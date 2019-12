SINDIKALNI ŠEFOVI ODGOVORILI NA KRITIKE: ‘Nismo stigli vidjeti primjedbe. Prvo ljudi moraju vidjeti kakve su plaće’

“Kad se slegnu dojmovi, vidjet će se da se svi dignute glave mogu vratiti u škole. Ovo je povijesni događaj i borba je uspjela”

Nakon što je štrajk trajao 36 dana, sindikati i Vlada jučer su ponovno sjeli za stol i dogovorili kompromis kojim je okončan prosvjed prosvjetnih djelatnika koji su tražili povećanje osnovice od šest posto. Izričito su zahtijevali baš to povećanje, no jučer su iz Banskih dvora izašli s ponudom da im se koeficijenti ne povećaju odjednom, već u tri rate idućih 13 mjeseci. Dio prosvjetara nezadovoljan je tim dogovorom. Naime, nenastavno osoblje izostavljeno je od povećanja koeficijenata.

Osim što je njihovo povećanje plaće riješeno dodacima, a ne koeficijentima, zamjereno im je što, osim sindikata Preporod, članstvo nijednog drugog nije upitano prihvaća li ponudu Vlade, kao što je dosad bio slučaj.

U HRT-ovoj emisiji U mreži Prvog o tome su govorili predsjednik Sindikata Preporod Željko Stipić, glavna tajnica Sindikata hrvatskih učitelja Ana Tuškan, posebni savjetnik premijera akademik Zvonko Kusić i novinarka Dora Kršul.

‘Pitat ćemo članstvo’

“Ljutnja je posljedica svih štrajkova u obrazovanju, a bilo ih je 14. Pravo je pitanje koji je omjer zadovoljnih i nezadovoljnih. Jedini je način da to doznate jest da pitate članstvo. Mi ćemo to i učiniti i sutra ćemo znati prve rezultate”, kazao je Stipić.

Tuškan je najavila da će njezin sindikat nakon sastanka za TKU i dorade detalja sve dodatno pojasniti. Dodala je i kako je Vladin razlog za to što nenastavno osoblje nije dobilo povećanje kroz koeficijent složenost poslova koja se njima ne povećava reformom. “Ono što smo mi napravili jest – borili smo se za povećanje plaća teta spremačica i drugog osoblja jer ih cijenimo i do povećanja je došlo”, rekla je.

“Kad se slegnu dojmovi, vidjet će se da se svi dignute glave mogu vratiti u škole. Ovo je povijesni događaj i borba je uspjela. Što se tiče tajnika i računovođa – oni su najviše zaostajali. Oni će dobiti najviše od svih. Razgovori su bili dinamični, o svemu se razgovaralo i sve će biti jasnije ovih dana”, rekla je Tuškan.

‘Kompromis je po definiciji da su svi zadovoljni’

“Ako bi se nenastavno osoblje uključilo u koeficijent prosvjetara, onda bi to važilo za sve to osoblje u svim sektorima. To je glavni razlog. Oni će se morati riješiti kroz sistemsko uređenje svih koeficijenata, u međuvremenu se rješavaju kroz dodatke. Kompromis je po definiciji da su svi nezadovoljni, pitanje je kako će biti naglašeno ono što je dobiveno”, rekao je Zvonko Kusić.

Dora Kršul smatra kako je problem to što su sindikati od početka komunicirali da koeficijenti znače dostojanstvo za sve zaposlene u sustavu. “Tako sad imamo problem – ljudi od jučer komentiraju: ‘Eto, jedni su dobili dostojanstvo, a drugi nisu’, kaže Kršul koja smatra kako nije dobro komunicirati dostojanstvo samo kroz koeficijente. “Puno toga čini dostojanstvo ljudi koji rade u sustavu”, rekla je novinarka Telegrama.

‘Mi smo ciljeve ispunili’

Kritike su komentirali i čelnik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec i čelnica Sindikata hrvatskih učitelja, Sanja Šprem.

“Ne bih gledao o masi plaća, nego koliko će dobiti zaposleni s našim sporazumima. Mi smo naše ciljeve ispunili, postavili smo jasne zahtjeve, od toga nismo odustali niti jednu stotinku i pregovori su ispunjeni. Možemo biti izuzetno zadovoljni i zato smo došli reći da smo spremni potpisati dodatak kolektivnom ugovoru”, rekao je Mihalinec u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, prenosi N1.

“Svatko će se naći iza broja 6,11, a neki i više”, dodao je na pitanje koliko će zaposlenima u sustavu odgoja i obrazovanja rasti plaće nakon prihvaćanja ponude Vlade.

Komentirao je činjenicu da nenastavno osoblje nije dobilo povećanje kroz koeficijente, već kroz dodatke. “Nismo stigli vidjeti primjedbe. Prvo ljudi moraju vidjeti što je ispregovarano i kakve su plaće. Mi smo vrlo ponosni na ovo što smo uspjeli. Osjećaj koji se pojavio je tuga da govor mržnje i netolerancije postaje mainstream u Republici Hrvatskoj i nažalost govor mržnje potiču neki koji se usuđuju govoriti da su nastavnici i nastavnička mreža. Govor mržnje i netolerancije ne pripada učiteljima, otvorite svoje mreže – Mrzim sve i nastavite tako”, poručio je Mihalinec.

‘Dinamika je bila kompromis’

Šprem kaže da je najbitnije da su “ciljevi postignuti”. “Tko može u sustavu obrazovanja reći da nije stajao iza brojke 6,11? To je bila ključna riječ. To ne može reći ni kuharica, ni učitelj, čak ni ravnatelj, da ne stoji iza 6,11. Dinamika je bila kompromis, a 6,11 je bio cilj od kojeg nismo odstupali. Vlada smatra da je u win situaciji jer smatra da je sačuvala fiskalnu odgovornost, ali sindikati se ne mogu osjećati kao gubitnici, jer je cilj postignut”, dodala je Šprem.