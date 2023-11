O snimci napada kontrolorke u zagrebačkom tramvaju bruji cijeli Hrvatska. Protiv zaposlenice je pokrenut stegovni postupak te joj prijeti otkaz, no postavlja se pitanje je li to dovoljno?

"Ne vidimo cijelu snimku u cijelosti kako je došlo do samog incidenta. Naravno da kontrolori rade jedan odgovoran posao, nezahvalan posao. Idu među putnike, moraju tražiti, moraju odraditi svoj posao. Incidenti se događaju ili nemili događaj, međutim, ne možemo unaprijed donositi zaključke dok ne vidimo o čemu se točno konkretno radi", kazao je predsjednik sindikata ZET-a Dražen Jović za Danas.hr.

Problemi nasilja u ZET-u

Jović je u razgovori istaknuo kako ZET kao tvrtka i inače ima problema s fizičkim nasiljem, no onim prema njegovim zaposlenicima.

"Imali smo nedavno napad s nožem. Imamo problema s vozačima tramvaja vozačima autobusa koje putnici napadaju, ali moramo ići od početka. Znači, posao kontrolora karata je da uđe u naše vozilo. Ima oko 24 ulaza. Ovo se nije smjelo dogoditi. No, ne možemo unaprijed donositi nikakve zaključke i osuđivati dok ne vidimo o čemu se konkretno radi. Vidimo da ta snimka počinje od sredine ili pri kraju nekakvog tog samog događaja nikoga ne opravdava, ali kažemo treba vidi što se dogodilo da je uopće došlo do toga", poručio je.

Grad Zagreb loš poslodavac

Budući da su ZET-ovci samo po sebi izloženi stalnim napadima putnika, Jović smatra kako je to do prirode posla, no ipak ističe kako bi Grad Zagreb trebao pronaći način kako zaštititi svoje radnike.

"Pa ja smatram da je Grad Zagreb kao poslodavac jedan od lošijih poslodavaca kada se govori o zaštiti vlastitih radnika. Vidimo da imamo problema u cijelom sustavu znači gdje od Plinare od Vodovoda, Čistoće... Naravno da na problem dolazi najviše sukoba i incidenata u zagrebačkom električnom tramvaju zbog prirode posla. Naravno, naši vozači tramvaja i naši vozači autobusa su izloženi na dnevnoj bazi. Grad Zagreb bi trebao naći kao poslodavac modalitet i način kako da zaštiti svoje radnike i kako da naplatimo tu uslugu koju na kraju krajeva odlučuje o toj cijeni, odlučuje Grad Zagreb", kazao je i dodao kako se sada trebaju utvrditi sve činjenice o ovom događaju.

"Vjerujem da i dečku nije svejedno što se ovo sve dogodilo. Treba biti sve činjenice, hladne glave, razmisliti i pokušati naći nekakvo suglasje da do toga ne dolazi kako ne bi imali u budućnosti sličnih ili još gorih problema", poručio je za kraj.