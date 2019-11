SINDIKAT PREPOROD IPAK ĆE ODRŽATI ŠTRAJK: Neće raditi u srijedu od 11,55 do 12,55 sati u 367 osnovnih i srednjih škola

S obzirom da je državni proračun probio gornju granicu od 140 milijardi kuna, mislimo da u njemu ima dovoljno prostora da se udovolji našim zahtjevima

Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod održat će u srijedu, 28. studenoga, jednosatni štrajk od 11,55 do 12,55 sati u 367 osnovnih i srednjih škola u kojima djeluju njegove podružnice, sa zahtjevom za povećanjem osnovice plaća za 18,9 posto, najavio je predsjednik Preporoda Željko Stipić ustvrdivši da upravo za taj postotak zaostaju plaće u javnim službama za onima u gospodarstvu.

S obzirom da je državni proračun probio gornju granicu od 140 milijardi kuna, mislimo da u njemu ima dovoljno prostora da se udovolji našim zahtjevima i da se to konačno vidi na plaćama učitelja, liječnika, medicinskih sestara, zaposlenih u centrima socijalne skrbi i kulturi, naglasio je Stipić.

Nekorektan postupak Vlade

Stipić je ustvrdio kako je Vlada u postupku mirenja postupila vrlo nekorektno prema Preporodu, kojem su ponudili samo povećanje osnovice za tri posto, dok su predstavnicima osam sindikata javnih službi dali bolju ponudu. To je nezabilježeno u povijesti socijalnog partnerstva u Hrvatskoj i omalovažavanje više od 9000 članova sindikata Preporod, smatra Stipić i dodaje kako će to biti još veći motiv za sudjelovanje u sutrašnjem štrajku.

Najavio je da će učitelji prekinuti nastavu u 11,55 sati i u zbornici održati skupove na kojima će biti pročitana Deklaracija o materijalnom položaju zaposlenih u školama, a nakon toga će se vratiti u razrede na nastavu. Pridružit će se i nastavnici iz popodnevne i ranojutarnje smjene i tako pokazati svoje nezadovoljstvo, kaže Stipić.

Upitan za komentar sporazuma na koji su pristali čelnici osam sindikata javnih službi, po kojem će osnovica rasti za tri posto od 1. siječnja, te za dva posto od 1. rujna iduće godine, Stipić je rekao da im to nije prihvatljivo jer drugi dio povećanja od dva posto kreće tek u rujnu.

Pravi trenutak

“Ako je to kolegama iz drugih sindikata prihvatljivo i za više se ne mogu izboriti poštujemo njihovu volju, to je njihovo legitimno pravo potpisati, kao i naše da to odbijemo”, kazao je.

Smatramo da je nastupio pravi trenutak u borbi za prava prosvjetara, jer nas država očito ne smatra prioritetom iako se puno govori o obrazovanju, poručio je Stipić.

Predstavnici Vlade i osam sindikata javnih službi u utorak su uspješno dovršili proces mirenja dogovorivši povećanje osnovice zaposlenima u javnim službama za tri posto od 1. siječnja i dva posto od 1. rujna, za što će Vlada osigurati dodatnih 150 milijuna kuna.

Nakon toga sindikati su odustali od štrajka koji su najavljivali za srijedu, 28. studenoga.