SINDIKAT SREDNJIH ŠKOLA POSLAO PORUKU MINISTRU FUCHSU: ‘Odgodite početak nastave u potresom pogođenim područjima’

Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske traži od ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuchsa da u područjima pogođenim potresom odgodi početak drugog polugodišta te ističe da njegovo forsiranje u tim područjima smatra štetnim za sve.

Sindikat, nakon konzultacija sa sindikalnim povjerenicima srednjoškolskih ustanova s tog područja, traži da se početak polugodišta na stradalim područjima odgodi za najmanje dva tjedna.

“Mnogi zaposlenici srednjoškolskih ustanova, jednako kao i njihovi učenici još nisu trajno smješteni u objekte u kojima će dočekati obnovu. Mnogi su u ovom trenutku raseljeni diljem Hrvatske, uz česte promjene mjesta boravišta”, ističe Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske u pismu upućenom u utorak ministru Fuchsu.

Sindikat očekuje da će u tom periodu svi stradali dobiti barem privremeno čvrsti krov nad glavom, kao i da će se u tom razdoblju uspjeti organizirati nastavni proces, te adekvatno opremiti sve nastavnike i učenike za online nastavu.

“Forsiranje početka drugog polugodišta u ovim područjima Sindikat smatra štetnim za sve”, ističe sindikat.

Nije poznato koji će model biti u kojoj županiji

U ostalim dijelovima Hrvatske drugo polugodište počet će 18. siječnja godine, no još uvijek nije poznato koji će model biti u pojedinoj županiji, dodaju. “Iz medija saznajemo da mnoge županije traže produljenje nastave na daljinu. Naš stav je da ništa ne može adekvatno zamijeniti nastavu u živo i smatramo da je Ministarstvo zakazalo u pripremi početka drugog polugodišta”, naglašava Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske.

Zaposlene u školama treba cijepiti odmah nakon zdravstvenih radnika i radnika u socijalnoj skrbi.

Sindikat traži i da Vlada žurno izmijeni plan cijepljenja te da odmah nakon procjepljivanja zdravstvenih radnika, kao i radnika u socijalnoj skrbi, započne s cijepljenjem zaposlenih u odgoju i obrazovanju.

Napominju da su u više navrata, posljednji put na sastanku održanom 29. prosinca, tražili da zaposleni u odgoju i obrazovanju budu jedan od prioriteta u planu cijepljenja protiv koronavirusa.

‘U planu cijepljenja smo na zadnjem mjestu’

“Nasuprot tome Vlada RH, pa time i Vi kao ministar, stavljate zaposlene u odgoju i obrazovanju u Planu cijepljenja na posljednje mjesto, tek nakon što se cijepe svi ostali građani. Nadali smo se kako ćete nakon posljednjeg sastanka s Vašim suradnicima pokrenuti u Vladi RH izmjene u planu cijepljenja, no saznajemo da to nije bila tema niti jedne sjednice Vlade RH do danas”, stoji u pismu.

Sindikat smatra da su samo zdravi i zaštićeni nastavnici jamac nesmetanog odvijanja nastavnog procesa u vrijeme pandemije. “Cijepljenjem zaposlenih u odgojno obrazovnim ustanovama osigurali biste da većina djece ima mogućnost neposredne nastave sa svojim nastavnicima”, ističe Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske.