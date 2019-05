SINDIKALISTI PRIJETE IZLASKOM NA ULICE: ‘Manipuliraju građanima, a narod pokazuje da se njim može raditi što hoće. To treba promijeniti’

‘U slučaju da skupimo potpise, a Vlada ne raspiše referendum, mi ćemo poslati ljude na ulicu’, poručuju sindikati

Odustali smo od prosvjeda jer je teško raditi i prosvjede i ovakvu akciju kakava je prikupljanje potpisa za referendum. Kazao je to za N1 predsjednik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić ističući kako je sindikatima sada cilj prikupiti potpise kako bi spriječili nehumanu odluku Vlade RH.

“I 65 nije humana mjera, i to je preivše. Moja majka je otišla s 55 godina i punim stažom u mirovinu, bila je u mirovini 28 godina. 35 godina je trčala, borila se, nakon toga je 28 godina živijela kao čovjek. To je velika vrijednost”, kazao je Ribić.

‘Za naše novce Vlada laže protiv naših interesa’

Govoreći o ministru rada Marku Paviću, kaže da je razočaran njime.

“Silno me razočarao. Poznajem ga kao mladog čovjeka, tada sam imao dobru percepciju njega kao osobe, ali sad se može vidjeti što politika može napraviti od čovjeka. On je sada drugi čovjek. Otvoreno, beskurpulozno i bez srama laže. Što su oni izračunali, to je najobičnija floskula, i još to reklamiraju. To je ispod svake razine”, kaže Ribić.

“Ovo je udar po narodu. Za naše novce oni lažu protiv naših interesa. Skandaliziran sam time. Da Hrvati nisu ovako apatični i nezainteresirani za svoju državu, zbog ovakvih stvari ljudi bi već bili na ulici. Primitivni Francuzi su stalno na ulici, a nas kulturnih Hrvata nigdje nema, s nama mogu raditi što hoće. Ovo je tipičan primjer kako se građanina manipulira”, kazao je Ribić.

Roštilj i grah Hrvatima ispred prosvjeda

Ribić kaže kako prikupljanje potpisa ide dobro, ali da su još daleko od cilja.

“U slučaju da skupimo potpise, a Vlada ne raspiše referendum, mi ćemo poslati ljude na ulicu”, kaže i dodaje kako narod mora shvatiti da ne smije odustati od svoje države.

“Mi sindikati smo razočarani što se na naše prosvjede ne odazove više ljudi”, govori. Uzrok tome vidi u socijalizmu koji je 1. maj uništio kao prosvjedni događaj i u kolektivnu svijest ga upisao kao dan za rošitljanje i grah.

Podsjeća kako je Hrvatska u vrhu Europe po nesigurnim oblicima rada, na samom dnu među tranzicijskim zemljama po visini plaće.

Za državnu upravu kazao je kako ne odskače od drugih zemalja, ali d aje njen problem to što je neorganiziorana i neučinkovita.