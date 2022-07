Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever komentirao je u Novom danu N1 televizije novi priljev novca iz europskih fondova u Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO). Hoće li novi novac, najveći iznos koji je dosad stigao u Hrvatsku, osjetiti i hrvatski radnici?

Sever kaže da bi se taj novac trebao osjetiti ali da, nažalost, sindikat nije bio uključen kada se pripremao NPOO, za razliku od poslodavaca koji su se uključivali "vrlo izdašno".

"Svake godine imamo 94 do 96 posto zaposlenih na određeno, a to je jedan od velikih okidača koji tjeraju ljude u inozemstvo", kaže Sever.

U Hrvatskoj se ne može živjeti od minimalca

Dodaje kako je vidio informaciju da se hrvatski radnici tjeraju u inozemstvo da bi se doveli radnici iz inozemstva.

"Za minimalnu plaću u najvećem dijelu slučajeva, hrvatski radnici ni ne mogu raditi. Ti nestalni oblici rada doslovno poput buldožera guraju hrvatsku radnu snagu u inozemstvo jer se tu ne može živjeti od te nadnice koja vam se nudi", govori Sever objašnjavajući da poslodavci nude uvjete za koje su sigurni da hrvatski radnici na njih neće pristati.

"Zašto je ovo vjerojatno točno? … Stranog radnika ne smije zaposliti na nižu plaću na koju bi zaposlio domicilnog radnika. Ali, on za tu plaću nije našao domicilnog radnika i sad će zaposliti stranog. Hoće li ta plaća kasnije rasti…", govori šef Nezavisnih sindikata.

820 tisuća radnika prima plaću manju od medijalne, uključujući i minimalnu

"Sve analize pokazuju da je trošak rada kod nas pri dnu EU-a. Koliko god čujemo od poslodavaca da je suprotno, analize pokazuju da je to tako. To treba vrlo jasno govoriti. Ako gledamo medijalnu plaću, koja je sada 6.290 kuna, ne bih se gibao prema prosječnoj jer ona ne pokazuje pravu sliku. Danas u Hrvatskoj 820 tisuća radnika prima plaću do medijalne, uključujući i minimalnu”, govori Sever.

"Ljudi koji imaju posao boje se da će ga izgubiti. Dobar dio onih drugih je već otišao van. Stariji radnici nisu navikli na izražavanje nezadovoljstva. Tu treba puno raditi. Mi nemamo dovoljno vremena za edukaciju", zaključuje Sever.