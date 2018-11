SINDIKATI KOJI SU ODUSTALI OD ŠTRAJKA SE OBRATILI JAVNOSTI: ‘Nastavljamo borbu za pravednije plaće’

Sindikalna kampanja bit će usmjerena na promjenu Vladine ekonomske politike, jer s postojećom država ne može ići snažnije naprijed, a s time se slažu i ekonomski stručnjaci

Osam sindikata javnih službi, koji su u postupku mirenja dogovorili rast osnovice plaća u 2019. godini za tri posto od 1. siječnja i dva posto od 1. rujna, nastavlja borbu za pravednije plaće jer nisu uspjeli postići da se utvrdi politika plaća u javnim službama, kako bi zaposlenici znali kakva im je perspektiva, najavio je u srijedu predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih su srednjim školama Hrvatske Branimir Mihalinec.

Jedino tako možemo kvalitetnije pregovarati o specifičnostima i različitostima unutar javnih službi. To je cilj koji želimo ostvariti u prvoj polovici iduće godine, kako bi prije donošenja proračunskih smjernica za 2020. već imali jasno utvrđenu politiku plaća u javnim službama, rekao je Mihalinec na konferenciji za novinare.

Kampanja za promjenu Vladine ekonomske politike

Sindikalna kampanja bit će usmjerena na promjenu Vladine ekonomske politike, jer s postojećom država ne može ići snažnije naprijed, a s time se slažu i ekonomski stručnjaci.

Na to će nastojati upozoriti jumbo plakatima, okruglim stolovima i tribinama, gdje će s relevantnim sugovornicima raspravljati o pitanjima koja moraju biti u fokusu Vlade, jer se radi o interesu svih građana, poručio je Mihalinec.

Ni jedna vlada do sada, pa ni aktualna, nije bila spremna za stvarne promjene, zato treba pokrenuti građane kako bi izvršili pritisak na Vladu da pokrene promjene, istaknuo je Mihalinec.

Predsjednik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić ocijenio je kako je bilo nužno prihvatiti sporazum s Vladom jer predviđen rast BDP-a u 2019. iznosi 2,9 posto, a inflacija 1,2 posto.

Dogovoren je rast plaća od pet posto, pa će mjesečno povećanje plaća zaposlenika u rangu od 5.000 do 8.000 kuna iznositi od 250 do 400 kuna. Iako to nije dovoljno, bez potpisanog sporazuma ne bi bilo poboljšanja materijalnog položaja članstva, ustvrdio je Ribić.

Podsjetio je da plaće u javnim službama zaostaju za onima u gospodarstvu za 18,9 posto. “Nismo rekli da ćemo to riješiti u jednoj godini, jer to nitko razuman i odgovoran ne može očekivati, i ne bi to ostvarili ni da je štrajk potrajao do Božića”, kazao je.

Zatražili smo povećanje osnovice plaće za 5,8 posto jer su toliko plaće rasle lani i zbog problema Uljanika, koji je povukao 3 milijarde kuna iz državnog proračuna, rekao je Ribić.

Vlada nije učinila dovoljan pomak prema javnom sektoru

Kritizirao je Vladino ponašanje prema javnom sektoru jer nije učinila dovoljan pomak. Nakon što su podmirili sve druge potrebe, od borbenih aviona i veteranskih davanja do pomoći dijelu nesposobnih poduzetnika i poslodavaca, traže da se zaposlenici iz javnih službi prebace u privatni sektor, što je jedna od najvećih besmislica, kaže Ribić.

Također je demantirao tvrdnju ekonomskog analitičara Damira Novotnya da je u odnosu na predkrizno razdoblje broj zaposlenika u javnom sektoru povećan za 20.000, jer je taj broj zapravo smanjen s 249.000 na 235.000 zaposlenih.

Ribić se osvrnuo i na izjavu ministra financija Zdravka Marića da se Vlada odgovorno ponašala jer je uspjela održati financijsku stabilnost.

“To je točno jer su smanjili javni dug i deficit, ali su izgubili stanovništvo i radnike. Odgovorni su prema inozemnim institucijama i krugovima, domaćim nesposobnim poduzetnicima i financijskom sektoru, ali nisu odgovorni prema vlastitim građanima i stanovništvu”, ustvrdio je Ribić.