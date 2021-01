SINDIKAT TRAŽI ODGODU POČETKA NASTAVE ZA UČENIKE POTRESOM POGOĐENOG PODRUČJA: ‘Tlo se trese, nema uvjeta za rad’

Sindikat hrvatskih učitelja institucijama je uputio pet zahtjeva vezanih uz početak drugog polugodišta nastavne godine, te između ostalog zatražili odgodu početka nastave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Sindikat hrvatskih učitelja uputio je u ponedjeljak pet zahtjeva institucijama, među kojima su i oni da se za učenike iz Sisačko-moslavačke županije za minimalno dva do četiri tjedna te da se roditelje i zaposlenike zagrebačkih škola pisano informira o stanju školskih zgrada.

Odgodu početka online nastave za učenike iz Sisačko-moslavačke županije minimalno 2 do 4 tjedna Sindikat traži na temelju razgovora sa zaposlenicima i roditeljima iz tog područja u kojima su mnogi naglasili da volontiraju i rade na obnovi svojih i tuđih domova. Mnogi učenici, upozorava SHU, nemaju struju i treba im još vremena za psihički oporavak od traume te nisu spremni za provedbu uobičajenog godišnjeg plana i programa.

OBITELJ S BANIJE JOŠ UVIJEK SPAVA U GARAŽI: ‘I dalje trese. Trebao bih psihološku pomoć, imam PTSP, a sad će me to sve pogoditi’

Brojni učenici nalaze se u uvjetima u kojima nije moguće organizirati rad i nastavu

Osim toga, mnogi se učenici nalaze u kontejnerima, potrebna im je psihološka pomoć i prilagodba nastave njihovoj specifičnoj situaciji, a zbog svega navedenoga, ističu, ravnateljima je nemoguće organizirati rad i nastavu.

U upitniku resornoga ministarstva, napominje Sindikat, postavlja se pitanje gdje se tko nalazi i ima li struje, a ne uvažava se psihosocijalno stanje ni potrebe s terena niti je u online postavljeno pitanje “što roditelji i zaposlenici škola Sisačko-moslavačke županije smatraju potrebnim u ovim trenucima”.

Isto tako, dodaje SHU, za učenike koji su s roditeljima napustili Sisačko-moslavačku županiju, nije jasno hoće li krenuti na nastavu po modelu sukladno kojem se radi u županiji u kojoj se nalaze na privremenom smještaju ili bi trebali biti na online nastavi sa svojim učiteljima i profesorima iz Sisačko-moslavačke županije kojih trenutno nema dovoljno, a većina njih nema uvjete da se online nastava uopće održi.

Sindikat podržava peticiju zagrebačkih roditelja kojom se traži da se djeci uoči početka nastave omoguće sigurni prolazi do škola te uklanjanje opasnih dijelova zgrada na svim prilaznim putovima do škola Zagreba te u drugim županijama pogođenima potresom. “Ukoliko se u gradu Zagrebu inzistira na početku škole u A modelu, tražimo da se zaposlenici i roditelji pisanim putem informiraju o stanju zgrada u koje će učenici ulaziti 18. siječnja 2021. godine, i to prije početka nastave, i uz dodatnu informaciju o tome koji stupanj potresa može podnijeti pojedina odgojno-obrazovna ustanova”, traži Sindikat.

Smatraju i da je nužno provođenje vježbi za evakuaciju i ažuriranje protokola spašavanja i u drugim županijama koje su pogođene potresom te drugih županija u kojima su moguća jača podrhtavanja tla jer je “prevencija u Hrvatskoj i dalje nikakva te organizacija redovnih programa vježbi za evakuaciju i psihološke pomoći učenicima”.

Sindikat traži i što žurniji odgovor resornog ministra na zahtjev ponovno postavljen na sastanku 29. prosinca o uvrštavanju zaposlenika ustanova za odgoj i obrazovanje u prioritetne skupine za cijepljenje protiv COVID-19.

DRŽAVNA TVRTKA PREUZIMA PREUZIMA PREHRANU STRADALIH: ‘Na sličan smo način već mobilizirani na pripremi hrane i čišćenju Arene’

ZA TJEDAN DANA POČINJE NASTAVA U CIJELOJ HRVATSKOJ: ‘Plan je da prvi dan u zagrebačkim školama počne s vježbama evakuacije’