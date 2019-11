SINDIKATI OBRAZOVANJA NE ODUSTAJU OD ŠTRAJKA, MINISTAR IH ‘SREZAO’: Situacija postaje još gora za Vladu, javili se novi ‘pobunjenici’

Sindikalisti iz sindikata policije te državnih i lokalnih službenika i namještenika

Danas je 2000 članova sindikata obrazovanja na Markovu trgu Vladi poručilo kako ne odustaju od zahtjeva za povećanje koeficijenata za 6,11 posto. Vlada im je odgovorila kako štrajk više nema smisla, jer se trude naći rješenje. Sanja Šprem, predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja u HRT-ovoj emisiji Otvoreno rekla je kako neće odustati niti nakon 19 dana štrajka te da je vrijeme da se “Vlada zapita je li obrazovanje važno u RH” te dodala kako od štrajka neće odustati dok Vlada ne prihvati njihove zahtjeve.

Pogledaj fotogaleriju

Mjesto za pregovaračkim stolom

Ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović je ponovio kako razgovaraju o povećanju od 6,12 posto u 2020. za sve javne i državne službenike i dodao da žele na stol staviti sve nelogičnosti, a da je svima na mjesto za pregovaračkim stolom.

“S ovakvim pozicijama će jako teško do do dogovora”, zaključio je Aladrović.

Stipe Mamić, pomoćnik ministrice znanosti i obrazovanja Blaženke Divjak kaže kako je već sad naneseno puno štete učenicima i da bi nastavak štrajka mogao ugroziti školsku godinu. Smatra kako se do kraja godine mora ispregovarati osnovica. Šprem za to krivi Vladu, koja je, smatra, svojim postupcima demotivirala profesore. No, složila se s ministrom da treba pregovarati i dodala da bi do dogovora već došlo da ih je Vlada ranije poslušala.

SADA JE POTPUNO JASNO, ŠKOLE ĆE MORATI NADOKNADITI DANE U ŠTRAJKU: ‘Radne’ subote, skraćivanje praznika…

Imaju manje plaće od učitelja

Dubravko Jagić, predsjednik Sindikata policije Hrvatske smatra kako je sramotno da policajac s 20 godina staža ima plaću od 5000 kuna, što je manje od plaće prosvjetara te dodao kako su oni prioritet, jer s takvim plaćama ne mogu živjeti. Predsjednik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika, Boris Pleša tvrdi da su i državni službenici potplaćeni i da imaju niže plaće nego što bi htjeli i da ih treba valorizirati kroz koeficijente.

Jagić kaže da traži od vlade “ubrzano pregovaranje”, jer bi se bržom dinamikom trebalo brže doći do rješenja.

SINDIKATI PORUČILI PREMIJERU PLENKOVIĆU: ‘Ako ne ispunite naše zahtjeve, bit ćete gubitnik. Nemojte biti, svijet voli pobjednike’