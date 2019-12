SINDIKATI POZVANI U VLADU, ŠTO ĆE PREMIJER STAVITI NA STOL? ‘Preolako su nas shvaćali. Bit će nemoguće nadoknaditi nastavu…’

Zapravo se s nama počelo razgovarati tek od ponedjeljka”, rekao je Stipić. Do toga je, kaže, došlo zbog Plenkovića koji je sam sebi vezao ruke nespretnim izjavama te tako otežao umjesto smirio situaciju

Nakon što ni posljednji pregovori Vlade i sindikata, održani prekjučer, nisu doveli do dogovora, novi pregovori će se održati poslijepodne. Predsjednik sindikata Preporod Željko Stipić potvrdio je za Jutarnji list da su na sastanak u Banske dvore u 15 sati pozvani svi sindikati iz školstva. Dodao je da ne zna tko će se naći s druge strane pregovaračkog stola, već da će to saznati kada sastanak počne.

Učitelji i profesori u štrajku su već 36 dana, a učenici osnovnih i srednjih škola nastavu nisu pohađali 15 dana. Sindikati traže povećanje koeficijenta složenosti posla za 6,11 posto, dok Vlada nudi povećanje plaće u idućoj godini kroz dodatke od 3+1+1 posto, uz rast osnovice za 6,12 posto svima u javnim službama.

JE LI MOGUĆE? ODVJETNIK TVRDI DA ŠTRAJK NIJE LEGALAN: ‘Nakon odluke suda, svi koji su sudjelovali u njemu, mogu snositi posljedice’

NAKON OVOGA, ŠTRAJK BI MOGAO POTRAJATI; Sindikalist oštro po Plenkoviću: ‘On živi u svom svijetu, ne osjeća bilo naroda’

Premijer će im ponuditi model povećanja koeficijenta, ali 3+3?

“Mislim da je premijer sada shvatio u kakvu se gabulu doveo, te se nadam da će već u ponedjeljak sazvati novi sastanak sa sindikatima i ponuditi im povećanje koeficijenata za 6,11 posto kroz model 3 plus 3”, tvrdi izvor iz vrha HNS-a za Jutarnji list.

Iz sindikata, pak, upozoravaju da ulazimo u nenadoknadivu zonu izgubljenih školskih dana.

‘Došli smo do faze da će biti nemoguće nadoknaditi nastavu’

“Došli smo do faze da će biti nemoguće nadoknaditi nastavu, ali to je zato što su nas preolako shvaćali. Zapravo se s nama počelo razgovarati tek od ponedjeljka”, rekao je Stipić. Do toga je, kaže, došlo zbog Plenkovića koji je sam sebi vezao ruke nespretnim izjavama te tako otežao umjesto smirio situaciju.

UGLEDNI STRUČNJAK: ‘Imamo još 5 dana, a nakon toga je upitno može li se sustav vratiti u normalu’; Ali, to nisu jedine loše vijesti…