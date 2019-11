SINDIKALIST U ŠOKU ODGOVORIO NA PRIJETNJU KOJA JE STIGLA IZ BANSKIH DVORA: ‘Prvo sam mislio da nisam dobro čuo…’

‘Moramo podsjetiti da se u obrazovanju, dugi niz godina, za vrijeme gospodarske krize pa i poslije, dogodilo smanjivanje plaće, uzimana su nam materijalna prava’, kaže Stipić

Gost emisije RTL Direkt bio je sindikalist Željko Stipić koje je odmah na početku kazao kako je čitava priča s koeficjentima predmet manipulacija.

“Cijelo vrijeme se pokušava kruške i jabuke staviti u istu košaru. Jasno je da je povećanje osnovice jedno, a povećanje, bilo kroz dodatak ili koeficijenate nešto drugo, a plaća je sinergija i jednog i drugog. Jasno je da na kraju iduće godine bi trebala biti 10-ak posto veća u odnosu na sadašnju. Kada se gleda u odnosu na prijašnje godine, to je sigurno napredak. Međutim, moramo podsjetiti da se u obrazovanju, dugi niz godina, za vrijeme gospodarske krize pa i poslije, dogodilo smanjivanje plaće, uzimana su nam materijalna prava. Mi sada želimo da, sada kada imamo pozitivne pokazatelje, želimo to dostići. Zbog toga tih 10 posto nije astronomski postotak”, poručio je Stipić.

Iz Vlade priznaju da su stvari nepravedne, da su koeficijenti mali, no napominju kako povećanje plaće za više od 500 kuna ne može biti razlog za nezadovoljstvo. Stipić dodaje kako to iz Vlade priznaju jer su pod pritiskom. Kaže i kako su koeficijenti već duže vrijeme nepravedni te kako je Vlada “progledala” zbog dugotrajnog štrajka i prosvjeda za koji kaže – ide dalje!

‘Povezivat nas s političkim strankama je deplasirano’

“Ako naš premijer nastavi ovako, bojim se da ćemo mi i Božić dočekati u štrajku. Svi se sjećamo njegove izjave, kada je sarkastično rekao: ‘Ne 10 već 100 posto’ pa povezivanje s politikom ovih sindikata. Da je malo išao googlati, vidio bi da su neki od tih sindikata vodili akcije protiv SDP-ove vlasti. Mi imamo biografije i povezivat nas s političkim strankama je deplasirano”, poručio je Stipić.

Dodaje kako je time premijer svim učiteljima poručio kako nisu dovoljno dobri da bi samostalno donosili odluke i ostvarili svoja prava.

“Premijer nije imao problem osnovice kada je imao problem štrajka. On je išao rješavati problem osnovice, a zapravo problem štrajka, koji je bio urgentan, je stavio sa strane. Mislio je da će se to samo od sebe riješiti. Ja mislim da naš premijer liježe s mišlju da će se neke stvari do jutra same od sebe razriješiti”, kaže.

O očekivanjima sindikalnih izjašnjavanja, kaže, ne bi bilo uredu da iznosi stavove. Do podneva ćemo, kaže, sve znati. Sve će biti jasno.

‘Kada sam čuo Marića, mislio sam da nisam dobro čuo’

Na poruku ministra financija, Zdravka Marića, koji je kazao da, ukoliko ne prihvate posljednji prijedlog, u tom se slučaju vraćaju na prijedlog 2+2+2, Stipić poručuje: “Kad sam to čuo sam mislio da nisam dobro čuo”.

“Ministar Marić je već dugo ministar financija i on dobro zna da smo mi već prije bili u takvim sličnim situacijama i da se nije dogodilo ono što se nagoviještava. Vlada je našla način da proširi primjenu dodatka temeljnog kolektivnog ugovora”, kaže.

Učenici će se, kaže, vratiti u školske klupe po završetku štrajka, a na pitanje očekuje li da im Vlada uvede radnu obvezu kaže: “Sve je moguće. Vlada može sve”. No, nada se kako se to neće dogoditi jer bi time postali sami odgovorni za veliku štetu koja je nastala štrajkom.

Dodao je i kako bi, prema prijedlogu Vlade, porast prosječne plaće iznosio oko 700 kuna, no tek na kraju godine. “To kreće sa 180 kuna da bi na kraju godine došli do 600 i nešto više kuna”, kaže.

O tome kako će glasati na referendumu nije želio govoriti jer, kaže, ne želi utjecati na ostale.