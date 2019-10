SINDIKALNI ŠEF OBJASNIO KAKO JE PLENKOVIĆ ZARIBAO PROSVJETARE: ‘I dalje smo u štrajku’

Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec objasnio je što traže sindikati i zašto će u ponedjeljak krenuti u štrajk u cijeloj Hrvatskoj

Nakon što Andrej Plenković najavio šest posto povišice na osnovicu plaće, u tri rate za iduću godinu, sindikati u školstvu su to odbili budući da inzistiraju na povećanju koeficijenta za šest posto, a ne osnovice, jer bi im to trebalo donijeti znatno veće povišice. Stoga se nastavlja cirkularni štrajk do ispunjenja zahtjeva, tako da nastave sutra neće biti u Primorsko-goranskoj, Brodsko-posavskoj, Požeško-slavonskoj i Ličko-senjskoj županiji, a za ponedjeljak ponovno najavljuju štrajk u cijeloj Hrvatskoj, javlja RTL.

Gostujući u RTL Direktu, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec je objasnio zašto će u ponedjeljak opet štrajkati cijela Hrvatska. “U planu štrajka je bilo odraditi jedan ciklus koji završava sutra, a sutra će u štrajku biti zadnje županije, koje još nisu bile u cirkularnom dijelu. Donijeli smo odluku da nakon prvog ciklusa, ako ne dođe do rješenja, još uvijek smo ‘klasa optimist’ da možda sutra sjednemo i dođemo do rješenja… Mi još nismo dobili poziv i u ovom trenutku se socijalni dijalog s Vladom odigrava preko medija”, rekao je Mihalinec te dodao da ih Vlada još nije službeno pozvala.

“Oni medijima jave da su spremni za dijalog i da nas pozivaju, a ne pozivaju nas. Mi im odgovaramo da ćemo doći samo ako dobijemo poziv”, kazao je Mihalinec.

Zaostajanje za koeficijentima

I dok je danas premijer Plenković iz Bruxellesa ponovio da su sindikati dobili ono što su tražili i da mu nije jasno zašto i dalje štrajkaju, Mihalinec objašnjava da oni traže povećanje koeficijenta. S ponudom koju nudi premijer ne rješava se zaostajanje za koeficijentima, tvrdi. “Zaostajanje za koeficijentima za iste ili slične poslove u sustavu odgoja i obrazovanja koji imaju 6,11 posto veći koeficijent”, kazao je Mihalinec.

“Ne radi se o prestižu nego odnosu i dignitetu i poziciji kamo Vlada svrstava učitelje i nastavnike i sve zaposlene u sustavu obrazovanja. Smatramo da nas po koeficijentu mora staviti na mjesto koje nam odgovara. Naš zahtjev je bio izjednačimo se i zajedno sa svima idemo s osnovicom. Plenkovićev prijedlog je da nema izjednačenja i da nepravda ostaje i dalje. I mi smo u štrajku jer želimo ići u smjeru izjednačavanja”, objasnio je Mihalinec.

Ponude nije ni bilo

Također je rekao kako nije istina da su odbili premijerovu ponudu, i to iz jednostavnog razloga jer “premijerove ponude nije ni bilo” budući da je izrečena za saborskom govornicom. “Možda premijer misli da je ponuda prihvaćena nakon pljeska njegovih sljedbenika, ali nije jer ponuda se daje u pregovorima. A ponuda koju je izrekao uopće nije išla prema nama koji smo u štrajku, nego prema svim sindikatima javnih službi. To je pregovarački odbor od 11 sindikata javnih službi”, kazao je Mihalinec.

Dodao je da im je drago zbog te povišice, ali da se ona nije odnosila na njih. “Mi želimo riješiti koeficijente unutar školskog sustava. A premijera ću podsjetiti da je već ove godine jednom promijenio koeficijente unutar našeg sustava. Znači može se, samo ako se hoće”, kazao je.

Poslovi iste složenosti

Objasnio je da bi školski sindikati željeli da se prvo osnovica poveća za šest posto, a onda još i povećanje koeficijenata za šest posto. Izračunato je da bi povećanje osnovice za šest posto donijelo oko 380 kuna veće plaće, a Mihalinec je otkrio da bi toliko otprilike donijelo i šest posto povećanja koeficijenata. “Ako ne znaš riješiti problem, onda osnuj povjerenstvo”, rekao je Mihalinec o najavi premijera Plenkovića da će se razgovarati i o koeficijentima u školstvu.

“Mi smo mu već pokazali da unutar našeg sustava ima jedan koeficijent i drugi i da su to poslovi iste složenosti posla. Znači, taj posao mlađeg asistenta, kompletan sustav znanosti i visokog obrazovanja se slaže da je to visoka stručna sprema i jednaka složenost poslova kao i učitelj i nastavnik i ostali u sustavu obrazovanja koji rade s djecom”, rekao je Mihalinec u razgovoru za RTL, zaključivši da štrajk ide dalje i da čekaju poziv iz Vlade.