SINDIKALIST STIPIĆ IZ ‘PREPORODA’ KAŽE DA NEMA POPUŠTANJA: ‘Ili ćemo dobiti ono što zahtijevamo ili će Vlada brutalno ugušiti ovaj štrajk’

Stipić tvrdi da je sve što se događa posljedica dugog niza godina kada se zaista štedjelo na zaposlenima u javnim službama, a pogotovo zaposlenima u školstvu

Željko Stipić, predsjednik Sindikata zaposlenika u hrvatskom školstvu “Preporod”, u razgovoru za RTL Direkt komentirao je štrajk prosvjetara te objasnio zahtjev Sindikata javnih službi o povećanju osnovice 3+3+3 posto dok je ponuda Vlade da to bude 2+2 posto. Kazao je da paralelno s pregovorima i razgovorima o povećanju koeficijenata traju i pregovori o osnovici za 2020.

“Naime, obaveza je Vlade da svake godine prije donošenja proračuna mora pregovarati o osnovici. Vladina ponuda bila je 2+2+2, s jedne strane, odnosno odmah je krenulo krivo, naime, naš premijer Andrej Plenković je to onako objavio urbi et orbi sindikatima i onda je valjda očekivao da će to na tome i ostati. Međutim, to nije tako. Pregovori znače približavanje polazišnih pozicija dviju strana – vidimo što zahtijevaju sindikati, vidimo što nudi Vlada”, rekao je Stipić u RTL Direktu.

‘Jedno je prosječna plaća, a drugo su konkretni primjeri’

Stipić je podsjetio kako je do nezadovoljstva i štrajka došlo, a neki smatraju da državni proračun to ne bi mogao podnijeti. Tvrdi da je sve što se događa posljedica dugog niza godina kada se zaista štedjelo na zaposlenima u javnim službama, a pogotovo zaposlenima u školstvu. Stipić objašnjava da se mora znati da prosvjetari koji primjerice imaju 35 godina i više staža u školama i dalje nemaju plaću koju su imali prije pet ili šest godina.

“Jedno je prosječna plaća i ja nikada nisam dovodio u pitanje podatke Državnog zavoda za statistiku i Ministarstva financija, no govorim o konkretnim primjerima, pojedine kategorije zaposlenika dobro znaju o čemu ja govorim. Mnogi su otišli u mirovinu s plaćom koja je 500 ili 600 kuna manja nego što je bila prije pet ili šest godina”, navodi Stipić. O očekivanjima pregovora s Vladom, Stipić podsjeća da “nije dobro krenulo”.

“Kao prvo, prije tjedan dana obećali su nam konzultacije, a onda sastanak u idući ponedjeljak. Onda je došao taj ponedjeljak pa su rekli da će biti u utorak, pa je došao utorak, ali nisu ništa rekli, no valjda će biti u srijedu. Po tome bi se moglo zaključiti da se našoj Vladi ne žuri, kao da svaki dan štrajka ne znači najmanje 200.000 izgubljenih sati – sati koje će trebati nadoknaditi, sati koje su učenici izgubili”, kazao je.

‘Ili ćemo dobiti što zahtjevamo ili će Vlada brutalno ugasiti štrajk’

Predsjednik “Preporoda” podsjetio je da školski sindikati od početka žele da se štrajk što prije završi, no za dogovor su potrebne dvije strane. Stipić smatra da Vlada zasad nije imala spremnost za kompromis, no da će vidjeti hoće li u srijedu biti išta drugačije.

Ako vam netko kaže – dobit ćete ništa, ali to ništa ćete dobiti za osam mjeseci – i onda očekuje da vi zbog toga zaustavite štrajk s 80 posto visokim odzivom, taj netko je nerazuman ili neuračunljiv. Sad, ja ne znam o čemu se radi. Ili ćemo mi ostvariti ono što zahtijevamo ili će Vlada morati brutalno ugušiti ovaj štrajk. Ja ne vidim treću mogućnost”, zaključio je Stipić.

