SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI ODBIO PONUDU VLADE: ‘Imamo problem koji traje 7 godina’; Sindikat znanosti prihvaća ponudu

Sindikati zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj skrbi izvijestili su u srijedu uoči sastanka s predstavnicima Vlade kako im se članstvo izjasnilo da će odbiti novu Vladinu ponudu, dok su iz sindikata obrazovanja i znanosti poručili da je riječ o privremenom odricanju, ali da će ponudu prihvatiti.

“Nakon konzultacija tijela Hrvatskog liječničkog sindikata, liječnici su jednoglasno odbili prijedlog Vlade. Obrazloženje je svima jasno”, rekla je novinarima predsjednica HLS-a Renata Čulinović Čaić uoči pregovora.

Poručila je da je upravo radom zdravstvenih i socijalnih radnika omogućeno otvaranje turizma i gospodarstva, te da u takvim okolnostima nema razloga da pristanu na prijedlog Vlade.

“Jedan od problema su neplaćeni prekovremenih sati koji traje sedam godina”, podsjetila je Čulinović Ćaić.

Novinari su pitali je li riječ o tome da ne pristaju na novu ponudu dok im se ne riješe prethodna dugovanja, rekla je da to nije nužno.

“Ne nužno, ali ne možemo slušati u javnosti da ministri i premijer govore o zahvalnosti liječnicima, i da razmišljaju o njihovoj nagradi zbog rada u krizi, a onda nam kraju ponude da pristanemo na nepovećanje osnovice dva puta ove godine”, istaknula je.

Dimić: Politika plaća prema javnim službama je ponižavajuća

Predsjednica Sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske Jadranka Dimić rekla je da je u 72 posto podružnica vladin prijedlog odbijen s 87 posto.

Odbijen je u čak 98 posto domova socijalne skrbi.

“Ovako visok stupanj odbijanja Vlade je odgovor na jednu ponižavajuću politiku plaća koju Vlada vodi prema javnim službama. Smatramo da je Vlada u ovoj situaciji vrlo nekorektna i nepoštena”, smatra Dimić.

Predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Stjepan Topolnjak ustvrdio je da je Vlada samo “deklarativno” hvalila zdravstvene radnike za vrijeme koronakrize, jer se sada prema njima ponaša “maćehinski”.

“Za neke djelatnosti u javnom sektoru ima novca, a za sustav zdravstva i socijalne skrbi nema. Ne možemo si to dozvoliti. Sindikat se jučer izjasnio da ne prihvaća ovakav prijedlog Vlade”, naglasio je Topolnjak.

Radeka: Ponuda predstavlja odricanje, ali je za nas prihvatljiva

Predsjednik Velikog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti Igor Radeka izvijestio je kako je središnje tijelo sindikata prihvatilo ponudu Vlade.

“Za nas je ponuda prihvatljiva, to ćemo danas na sjednici i reći. Načelno, ponuda nije dovoljno zadovoljavajuća jer predstavlja određena odricanja koja gledajući ukupna ulaganja u gospodarstvo su doista mala, ispod dva posto. S obzirom na to da neće biti trajnog oduzimanja prava, nego odgađanje, naša su tijela procijenila da je to u ovim okolnostima prihvatljivo”, istaknuo je Radeka.

Objasnio je da imaju novelu u dodatku sporazuma, prema kojoj bi se isplata regresa provela na stari način, ukoliko do 1. srpnja ne bi funkcionirale cro-kartice.

Predsjednik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić kazao je kako je greška sindikata zdravstva i socijalne skrbi što će odbiti ponudu Vlade.

“To je greška. Očito neki čelnici imaju pogrešna razumijevanja okolnosti, a drugi nisu uspjeli ponudu iskomunicirati s članstvom”, zaključio je Ribić.