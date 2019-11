SINDIKATI GA NISU IZNENADILI ŠUTNJOM, A PLENKOVIĆ JE POTOM IZNIO ‘VELIKU MISAO’: ‘Nije dobro ne ići u školu…’

Ako se želi ići naprijed, mora se učiti, da bi se učilo, moraju i profesori i učitelji raditi svoj posao, rekao je Plenković novinarima ispred Banskih dvora

Premijer Andrej Plenković apelirao je u četvrtak na sindikate obrazovanja, nakon njihova “Prosvjeda šutnje”, da radi dobrobiti djece pronađu kompromis i prekinu štrajk.

“Meni je u interesu da djeca idu u školu, da ne gubimo kalendar rokova ne samo za nadoknadu, nego i za praznike i maturu. Moramo se ponašati odgovorno. Apeliram prije svega na učitelje i profesore, ravnatelje, roditelje i djecu – nije dobro ne ići u školu. Ako se želi ići naprijed, mora se učiti, da bi se učilo, moraju i profesori i učitelji raditi svoj posao”, rekao je Plenković novinarima ispred Banskih dvora.

IZNENADIO IH JE, ALI: Plenković je izašao pred prosvjednike i uputio im pomirljivu poruku. Kako su reagirali? Zaglušujućom tišinom…

‘Ne vidim problem u reakciji sindikata’

Na pitanje je li iznenađen reakcijom sindikata koji su tijekom prosvjeda, nakon što im se obratio, bez riječi dignuli transparent pred njegovim licem, premijer je odgovorio da je to demokratski i u tome ne vidi problem.

Poručio je da će nastaviti dijalog sa sindikatima i nastaviti tražiti rješenje, te je ponovio što je Vlada napravila i ponudila do sada, tako da će zaposleni u osnovnom i srednjem školstvu u mandatu njegove Vlade garantirano imati 20 posto veću plaću.

“Za koeficijente, budući da se ovdje radi o velikom broju ljudi, ukupno 90.000 ljudi u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju, volumen sredstava o kojima se radi je veći. Mi smo rekli – idemo napraviti analizu koeficijenata da vidimo koliko zaista složenost pojedinog radnog mjesta vrijedi”, tvrdi Plenković dodajući da će tada rješavati pitanje koeficijenata, ali da to ne znači da ne žele dijalog.

Upitan nije li se koeficijentima moglo baviti i ranije, a ne na samom kraju mandata, uzvratio je kako postoji nekoliko slojeva te priče te da je supstanca veća plaća. “Pitanje digniteta, koje ja razumijem, traje već skoro dvadesetak godina. Sindikati znaju koliko je bilo izmjena koeficijenata. To je kumulirana odgovornost, ne samo ove Vlade, nego svih do sada”, ocijenio je Plenković.

Bit njegove poruke je, kaže, da treba pokušati sve svježe pogledati i vidjeti koliko to zaista vrijedi. “Najvažnije je, što apeliram na profesore i učitelje, da moramo naći neki kompromis”, poručio je.

ŠTO SAD? KAKO ĆE IZGLEDATI ŠKOLSKA GODINA? Zakon ograničava nadoknade, a svi strahuju od najcrnjeg scenarija

Uskoro će razgovarati s ministricom Divjak

Na komentar novinara kako se čini da sindikati nisu spremni popustiti, rekao je da on nema drugog načina nego da razgovara.

Upitan da komentira nedavne izjave ministrice obrazovanja Blaženke Divjak, koja je poručila da neće sudjelovati u “igrama moći” između premijera i sindikata, rekao je da ovih dana nisu imali vremena za razgovor.

“Stvar in favorem je da svatko tko vodi neki resor hoće da stvari u tom resoru bude bolje. To je logično i tu razumijem svakog ministra. Isto je važno znati da Vlada mora biti kao tim, mora imati jedinstvenu liniju. Ako imate liniju koja ne djeluje da je jedinstvena, onda je to nezgodno”, kazao je Plenković dodavši da će s Divjak razgovarati o tome.