastaviti razgovarati sa startnih pozicija na kojima su pregovori prekinuti, po kojima je 3-postotno povećanje trebalo ići od 1. kolovoza, a 4-postotno od 1. listopada ove godine.

“Ako Vlada to ne prihvati i bude držala figu u džepu, naši zahtjevi bit će veći. Očekujemo da se Kujundžić izjasni o stavu Vlade i o tome što možemo očekivati. Tražimo da pregovori idu bržim tempom kako bi ih završili do 15. rujna, a ako se to ne dogodi naša tijela odlučit će o pokretanju sindikalnih akcija”, kaže Topolnjak.

Treba zadržati ljude

Predsjednica Glavnog vijeća Samostalnog sindikata medicinskih sestara/medicinskih tehničara Anica Prašnjak očekuje da u Ministarstvu zdravstva sindikati dobiju definitivan odgovor što je Vlada odlučila napraviti kako bi se prepoznale potrebe zaposlenih u zdravstvu, ponajviše medicinskih sestara i liječnika, koji su vrlo tražena roba na europskim tržištu.

“Ono što se više traži ima i veću cijenu, a u ovom su trenutku najtraženije medicinske sestre. Treba zadržati naše ljude, a da bi to bilo moguće nužno je podizanje cijene rada”, poručuje Prašnjak.

Kujundžić moli za strpljenje

Ministar zdravstva Milan Kujundžić najavljuje da će sindikate zamoliti za strpljenje, da sačekaju 15-20 dana dok Ministarstvo financija ne napravi izračune i Vlada o tome ne postigne suglasje. Uvjeren je da će Vlada odluku o povećanju plaća u zdravstvu donijeti u idućih mjesec dana.

Ističe kako je povećanje plaća zaposlenima u zdravstvu za tri do četiri posto “minimum minimuma” koji treba prihvatiti kako bi liječnike i medicinske sestre zadržali u Hrvatskoj te je zahvalan što sindikati nisu štrajkali tijekom turističke sezone.

Produljili kolektivni ugovor

U Ministarstvu zdravstva potpisano je 31. srpnja produljenje Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja s dva reprezentativna sindikata, no Vlada nije prihvatila i parafirano povećanje plaća za 72.000 radnika u sustavu, već je najavila nastavak pregovora.

U pregovorima s Ministarstvom sudjelovali su Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara i Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske, te predstavnica Hrvatske liječničke komore, ali bez prava potpisivanja ugovora.