SINDIKATI NE ODUSTAJU: ‘Naravno da nećemo pristati na dogovor HDZ-a i HNS-a. Obrazovanje ne smije biti talac politike’

‘Obrazovanje ne smije biti talac nikakve politike, a ono što se trenutno događa je odgoj ping, a obrazovanje pong. Znači, loptaju se sa obrazovanjem i to je jednostavno nedopustivo’, kazala je Ana Tuškan, tajnica Sindikata hrvatskih učitelja

Uoči sutrašnjeg sastanka predstavnika školskih sindikata i ministra rada i mirovinskog sustava Josipa Aladrovića, na kojem će biti predstavljen ovotjedni dogovor HDZ-a i HNS-a o povećanju plaća, ali i koeficijenata prosvjetarima, tajnica Sindikata hrvatskih učitelja Ana Tuškan kazala je da sindikati neće pristati na taj politički dogovor.

“Naravno da nećemo. To uopće nije sporno. Obrazovanje ne smije biti talac nikakve politike, a ono što se trenutno događa je odgoj ping, a obrazovanje pong. Znači, loptaju se sa obrazovanjem i to je jednostavno nedopustivo”, izjavila je Tuškan za N1.

‘Povećanje osnovice nije predmet sutrašnjeg razgovora’

Prema dogovoru HDZ-a i HNS-a, sindikatima će biti ponuđeno 6-postotno povećanja osnovice plaće, a onda možda i povećanje koeficijenta od 2 posto od 30. lipnja iduće godine.

“Ponuda od 6 posto osnovice nije kao prvo smjela biti dana ni u Hrvatskom saboru, a njoj nema niti mjesta na sutrašnjem sastanku. O visini osnovice pregovara jedanaest sindikata skupa s Vladom i što će biti odlučeno i dogovoreno predmet je pregovora koji su u tijeku, a ne sutrašnjih razgovora”, kazala je Tuškan za N1.

Što će ministar rada sutra ponuditi sindikatima?

Ministar Aladrović najavio je da će u ponedjeljak sa sindikatima obrazovanja koji su u štrajku sjesti za stol i dati službenu ponudu koja je jučer dogovorena na sastanku koalicije.

“Kada govorimo o koalicijskom sastanku, ponuda od 6,12 posto je na stolu i u postupku pregovaranja, ali ako do 30.6. ne dođe do redizajna sustava plaća u tom slučaju ćemo razgovarati o povećanju dva posto koeficijenata unutar sustava obrazovanja. To je određena kompenzacijska mjera ili dogovor čije je rješenje ishodovano unutar koalicije koja čini Vladu. U ponedjeljak ćemo taj prijedlog dostaviti na stol sindikatima i očekujem da ćemo naći određenu razinu dogovora. Razgovori o toj temi kreću u ponedjeljak”, rekao je ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović.

