Nakon što je jučer osvanula fotografija išaranog novog tramvaja u spremištu na Remizi, danas slijedi nastavak. Naime, šef sindikalista ZET-a, Neven Brnjas dostavio je snimku ZET-ova spremišta za vozila u Dubravi. Tu su tramvaji i autobusi, odnosno ZET-ova pokretna imovina, piše Danas.hr.

Iako bi takav objekt trebao biti zaštićen, Brnjas tvrdi da bi tamo može ući bilo tko jer nema zaštitara ni funkcionalne zaštite. Tamo je i snimio video.

"Tu su tramvaji, autobusi, ZET bi trebao biti štićen objekt i koji štiti imovinu Grada Zagreba. Sad ću vam pokazati kako se može ući u ZET bez problema, ne morate opće ogradu preskakati", govori Brnjas u videu. Pokazao je da se u objekt ulazi kroz "češalj" koji mnogi poznaju jer postoje na stadionima. Češalj bi se inače trebao pokretati očitavanjem službene kartice.

Čitač kartice ne radi, a češalj se jednostavno vrti sam od sebe. Brnjas na snimci to dokazuje dva puta. Cijelu priču potvrdio je i sindikalist Dražen Bartaković. Istaknuo je da su više puta upozoravali Upravu ZET-a o problemu i neispravnim uređajima na ulazu u objekt u Dubravi, međutim odgovor do danas, kažu, nisu dobili.

Zaštitari pretrpani poslom

"Pisali smo Upravi da uređaj za očitanje kartica u Dubravi ne radi i da u objekt može ući bilo tko još u travnju, pa onda opet u rujnu, ali nismo dobili odgovor. Uprava za to nije imala sluha", rekao je Bartaković.

Na ulazu je nadzorna kamera, a osoba koja nadgleda videonadzor udaljena je dva kilometra i preopterećena je poslom. U smjeni rade dva zaštitara, a smjena im traje 12 sati. Na ulazu je zaštitarska kućica koja je prazna, a zaštitar je na drugom ulazu.

"Čuo sam da ni ta kamera koja se nalazi na ulazu ne radi, ali to ne mogu 100 posto tvrditi. Zaštitar koji prati videonadzor ima previše posla, teško da on to uopće i može pratiti. To nije njegova krivica, nego Uprave. Jedan zaštitar radi sam u smjeni i on mora popisati sva vozila koja izlaze i ulaze u objekt kao i vozače, mora popisati sva invalidska vozila u objektu, pregledati i popisati sva dostavna vozila koja ulaze u objekt kao i svakog radnika koji ulazi i izlazi iz objekta. To su tisuće kvadrata prostora i više stotinjaka vozila, a jedan čovjek sam", rekao je Brnjas.

"Pa sad vidite kako Tomašević štiti imovinu Grada Zagreba i ZET-a. Fala lepa", kaže Brnjas na kraju videa.